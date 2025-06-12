首页 > 原创 > 关键词  > vivo最新资讯  > 正文

vivo X Fold 5大折叠官宣6月25日发布

2025-06-12 10:10 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 6月12日 消息:今日，vivo官方微博正式宣布，将于6月25日举办新品发布会。此次发布会，vivo将带来两款备受关注的新品——折叠屏旗舰vivo X Fold5以及半入耳降噪耳机vivo TWS Air3Pro

而作为此次发布会的重头戏之一，vivo X Fold5折叠屏手机备受瞩目。其宣传语为“更轻了，更强了”，预示着这款新机将在轻薄与性能方面实现新的突破。据悉，vivo X Fold5将打破此前X Fold3保持的219g全球最轻大折叠手机记录，新机重量预计会控制在200g左右，为用户带来更加轻盈便携的使用体验。

在轻薄机身的基础上，vivo X Fold5还做到了IPX9的满级防水规格。这意味着用户不仅可以在水下进行拍照操作，甚至该机还完成了水下折叠1000次的挑战，展现了其出色的防水性能和耐用性。

屏幕方面，vivo X Fold5内外均采用LTPO8T屏幕，具备超高分辨率和超高PPI，能够呈现出细腻、清晰的画面效果。同时，4500nit局部峰值亮度搭配全亮度高频PWM调光及TUV莱茵全局护眼3.0认证，为用户带来舒适且健康的视觉体验。此外，蔡司大师色彩的加持，也让屏幕的色彩表现更加真实、鲜艳。

值得一提的是，vivo X Fold5在生态兼容性方面实现了重大突破。它是安卓史上首款能够连接Apple Watch的手机，不仅可以显示vivo X Fold5的来电和短信信息，还能将Apple Watch上记录的健康数据同步到vivo健康App中。同时，该机还支持iCloud云端直连，进一步打破了iPhone用户的生态壁垒，成为iPhone用户换机或双持手机的理想选择。

vivo官宣6月25日新品发布会：X Fold5大折叠、Air3 Pro TWS耳机齐发

举报

  • 相关推荐
关键词：

  • vivo X Fold5定档6月25日发布：全球首款轻薄三防折叠屏

    今日，据vivo快手官方旗舰店显示，vivo X Fold5将于6月25日19:00正式发布。 vivo X Fold5不仅是全球最轻折叠屏，还是全球首款三防折叠屏。 据了解，vivo X Fold5是行业唯一拥有IPX8 (3米深水)IPX9 (高温高压) IPX9(水下折叠) 三大防水能力的折叠屏。 同时也是行业首个IP5X防尘折叠屏，整机灰尘防护拉满。

    ​vivo ​X ​Fold5

  • 全球最轻大折叠！vivo X Fold5最快6月发布

    今日，数码博主数码闲聊站”透露，vivo X Fold5暂定本月登场，新机搭载第三代骁龙8芯片，支持90W有线充无线充电，配备索尼IMX882潜望镜头。 据悉，2024年3月发布的vivo X Fold3重量仅219克，是业内最轻大折叠屏手机，vivo X Fold5有望打破这一全球最轻纪录。 今年5月，vivo一款型号为V2507A的新机通过国内3C认证，有博主称该机为vivo X Fold5。

    ​vivo ​X ​Fold5

  • 蓝厂最轻薄大折叠！vivo X Fold5入网

    vivo X Fold5通过3C认证，型号为V2507A，该机将在本月正式发布。 据爆料，vivo X Flod5搭载高通骁龙 8 Gen3处理器，配备6.53英寸外屏 8.03英寸内屏，电池是6000mAh，支持90W有线 30W无线充。 这款折叠屏主打轻薄设计，预计会刷新蓝厂折叠屏的轻薄纪录，当前在售的vivo X Fold3的折叠态厚度是10.2mm，重量是219g。

    ​vivo ​X ​Fold5

  • vivo X Fold5官宣：史上最轻大折叠 比iPhone更轻

    vivo产品经理韩伯啸宣布，vivo X Fold5将在本月正式发布，这将是史上最轻的大折叠屏。 根据官方公布的预热视频，将vivo X Fold5和vivo X Fold3放在天平上，放在右盘的vivo X Fold3迅速下沉，表明X Fold5的重量更轻。 韩伯啸介绍，去年3月，vivo X Fold3凭借219g全球最轻的重量成为了2024年爆款大折叠，如今打破X Fold3全球最轻纪录的vivo X Fold5来了，除此之外，X Fold5的品质也将全面升级，还将

