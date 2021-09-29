饿了么推“点将计划” 骑士有机会晋升为站长

站长之家（ChinaZ.com）9月29日 消息:今天，饿了么官微宣布推出“点将计划”，面向骑士开放站长、合作商管理岗等晋升岗位，拓宽骑士的发展路径。
官方数据显示，过去一年，全国有475位蓝骑士晋升为站长，在外卖站站长中，约80%曾经都是骑士。
除了开放晋升岗位外，饿了么还提供培训课程。有意愿从事配送管理工作的骑士可报名为时2个月的培训课程，培训形式分为线上课程学习、课堂面授和岗位辅导。
此外，饿了么还为骑士提供培训专员、带教师、配送体验官等岗位，拓宽了骑士的职业发展路径。
站长之家（ChinaZ.com）9月29日 消息:今天，饿了么官微宣布推出“点将计划”，面向骑士开放站长、合作商管理岗等晋升岗位，拓宽骑士的发展路径。
官方数据显示，过去一年，全国有475位蓝骑士晋升为站长，在外卖站站长中，约80%曾经都是骑士。
除了开放晋升岗位外，饿了么还提供培训课程。有意愿从事配送管理工作的骑士可报名为时2个月的培训课程，培训形式分为线上课程学习、课堂面授和岗位辅导。
此外，饿了么还为骑士提供培训专员、带教师、配送体验官等岗位，拓宽了骑士的职业发展路径。
近些年，随着智能手机的发展，越来越多的需求都能通过手机App来解决，对于年轻人来说十分便利，但是对于父母长辈们来说却非常复杂，各种操作并不友好，且很多App中使用系统的字体调节完全没用。尤其是疫情暴发以来，大量老年人开始习惯使用外卖平台点餐。以早餐为例，根据饿了么数据，2020年51岁以上人群的订单量增长达到125%。根据官方消息，饿了么9月28日正式上线对老年人更加友好的长辈模式。除了简化界面、增大字体外，长辈模?
前几天，美团首次公开了外卖业务的算法规则，当然，是以一种普通用户能看得懂的方式。算法对于大部分不懂技术的用户来说只是一个名词，是计算机结合多种条件判断并推算出的一种结果。
俗话说“民以食为天”，一直以来，食物健康问题都是人们非常关心的话题。不过在餐馆里吃尚不能保证食物完全干净，更何况是外卖?为了人们吃的干净、吃的安全，在8月29日举办的浙江数字化改革重大应用成果新闻发布会上，官方重点为大家介绍了今年7月6日上线的“浙江外卖在线”。如果你以为这是个点外卖的APP，那你就错了。
今日，为响应市场监管总局等部门关于算法的指导意见，美团宣布公开外卖配送中“预估到达时间”算法规则。美团表示，算法测算出的“预估到达时间”其实不是一个时间，而是四个时间，即“模型预估时间”和“三层保护时间”。
8月29日，浙江省数字化改革重大应用成果发布会在杭州召开。会上，“浙江外卖在线”平台亮相，实现了从商家食材进货到消费者食用的实时监管，消费者点完外卖，可以通过直播实时查看商家后厨实景和菜品制作全过程。
打包形式是最早出现的外卖形式，到后来的电话订餐，再到如今的网络订餐。外卖行业发展越来越快，经过数十年的竞争，最终形成了美团、饿了么双寡头格局。
近日，抖音在直播间开始测试外卖入口，或采用直播带货的形式，页面设计与美团外卖类似。具体为，在直播间的右下方会显示“抖音外卖”的窗口，窗口中带有门店商品图片信息，点击还可查看周边外卖。
昨日，饿了么宣布上线长辈模式，用户安装最新版饿了么App后，可通过我的-设置-长辈模式进行开启。据介绍，长辈模式除了简化界面、增大字体外，长辈模式更精选了最契合老年人日常生活需求的四大功能频道:点外卖、逛超市、去买菜、去买药（将于10月上线）。
近日，浙江宣布推出“浙江外卖在线”平台，消费者可实时查看商家后厨菜品制作过程。这个外卖监管平台能够查看食品溯源，餐具的消毒情况，外卖封签使用情况等，功能丰富。
移动互联网的存量时代，在本地生活领域，同样的竞争正发生在抖音和美团两大巨头之间。作为“四纵三横”理论的原创者，美团享受到了商业洞察超前的红利。在早期All in团购和中期押注酒旅，王兴的预见性都使得美团成为坚持到最后的胜利者。直至后来拿下外卖市场，形成高频带低频的两轮驱动，成为本地生活的代表性巨头。
近日，饿了么关联公司上海拉扎斯信息科技有限公司发生工商变更，王磊退出法定代表人，由王星接任
“好好吃饭、好好睡觉、好好生活”，最近，朋友圈和社交平台上出现了很多“好好体”“打工人”后有“干饭人”，在吃这件事上，打工人不想再用外卖打发自己了。抖音、小红书上，我们看到美食博主们的小视频中，一二三步就做好了一顿美味。这让疲于996的打工人们看红了眼，也开始渴望过一点充满烟火气的生活。
继美团发布说明，重申严禁诱导和强迫骑手注册成个体工商户之后，其竞争对手饿了么也发布了类似的声明。
今日，饿了么宣布，受扬州疫情影响，2021年7月31日至2021年8月26日期间内，部分用户超级吃货卡已过期，但超级吃货红包尚未使用完。为了切实保障您的权益，饿了么宣布，将向扬州会员赠送一个月的超级吃货卡权益，自2021年8月27日起开始执行。
近日，有媒体发文称外卖平台要求骑手注册成个体工商户，从而规避用工主体责任。
近日，外卖平台用工问题再受关注。一些爆料称外卖平台要求所有骑手注册个体工商户，从而规避用工主体责任。针对这一情况，美团饿了么接连发声：已明令禁止，严禁诱导强迫骑手注册个体工商户。美团表示，9月14日已向所有合作商发送《关于禁止要求骑手注册个体工商户的通知》，对此态度进行重申并提出明确具体要求，并将在下周完成所有合作商的承诺函签署，进一步加强平台监管。美团还设立骑手投诉热线反馈通道，即日起骑手如果遇到?
