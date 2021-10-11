一加9RT将于10月13日发布 拥有7GB虚拟RAM

站长之家(ChinaZ.com) 10月11日 消息:一加9RT将于10月13日正式发布，这款手机是今年上半年发布的一加9R的升级版本。在发布之前，一加已经确认了这款手机将带来的一些新功能和升级。

（图源：一加手机官方微博）

一加9RT将支持Warp Charge65T超级闪充，这是一加9R上使用的Warp Charge65的更快版本。新的快速充电技术将在29 分钟内将手机内的4500mAh 电池从空充电到充满电，而使用 Warp Charge65 则需要39 分钟。

一加方面还透露，一加9RT将支持虚拟RAM。用户将在手机随附的8GB 或12GB LPDDR5 RAM 之上拥有高达7GB 的虚拟 RAM。

一加9RT 还将配备一个改进的冷却系统，其中包括一个面积为19067.44 平方毫米的冷却板，一加声称这不仅是迄今为止所有手机中最大的，而且与平板电脑中的相似。

确认的其他功能包括骁龙888处理器、LPDDR5 RAM、UFS3.1 存储、120Hz三星 E4 显示屏和4500mAh 电池容量。这款手机将配备三个后置摄像头，其中包括一个 Sony IMX76650MP 摄像头。这款手机将运行ColorOS12系统，在海外推出的版本运行OxygenOS12。

一加9RT将于10月13日发布，并将于10月19日上市。