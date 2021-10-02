2021年10月2日，支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题是关于身体健康的，问题是“我们有时候会笑到肚子疼很可能因为什么?”想必大家都疯狂的笑过，那么为什么笑的厉害的时候会肚子疼呢?下面就来为大家科普一下蚂蚁庄园最新答案。

我们有时候会笑到肚子疼很可能因为什么 10月2日蚂蚁庄园最新答案

今天问题：我们有时候会笑到肚子疼很可能因为什么?

A:膈肌痉挛了。

B:胃进了冷气痉挛

正确答案:膈肌痉挛了。

笑是一种心理状态的表达。一般情况下笑更多的用来表达高兴和快乐，由脸部肌肉动作为表现方式。它大都是由于人体感官（尤指眼睛、耳朵）接触外界的事物或语言，转变为信息传入大脑皮层，而后通过大脑对脸部甚至全身的肌肉发出运动的命令而产生的。笑有时不仅会使肌肉发生运动，声带也会随之振动，由此产生笑声。目前心理学家们认为笑是人类之间交流的古老的方式的一种，但之前人们更多地认为笑仅是幽默感的表现。笑也常被当作对他人调情的一种方式。嘲笑则是人的讥讽也可能是调情的一种。

导致肚子疼的主要原因还是膈肌，当你张开嘴巴大笑时，会吸入大量空气，我们身体的两个肺部就会膨胀，逐渐向下推挤膈肌，与此同时，大笑的时候腹肌也发生了收缩，不断向上推挤膈肌。