9月10日上午，人力资源社会保障部会同交通运输部、市场监管总局、全国总工会召开平台企业行政指导会，就维护新就业形态劳动者劳动保障权益对美团、饿了么、滴滴、达达、闪送、货拉拉、满帮、到家集团、阿里巴巴、腾讯等10家头部平台企业开展联合行政指导。
【TechWeb】9月13日消息，据凤凰网科技报道，近日，安徽省滁州市中级人民法院就饿了么不正当竞争行为作出判决。法院认定，饿了么强迫商户“二选一”，遭拒后饿了么登录商户账号强制关闭其店铺，判定饿了么赔偿美团经济损失80000元。针对饿了么的不正当竞争行为，天长市市场监督管理局出具行政处罚认定书。认定书指出，饿了么要求商家只能选择饿了么一个外卖平台进行网络销售，已经在饿了么上线的商家不能同时选择其他平台。同时，?
针对近日政法频道报道的“市民在饿了么平台点单遭遇虚假店铺”一事，饿了么相关负责人回应称，已对涉事店铺下架处理，加下来将加强审核，加大对虚假经营店铺的打击力度。
从去年以来，抖音不断加强对本地生活的布局，继抖音团购之后，现在该平台又在直播间测试外卖功能。据Tech星球报道，抖音开始在直播间测试外卖功能，这意味着抖音或采用直播带货的形式，向用户推荐外卖。
10月1日，蔚来公布2021年9月交付成绩。蔚来9月共交付智能电动汽车10，628台，同比增长125.7%;三季度，蔚来累计交付新车24，439台，同比增长100.2%..
95年的阿星已经在飞猪APP上薅到了羊毛，不到20块钱，就能去北京见闺蜜了。今年国庆，同程旅游《2021国庆出游趋势报告》根据用户预订大数据预测分析..
江南布衣变成了江南“怖”衣，一下子把这个24年历史的老品牌送上了热搜。虽然江南布衣童装图案引人不适，却给集团贡献了巨额营收，并且增速迅猛..
【TechWeb】10月1日消息，据猫眼专业版官方微博消息，猫眼专业版数据见证，2021年10月1日9时，2021年国庆档首日票房破2亿，其中，长津湖票房占比达..
荣耀CEO赵明曾表示，荣耀将全力冲击高端市场，打造属于荣耀消费者的顶级旗舰，推出自己的Mate”和P”系列。今日，据数码博主@菊厂影业Fans 消息，..
作为一家国际知名的 PC 组件与外设配件制造商，美商海盗船（Corsair）刚刚推出了首款电竞显示器，它就是 32 英寸的 Xeneon 。该显示器选用了 16:9..
今年6月24日，Windows 11系统发布，随后进入开发预览阶段，按计划，首个正式版Build 22000将于10月5日（周二）抵达，开启全面推送、来自机构AdDup..
据外媒报道，一项新研究显示，含氧光合作用很可能是在34亿年前至29亿年前演化而来的。在地球早期历史的某个时期，当一群被称为蓝藻细菌的进取型微..
日前，据晚点LatePost报道，十一节后，恒大汽车的很多员工将带薪轮休。多位恒大汽车的员工在接受采访时表示，他们所在的部门通知十一假期后继续休..
凤凰网科技讯 10月1日消息，今年9月19日晚间，距离苹果公司的iPhone 13发布会过去5天后，苹果CEO蒂姆库克(Tim Cook)向员工们发送了一封邮件，主题..
据中国移动官方消息，近日，中国移动联合中国工商银行共同完成基于5G消息的数字人民币钱包并正式上线。至此，中国移动成为第一家在5G消息中应用数..
多年来，Google 一直有在为“亲儿子”Pixel 系列智能机提供某些独家功能体验，比如不断改进的“个人安全”（Personal Safety）应用程序。在开启了..
10月1日，据央视新闻报道，由国家网信办等五部门联合发布的《汽车数据安全管理若干规定（试行）》，今天正式施行。《规定》倡导，汽车数据处理者在..
【TechWeb】10月1日消息，昨日晚间，小米集团发布公告称，回购460万股，价格在21.25至21.45港元之间，共耗资约9818万港元。..
本月早些时候，OPPO 预告了将在 ColorOS 12 中引入的大量功能和 UI 改进。如果你等不及想要体验新系统的壁纸，或在非 OPPO 品牌的设备上使用，@Un..
据媒体报道，为督促游戏企业切实履行主体责任、严格执行防止未成年人沉迷网络游戏相关要求，发挥社会各方面监督作用，9月30日，国家新闻出版署防止..
日前华为发布邀请函，宣布2021年的HDC华为开发者大会将于10月22日举行。从华为公布的信息来看，这次的HDC大会重点依然是鸿蒙系统，还有华为的HMS移..
据移动分析公司Mixpanel称，自9月20日软件更新发布以来，iOS15的采用率估计已达到19.3%。Mixpanel根据使用其移动分析SDK的网站和应用的访问量来衡..
苹果公司已加入网络准备研究所（Cyber Readiness Institute，CRI），成为该组织的联合主席，该组织致力于帮助中小型企业变得更加安全。苹果公司将..
剧本杀被推向了风口浪尖。一方面，它正成为年轻人新型且新潮的社交方式，据美团平台数据，截至2021年4月，剧本杀线下门店已达4.5万家。另一方面，..