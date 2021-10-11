一加9RT将于10月13日发布 拥有7GB虚拟RAM

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一加9RT将于10月13日发布 拥有7GB虚拟RAM

2021-10-11 09:38 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 10月11日 消息:一加9RT将于10月13日正式发布，这款手机是今年上半年发布的一加9R的升级版本。在发布之前，一加已经确认了这款手机将带来的一些新功能和升级。

一加9RT.jpg

（图源：一加手机官方微博）

一加9RT将支持Warp Charge65T超级闪充，这是一加9R上使用的Warp Charge65的更快版本。新的快速充电技术将在29 分钟内将手机内的4500mAh 电池从空充电到充满电，而使用 Warp Charge65 则需要39 分钟。

一加方面还透露，一加9RT将支持虚拟RAM。用户将在手机随附的8GB 或12GB LPDDR5 RAM 之上拥有高达7GB 的虚拟 RAM。

一加9RT 还将配备一个改进的冷却系统，其中包括一个面积为19067.44 平方毫米的冷却板，一加声称这不仅是迄今为止所有手机中最大的，而且与平板电脑中的相似。

确认的其他功能包括骁龙888处理器、LPDDR5 RAM、UFS3.1 存储、120Hz三星 E4 显示屏和4500mAh 电池容量。这款手机将配备三个后置摄像头，其中包括一个 Sony IMX76650MP 摄像头。这款手机将运行ColorOS12系统，在海外推出的版本运行OxygenOS12。

一加9RT将于10月13日发布，并将于10月19日上市。

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