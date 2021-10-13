2021全球高相关度区块链授权专利排行出炉 共有七家中国公司位居前十

站长之家（ChinaZ.com）10月13日 消息:10月13日，知识产权研究机构IPRdaily与incoPat创新指数研究中心联合发布《2021年全球高相关度区块链授权发明专利排行（TOP100）》。报告显示，全球区块链授权发明专利自2019年开始持续显著增长，在全球范围内，授权专利数量最多的三家公司分别为蚂蚁集团(1252件)、腾讯科技(391件)和IBM(297件)。

据了解，与以往同类研究相比，这份报告将关键词限定在专利说明书中的“首项权利要求”字段，对区块链及其应用相关的有效发明授权专利做进一步筛选，将实质与区块链相关性不高的专利剔除，保留高相关的区块链有效发明授权专利。

“知识产权作为国家发展的战略性资源和国际竞争力核心要素的作用正愈加凸显，对专利的评估也正从追求数量向注重质量全面提速。通过聚焦核心字段筛选高相关度的区块链授权发明专利，有助于了解当前全球区块链专利数量的真实分布情况。”中国政法大学知识产权研究中心特约研究员李俊慧表示。

区块链被广泛视为继互联网之后的下一代颠覆性前沿技术。全球范围内的大型科技公司及区块链初创企业均发力布局区块链相关专利。数据显示，截至2021年8月31日，全球区块链有效发明授权专利共8957件，主要分布在中国、美国、韩国、日本等9个国家或地区。从授权趋势看，这项技术专利授权量自2019年开始持续显著增长。

得益于政策支持与企业投入，国内区块链行业发展迅猛，在区块链专利方面也遥遥领先。报告显示，TOP10企业中共有7家来自中国，2家来自美国，1家来自韩国。其中，蚂蚁集团以1252件区块链授权专利排名全球第一，超过第二至第五名的总和。腾讯科技在过去一年中增速最为迅猛，以391件授权专利排名第二。IBM紧随其后位居全球第三，授权专利数量为297件。

报告指出，蚂蚁集团的区块链专利主要围绕数据存证、隐私保护、安全机制、交易处理等底层技术领域进行布局，其业务覆盖的场景包括食品溯源、跨境贸易、版权保护及开发、航运物流、碳中和管理等。

据悉，蚂蚁集团的区块链业务由蚂蚁链团队负责。除专利授权量之外，公开信息显示，蚂蚁链的区块链专利申请数量已经连续四年排名全球第一。据国际权威知识产权杂志IAM此前统计，截止2020年底，蚂蚁链在区块链领域拥有2298个专利族数，专利实力排名全球第一。