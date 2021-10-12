Sensor Tower ：9月全球移动应用下载量抖音居首

站长之家（ChinaZ.com）10月12日 消息:今日，移动应用情报平台SensorTower公布数据称，2021年9月抖音及其海外版TikTok以超过5900万下载量，蝉联全球移动应用（非游戏）下载榜冠军。
其中，抖音的下载量占16%，TikTok美国市场的下载量占比为12%。
Facebook以超过5100万次下载排名第二，印度是其下载量最大的市场，占29%，其次是印尼，占7%。
排名前五的另外3款应用依次Instagram、WhatsApp 和 Messenger。
站长之家（ChinaZ.com）10月12日 消息:今日，移动应用情报平台SensorTower公布数据称，2021年9月抖音及其海外版TikTok以超过5900万下载量，蝉联全球移动应用（非游戏）下载榜冠军。
其中，抖音的下载量占16%，TikTok美国市场的下载量占比为12%。
Facebook以超过5100万次下载排名第二，印度是其下载量最大的市场，占29%，其次是印尼，占7%。
排名前五的另外3款应用依次Instagram、WhatsApp 和 Messenger。
凤凰网科技讯 9月28日消息 Tiktok 宣布，每月有超过 10 亿人使用 Tiktok。据公开资料。2018 年 7 月 16 日，抖音宣布全球月活跃用户数突破 5 亿。字节跳动在 2017 年 11 月耗资 10 亿美元并购北美同类产品 musical.ly，从此奠定了 Tiktok 在海外市场的霸主级地位。
据外媒报道，现在可能已经很难记得了，但在2020年8月，却发生了一个非常超现实的插曲--在特朗普政府威胁要严厉打击TikTok平台的时候，微软提议通过一项复杂的交易收购TikTok的部分股份。最终，TikTok拒绝了微软，这就在甲骨文以完全不同的交易方式进来的前一天。微软CEO萨蒂亚·纳德拉今天在Code大会上称，整个事件是他职业生涯中遇到过的最奇怪的事情。就这样一笔交易对微软的价值而言，纳德拉称“对它有点好奇”，然后试图用笑声
今日早间，有媒体报道了“在QQ上访问淘宝或抖音域名，均可以实现直接跳转”相关新闻。目前，经测试，如用户通过淘宝或抖音网页版分享链接，可在手机QQ直接打开。
【TechWeb】10月9日消息，据国外媒体报道，TikTok为LG的2020年和2021年智能电视推出了一款应用程序。这款应用在最近的webOS 5.0和webOS 6.0版本中推出，并于10月7日开始更新固件，随后在“未来几个月”也将在更老的2019款电视机上推出。TikTok证实该应用程序将在英国、法国和德国推出，可在其三星电视、Android 电视和 Fire 电视中使用。据悉该应用程序尚无法在美国的LG智能电视上使用。TikTok已针对纵向移动观看进行了优化，因此?
TikTok成功地吸引了全球许多智能手机用户的注意力。尽管在包括美国和印度在内的一些国家存在一些政治障碍，但TikTok宣布，它现在在全球拥有10亿活跃的每月用户。
据报道，TikTok全球月活跃用户数量已经突破10亿。数据显示，截至2018年1月，TikTok在全球拥有约5500万用户。到了2018年12月，这一数字增长到2.7亿以上，2019年12月又增长至5.07亿。去年夏天，TikTok月活用户达到近7亿。
自去年以来，包括抖音、快手等短视频平台开始重点发力原创微短剧，比如此前霸总、赘婿、穿越等一系列主题备受观众的热捧。为了跟好迎合观众的观看上的便捷需求，消息称抖音App开始测试“短剧”入口。
去年，TikTok受到美国禁令影响，差点就被收购了。而微软，也曾是Tiktok的潜在收购方之一。据外媒报道，微软首席执行官萨蒂亚纳德拉（Satya Nadella）表示，去年微软试图收购TikTok在美国业务的失败，这是我做过的最奇怪的事情”。周一，在加利福尼亚州贝弗利山的代码会议，萨蒂亚纳德拉表示，需要明确的是，当时是TikTok主动联系我们，并不是我们联系的TikTok，因为当时TikTok面临着最大困境，希望和我们成为合作伙伴。纳德拉指出?
