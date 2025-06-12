vivo X Fold 5大折叠官宣6月25日发布

站长之家(ChinaZ.com) 6月12日 消息:今日，vivo官方微博正式宣布，将于6月25日举办新品发布会。此次发布会，vivo将带来两款备受关注的新品——折叠屏旗舰vivo X Fold5以及半入耳降噪耳机vivo TWS Air3Pro。

而作为此次发布会的重头戏之一，vivo X Fold5折叠屏手机备受瞩目。其宣传语为“更轻了，更强了”，预示着这款新机将在轻薄与性能方面实现新的突破。据悉，vivo X Fold5将打破此前X Fold3保持的219g全球最轻大折叠手机记录，新机重量预计会控制在200g左右，为用户带来更加轻盈便携的使用体验。

在轻薄机身的基础上，vivo X Fold5还做到了IPX9的满级防水规格。这意味着用户不仅可以在水下进行拍照操作，甚至该机还完成了水下折叠1000次的挑战，展现了其出色的防水性能和耐用性。

屏幕方面，vivo X Fold5内外均采用LTPO8T屏幕，具备超高分辨率和超高PPI，能够呈现出细腻、清晰的画面效果。同时，4500nit局部峰值亮度搭配全亮度高频PWM调光及TUV莱茵全局护眼3.0认证，为用户带来舒适且健康的视觉体验。此外，蔡司大师色彩的加持，也让屏幕的色彩表现更加真实、鲜艳。

值得一提的是，vivo X Fold5在生态兼容性方面实现了重大突破。它是安卓史上首款能够连接Apple Watch的手机，不仅可以显示vivo X Fold5的来电和短信信息，还能将Apple Watch上记录的健康数据同步到vivo健康App中。同时，该机还支持iCloud云端直连，进一步打破了iPhone用户的生态壁垒，成为iPhone用户换机或双持手机的理想选择。

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