饿了么推“点将计划” 骑士有机会晋升为站长

站长之家（ChinaZ.com）9月29日 消息:今天，饿了么官微宣布推出“点将计划”，面向骑士开放站长、合作商管理岗等晋升岗位，拓宽骑士的发展路径。

官方数据显示，过去一年，全国有475位蓝骑士晋升为站长，在外卖站站长中，约80%曾经都是骑士。

除了开放晋升岗位外，饿了么还提供培训课程。有意愿从事配送管理工作的骑士可报名为时2个月的培训课程，培训形式分为线上课程学习、课堂面授和岗位辅导。

此外，饿了么还为骑士提供培训专员、带教师、配送体验官等岗位，拓宽了骑士的职业发展路径。