Sensor Tower ：9月全球移动应用下载量抖音居首

周五上午，泰勒·斯威夫特（Taylor Swift）在 TikTok 上分享了《最狂野的梦想》（Wildest Dreams）新版 MV，让广大粉丝们感到欣喜不已。据悉，这首于 2014 年初次问世的歌曲，最近又在 TikTok 上掀起了一阵潮流，且网友们偏爱于套上面部逐渐放大的模板特效。外媒指出，自上月加入 TikTok 以来，泰勒·斯威夫特已迅速在该平台上积累了 400 万的粉丝。而在周五的一条动态中，她又相当宠粉地放出了《Wildest Dreams》的重制版本。两小