据36氪报道，字节跳动将于今年下半年在国内推出一款音乐流媒体产品，产品名称暂定“飞乐”。
去年8月，微软公司曾提议收购短视频应用TikTok的部分业务，但最终失败。微软CEO萨提亚纳德拉（Satya Nadella）今天在Code大会上透露，时任美国总统特朗普推动公司实施这笔收购，这感觉是我干过的“最奇怪的事情”。
据外媒报道，又回到了开学季，在TikTok上，这意味着学生们莫名其妙地偷走了所有没有固定的东西。TikTok造成社会混乱的最新趋势是，学生们进行“devious licks”--从肥皂机、Covid测试包、洗手液到课堂科技等高价值物品的小规模抢劫。这些视频使用了Lil B的《Ski Ski BasedGod》的编辑版作为背景音乐。据Mashable报道，截至周一，这首歌在TikTok上约10万个视频中出现，#deviouslick的点击量则超过了1.75亿。当地时间周三，TikTok采?
9月10日，针对存在多个账号利用低俗、软色情信息诱导未成年人参与陪玩、诱导玩家用户下单等问题。上海网信办和公安部门联合约谈比心APP运营企业负责人，责令企业就相关问题深入整改，全面停止陪玩功能和服务，集中清理违法违规信息和账号。
经过多年限制对苹果内置应用程序的评论，苹果终于在iOS15中允许用户在App Store评分和评论，如邮件、地图、Apple Music等。
今年 5 月，配音女演员 Bev Stand 以未经许可使用其语音为由，将 TikTok 告上了法庭。经过持续数月的拉锯，律师表示当事人正在与 TikTok 方面敲定和解协议，目前暂时不便披露更多细节。对于熟悉网络短视频行业的朋友们来说，类似机器人的“文本转语音”（简称 TTS）功能不仅显著降低了内容创作者的门槛，还对各个平台起到了极大的助推作用。资料图代理律师 Robert Sciglimpaglia 在与 TheVerge 通话时称，双方已经达成了友好的解决
周五上午，泰勒·斯威夫特（Taylor Swift）在 TikTok 上分享了《最狂野的梦想》（Wildest Dreams）新版 MV，让广大粉丝们感到欣喜不已。据悉，这首于 2014 年初次问世的歌曲，最近又在 TikTok 上掀起了一阵潮流，且网友们偏爱于套上面部逐渐放大的模板特效。外媒指出，自上月加入 TikTok 以来，泰勒·斯威夫特已迅速在该平台上积累了 400 万的粉丝。而在周五的一条动态中，她又相当宠粉地放出了《Wildest Dreams》的重制版本。两小
苹果CEO蒂姆库克在一次公司内部会议上告诉苹果员工，他希望从Epic Games诉讼中继续前进，并表示他希望判决能够平息有关App Store的一些问题。
以前的互联网，要获取的是「远方」的用户，而现在，互联网产品越来越重视「附近」功能。比如，大众点评的第二个tab在2020年末直接改为地图，抖音现如今也经常刷出本地探店。
TikTok今天发布一篇博客文章中宣布，每月有10亿人使用TikTok。 而在去年夏天，TikTok的月活跃用户为7亿。
苹果公司今天在其开发者网站上发表的一篇文章中解释说，新的营销工具使开发者能够轻松创建营销资产，如横幅和图片，以推广他们的应用程序。只需点击几下，开发者就可以建立自定义资产，包括应用图标、二维码或App Store的徽章。
在流感大流行开始时，随着人们寻找工作，应用程序的安装量急剧上升。现在，随着疫苗的推出，谷歌和苹果平台上的应用程序安装量略有下降（同比分别下降1.2%和2.1%），但收入有所上升在7-9季度，智能手机用户在谷歌Play商店和苹果应用商店的应用程序、应用内购买和订阅上总共花费了336亿美元。这比去年同期的292亿美元增长了15.1%。然而，增长正在放缓，去年同一季度的支出增长了32%苹果商店仍然是收入最多的商店，收入高达215亿美元
2021 年10 月，我们终于迎来了厚昌学院「九」周年庆！ 作为国内最早一批关注网络营销培训的机构，厚昌学院不知不觉已经陪伴大家9 年啦！ 9 年，你..
