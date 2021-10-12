Sensor Tower ：9月全球移动应用下载量抖音居首

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Sensor Tower ：9月全球移动应用下载量抖音居首

2021-10-12 13:58 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）10月12日 消息:今日，移动应用情报平台SensorTower公布数据称，2021年9月抖音及其海外版TikTok以超过5900万下载量，蝉联全球移动应用（非游戏）下载榜冠军。

其中，抖音的下载量占16%，TikTok美国市场的下载量占比为12%。

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Facebook以超过5100万次下载排名第二，印度是其下载量最大的市场，占29%，其次是印尼，占7%。

排名前五的另外3款应用依次Instagram、WhatsApp 和 Messenger。

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