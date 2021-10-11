快手电商整治商户/带货达人不正当营销行为 严重违规将封禁账号

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快手电商整治商户/带货达人不正当营销行为 严重违规将封禁账号

2021-10-11 09:32 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）10月11日 消息:昨日，快手电商发布公告称，规范商户和带货达人的营销推广行为，营造良好的经营消费环境，保障消费者、优质商家和平台的合法权益，平台决定针对【不正当营销】和【发布虚假宣传信息】的行为进行专项治理。

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针对新的专项治理行动，商户/带货达人需要注意避免哪些行为呢?快手官方对【不正当营销】和【发布虚假宣传信息】常见的违规场景进行了梳理，具体如下:

一、【不正当营销】的常见违规场景，包括但不限于:

1借助突发疫情、地震、灾情等社会公共事件营销或推广商品;

2利用吵架、出轨、炫富、团队冲突等离奇情节博取用户眼球，之后再用低价等手段诱导用户购买商品;

3通过承诺福利的方式吸引人气，但最终不兑现。例如:

买29.9的项链赠送苹果12手机

进直播间点赞就送苹果手机

福利299卖二手苹果12，实际发货商品为其他手机型

4发布易导致用户误以为带货达人为医生、金融从业人员等特定身份的混淆信息，从事药品、保健食品、医疗器械、保险或其他金融理财产品的推广营销。例如:

带货达人在直播间推广医疗器械时，身穿白大褂或声称自己是医生等，误导用户

二、【发布虚假宣传信息】的常见违规场景，包括但不限于:

1宣传普通食品有保健、两性、治疗等功效;

2对普通化妆品宣传其具有特殊功效，例如无美白宣传美白;

3商品无专利或专利受理中，但宣传商品有专利;

4对珠宝类商品材质、克重、品质等重要影响商品价格的信息进行虚假描述、或描述不一致，导致消费者权益受损的。包括但不限于:

销售黄金不展示克重或规格

在塑料、树脂或橡胶外包裹一层金箔，将整体克重误导消费者为金克重等

在商品推广过程中，使用某珠宝玉石特定代名词来暗示消费者为该珠宝玉石品种，又不声称实际材质名称的行为，如鸡油黄暗示蜜蜡、实际销售为仿蜜蜡

用帝王绿暗示翡翠，实际销售为仿翡翠

宣传珠宝玉石的产地、但是无法证明产地出处

5对珠宝首饰的属性等进行夸大宣传，例如口播时宣传收藏级别、祖传、无价、天花板级，价格上万、线下专柜几万等。

快手电商方面强调，对于违规行为，平台将视违规情节的严重程度、违规次数等情况综合判定，处扣分、暂停使用购物车、支付违约金、封禁快手账号等处理措施，直至清除平台、终止合作。

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