英雄联盟S11总决赛10月11日小组赛赛程安排 RNG/FPX比赛赛程时间

英雄联盟的S11小组赛在10月11日就要正式的打响了，首场就是FPX对阵韩国DK战队的比赛，很多玩家还不清楚在今天有哪些比赛，下面就来为大家详细的介绍一下。

10月11日 19:00DK vs FPX

10月11日 20:00RNG vs PSG

10月11日 22:00LNG vs GEN

和去年的全球总决赛与2021季中冠军赛一样，两支来自 VCS 的队伍由于旅行限制的原因无法参赛。我们将会和我们的合作伙伴一起，竭尽全力帮助VCS的队伍参与2022季中冠军赛。

小组赛阶段共有16支参赛队伍，包括4支通过入围赛晋级的队伍和12支新的参赛者:

●韩国赛区（LCK）一号、二号和三号种子队伍:DWG KIA、Gen.G、T1

●LPL赛区一号、二号和三号种子队伍:EDward Gaming、FunPlus Phoenix、Royal Never Give Up

●欧洲赛区（LEC）的一号、二号和三号种子队伍:MAD Lions、Fnatic、Rogue;

●北美赛区（LCS）的一号和二号种子队伍:100Thieves、Team Liquid

●东南亚赛区（PCS）的一号种子队伍:PSG.Talon Esports

这16支队伍将分为四组，每组4支队伍，每支队伍须与组内其他所有队伍进行两场比赛。每个分组的前两名队伍将会进入淘汰赛阶段。

淘汰赛阶段的8支队伍将采取五局三胜、单场淘汰的赛制，依次进行四分之一决赛、半决赛和决赛。最终进入冠亚军决赛的两支队伍将进行五局三胜的对决，胜者将斩获2021英雄联盟全球总决赛的桂冠。