企业在数字化转型进程中，都需要有一套能够支撑企业内部管理、业务发展的软件系统，该系统的成熟性以及和企业发展的匹配性，则决定了企业数字化的..
近日，有消息称，受到芯片短缺影响，苹果公司可能会将其2021年预计的iPhone 13生产目标削减1000万部。据媒体报道，美国银行分析师Wamsi Mohan在一..
据国外媒体报道，芯片代工商台积电在今日午后发布了三季度的财报，这一季度他们的营收接近150亿美元，净利润则是再次超过了50亿美元。..
近两年，大尺寸的智屏可以说越来越受欢迎了，不少朋友在选购电视的时候都会优先考虑 75 英寸以上的型号。换作以前， 100 英寸左右的巨幕智屏价格贵..
随着 7 天国庆假期的结束， 2021 年假期全部结束，众多网友纷纷表示，已经开始期待元旦和春节了。根据相关数据测算， 2021 年国庆假期，全国国内旅..
10 月 13 日晚，主题为“速度有了新名字”的一加9RT新品发布会如期而至，升级版旗舰机型一加9RT正式与大众见面，吸引了众多媒体以及消费者的关注。..
2005 年，联合国提出了“普惠金融”这一概念，倡导各国家以可负担的成本为有金融服务需求的社会各阶层和群体提供适当、有效的金融服务，最大化的让..
今日早间，顺丰控股发布公告称，子公司顺丰同城实业港交所主板上市获证监会核准。按照计划，同城实业拟发行不超过230，654，609股境外上市外资股，..
早前，一位安全研究人员发现并报告了一个远程代码执行漏洞，或允许攻击者擦除所有 iOS 设备的漏洞。@RobertCFO 周三发推称，其能够利用这个可在近..
芯片代工巨头台积电公司(TWSE: 2330)今天发布了截至9月30日的2021财年第三季度财报。财报显示，台积电第三季度合并营收为4146.71亿元(新台币，下同..
近日，MarTech领域风起云涌，“云积互动”重磅发布贞观AI智能营销策略引擎，并宣布由涌铧资本、中小企业发展基金（深圳南山有限合伙）（下称“南山..
社区零售服务的好坏无疑是一个关乎民生的问题，“民以食为天”，以食品零售为基础的社区零售行业无疑在市场中有着十分稳固的用户基础。有市场便有..
金秋是一个收获的季节，也是一个为来年孕育的季节，近日，国内知名的动图搜索引擎闪萌（Weshine）联合春雨医生、摩登天空等爱心企业，与北京回龙观..
之前说过我有一爱好，每天看看热榜。一是找素材，二是挖掘项目。往往一个小点，上了热搜就成了大需求。保持信息的敏感度，是做互联网人非常有必要..
浙江义乌外贸商家陈名以靠卖衣架为生，通常一年营业额可达上亿元。去年突如其来的疫情让其线下门店亏损达3000多万，外贸业务急转直下，年销售额过..
仅在202 年第三季度，三星电子的市值就下降了39万亿韩元（约2113亿人民币）。在此期间，韩国股市的总市值减少了167万亿韩元。..
2020年，全年邮政业业务收入（不包括邮政储蓄银行直接营业收入）完成11037.8亿元，比2010年翻三番以上;快递业务收入完成8795.4亿元，是2010年的15..
健康管理在当下无疑是一个热门的话题，非常具有想象力的增量市场，加上疫情的影响以及国家政策的导向，消费者、资本、企业都将目光聚焦到了这个行..
电影《我和我的父辈》已于 9 月 30 日超燃上映，并在国庆黄金周获得票房口碑双丰收。电影收获众多好评的同时，作为电影合作伙伴的TCL，也成为赢家..