AMD：Windows11可能导致AMD处理器的电脑游戏性能下降10-15%

站长之家（ChinaZ.com）10月8日 消息:AMD报告说，在带有其芯片的硬件上运行Windows11时，可能导致运行某些应用程序的性能下降，如果是运行某些游戏最高可能会出现性能下降10-15%。

微软于10月5日面向主流用户推出了Windows11。虽然在视觉上进行了改造，但升级仅限于一些满足硬件要求的新PC，不过在正式推出Win11之后，就出现了各种问题。最近微软公司和AMD已经透露，在配备 EPYC 和 Ryzen 等AMD处理器的机器上安装Windows11最多可以降低15%的游戏性能。

在一份支持说明中，AMD表示，“受影响的应用程序的性能将极端下降3-5%，而常见的游戏的性能将下降10-15%。”支持说明指出，在某些应用程序中运行兼容的AMD处理器时，对 Windows11报告的已知性能影响。

AMD 指出，在测量和功能方面，L3缓存中的延迟可以增加三倍。AMD 还表示，其“优先核心”技术可能无法在 Windows11上很好地运行。硬件接口可能不会优先将线程分配给最快的内核。一些应用程序，以及拥有高端机器的企业组织和游戏玩家，受影响可能会比较大。

最显着的性能下降涉及范围包括8个或更多内核且TDP为65W或更高的处理器，Ryzen系列处理器就在这一范围内。

目前AMD和微软正在努力通过软件更新解决这些已知问题。