    ​vivo ​X ​Fold5

  • 史上最轻大折叠！vivo X Fold5真机出炉：三款配色 一眼心动

    vivo宣布将于6月25日发布X Fold5折叠屏手机，推出青松、明白、锖度三款配色。该机采用环形镜头设计，机身重量不足219克，成为行业最轻大折叠屏手机。在保持轻薄的同时，X Fold5影像性能未缩水，搭载潜望长焦镜头，单边厚度仅4.Xmm。新机还兼容苹果生态设备，支持与AirPods互联，连接时可显示专属动画，并能在手机端直接操作AirPods。此外，X Fold5还支持vivo空间音频和耳机查找功能。

    ​vivo ​X ​Fold5

  • iOS 26要来了！苹果官宣WWDC25将于6月10日举行

    有爆料称，iOS26将成为苹果近十年来变化最大的操作系统，带来视觉交互、智能生态与生产力工具三大核心升级。 在视觉交互方面，iOS26将融合visionOS的空间计算理念，核心图标与交互组件采用动态半透明材质。这种设计不仅增强了视觉深度，还增加了设计元素的层次感，使整体界面更加美观。 此外，全新iOS有望支持外接显示器。当iPhone检测到外接屏幕时，台前调度功能将自�

    ​WWDC25 ​苹果系统 ​版本命名

  • vivo X Fold5真机照出炉：折叠态厚度接近iPhone 16 Pro Max

    今天上午，vivo产品经理韩伯啸晒出了vivo X Fold5的真机照。 韩伯啸介绍，vivo X Fold5将超越X Fold3，成为全球最轻以及首款三防大折叠，但是好的手感肯定是要既轻”又薄”。 X Fold5这次能薄”到什么程度呢？我们拍了2张对比图，大家感受一下，X Fold5的机身厚度和主流标杆直板旗舰iPhone 16 Pro Max非常接近，轻薄兼备。 已知iPhone 16 Pro Max厚度是8.25mm，从曝光的真机照来看，vivo X Fold

    ​vivo ​X ​Fold5

  • vivo S30系列定档！将于5月29日发布

    vivo宣布将于5月29日发布S30系列新机，包含标准版S30和S30 Pro mini两款机型。Pro mini版首次采用6.31英寸小屏设计，搭载天玑9400e芯片，内置6500mAh蓝海电池，成为同尺寸机型中电池容量最大的产品。标准版配备6.67英寸1.5K直屏、骁龙7Gen4处理器和索尼IMX882潜望长焦镜头。两款机型延续直屏直边设计，提供多彩配色方案，并罕见搭配黑色中框。价格方面预计与上代S20系列相近（标准版2299元起，Pro版3399元起），叠加补贴后更具竞争力。该系列通过差异化屏幕尺寸和配置组合，进一步细分中高端市场，小屏旗舰的推出为追求便携性的用户提供新选择。

    ​vivo ​S30 ​手机发布会

  • 首发国产一英寸主摄！华为Pura 80系列官宣6月11日发布

    今日，华为手机宣布，将于6月11日14:30举行华为Pura80系列及全场景新品发布会，届时，华为影像机皇华为Pura 80系列将正式发布。 据了解，华为Pura 80系列将带来四款机型，分别为Pura 80、Pura 80 Pro、Pura 80 Pro 和Pura 80 Ultra。 作为华为最强影像旗舰，华为Pura 80Ultra将首发搭载国产思特威5000万像素SC5A0CS，这是行业内最先进的1英寸超大底主摄。 1英寸超大底加上RYYB滤光阵列，暗光成�

    ​华为Pura ​80 ​手机发布会

  • 小鹏G7官宣6月11日发布 号称首款具有L3级算力的AI汽车

    小鹏汽车董事长何小鹏透露，全新小鹏G7将于本周三晚正式亮相。该车型定位为市场首款具备L3级算力的AI汽车，融合极致硬核科技与空间舒适性，是一款面向未来的智能SUV。G7延续家族式设计风格，采用流线型外观和贯穿式尾灯，车身尺寸4892×1925×1655mm，轴距2890mm。内饰延续极简风格，取消传统仪表盘，将首发搭载与华为合作的AR-HUD系统。动力方面搭载218千瓦电机，配备磷酸铁锂电池组。新车已完成申报工作，超低能耗预计将成为其重要卖点。

    ​小鹏汽车 ​小鹏G7 ​L3级算力

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM