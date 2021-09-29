京东因不正当竞争被罚40万 以及违反广告法被罚30万

站长之家(ChinaZ.com) 9月29日 消息:企查查APP显示，近日，北京京东世纪信息技术有限公司新增多条行政处罚信息，处罚事由分别为违反广告法与反不正当竞争法，累计被罚70万元。
其中，京东因违反广告法被罚30万，因不正当竞争被罚40万。详情显示，该公司在多款产品上无法提供宣传的合法依据等。
对此，有网友表示竞争激烈，更要规范要求，不然最终受害的可能是消费者。你怎么看？
站长之家(ChinaZ.com) 9月29日 消息:企查查APP显示，近日，北京京东世纪信息技术有限公司新增多条行政处罚信息，处罚事由分别为违反广告法与反不正当竞争法，累计被罚70万元。
其中，京东因违反广告法被罚30万，因不正当竞争被罚40万。详情显示，该公司在多款产品上无法提供宣传的合法依据等。
对此，有网友表示竞争激烈，更要规范要求，不然最终受害的可能是消费者。你怎么看？
【TechWeb】9月13日消息，据凤凰网科技报道，近日，安徽省滁州市中级人民法院就饿了么不正当竞争行为作出判决。法院认定，饿了么强迫商户“二选一”，遭拒后饿了么登录商户账号强制关闭其店铺，判定饿了么赔偿美团经济损失80000元。针对饿了么的不正当竞争行为，天长市市场监督管理局出具行政处罚认定书。认定书指出，饿了么要求商家只能选择饿了么一个外卖平台进行网络销售，已经在饿了么上线的商家不能同时选择其他平台。同时，?
天眼查信息显示，9月21日北京快手科技有限公司与上海天之易网络科技有限公司不正当竞争纠纷一审民事判决书公开。判决书显示，快手因发现被告针对快手用户提供有偿刷量服务而将其诉至法院。其提供的服务导致快手平台评价系统数据不准确，降低了快手平台的市场声誉，损害了原告市场竞争力。
近日，蜜雪冰城与密雪时光关联公司侵害商标权纠纷一审民事裁定书公开。原告蜜雪冰城诉称被告恶意模仿，在其商标名称、店铺装修等各方面均存在恶意“搭便车”的情形，且密雪时光商标被驳回后，被告公司仍继续使用，构成商标侵权及不正当竞争。
据财联社报道，近日，青岛市中级人民法院作出判决判决美团主体公司北京三快在线科技有限公司、北京三快科技有限公司立即停止涉案互联网不正当竞争行为，并赔偿原告饿了么经济损失及合理开支100万元。
近日，上海高级人民法院对巨人集团诉“深圳巨人集团”不正当竞争案做出终审判决，维持了一审关于支持原告提出判令被告构成不正当竞争的诉讼请求，判决被告赔偿原告人民币300万元，并立即停止相关侵权与不正当竞争行为，变更企业名称。
2021年 9 月新版《广告法》正式实施。国家工商总局表示，新版《广告法》正式实施后，广告监测到的虚假违法广告一经查实，将一律先行停播，然后再立案查处。今年年底还将建成全国互联网广告监测中心，2022年就能实行对互联网广告的全面监测。广告法中针对化妆品的监管也愈加收紧，2021年我国化妆品监管将迎来新格局，并且从《化妆品监督管理条例》的相关规定来看，新条例的落地实施，对于行业内违法、违规行为的约束和查处将更为严?
近日，蜜雪冰城关联公司郑州两岸企业管理有限公司与密雪时光关联公司济南龙一企业管理咨询有限公司侵害商标权纠纷一审民事裁定书公开。
不管存储空间是否充裕，部分用户在升级 iOS 15 之后收到了“iPhone 存储接近饱和”的提醒，而且用户无法排除这个问题。部分 iPhone 型号反馈存在该问题，用户尝试过删除存储中的部分数据内容，但未能删除该信息，而苹果还没有公开承认这个错误。外媒 AppleInsider 推荐受该问题影响的用户等待苹果的修复。那些等不及的用户可以尝试出厂重置，但必须确保所有照片、文件和重要数据都在iCloud或以其他方式进行了备份。不要删除重要文?
欧盟将利用立法来推动区域半导体供应链的更大弹性和主权。在芯片制造方面获得更大的自主权现在是欧盟总体数字战略的一个关键组成部分。全球半导体短缺导致一系列依靠芯片驱动数据处理的产品生产放缓，促使欧盟立法者关注欧洲在这一领域的能力。在全球芯片需求爆炸的同时，欧洲在整个价值链中的份额，从设计到制造能力都在萎缩。欧洲依赖于在亚洲制造最先进的芯片。因此，这不仅仅是竞争力问题，这也是一个技术主权问题。欧盟拟定中
“枪在手，跟鹅走!”几位普通农村大爷大妈，用25分钟演出了一部乡土版“史密斯夫妇”，枪炮与农村结合带来的新鲜感，毫不意外再次击中了年轻人的兴趣点。截至目前，这支名为《妇仇者联盟》的视频已获得860W的播放量，最高登上全站排行第2名，11万条弹幕刷满屏幕，显示出年轻人对这种新潮模式的喜爱。
在原料价格、房地产现况等多重因素影响下，家电市场上半年表现如何？从头部品牌发布的半年报看，行业整体发展稳中向好，海尔智家、美的、格力上半年归母净利润分别同比增长146.4%、7.8%、48.6%。 值得注意的是，各大品牌并没有止步于当下的成果，而是加速进行调整结构，转型升级。以冰箱市场为例，已逐步从卖硬件过渡到了卖高端、卖场景的新竞争周期中。尤其是成套场景体验释放出了巨大增长潜力，据奥维云网预计， 2021 年，中国?
据外媒报道，Salesforce表示，在德克萨斯州通过了美国最严格的堕胎法之一后，如果员工对获得生殖保健这件事情感到担忧那么公司将帮助他们搬迁。“这些都是非常私人的问题，直接影响着我们很多人，尤其是女性，”Salesforce于当地时间周五在CNBC获得的Slack信息中告诉员工。“我们认识到并尊重我们都有深刻的观点和不同的观点。作为一家公司，我们跟Salesforce及其他公司的所有女性站在一起。话虽如此，如果你对自己所在州的生殖保?
昨日晚间，搜狗宣布完成私有化交易，成为腾讯间接全资持股公司。据悉，搜狐已出售搜狗所有A类普通股及B类普通股，交易价为每股9美元，现金总对价约11.8亿美元。
据外媒TechCrunch报道，今日（当地时间9月16日），苹果在内部员工留言板上发布消息称，该公司正在关注德克萨斯州最近通过的“独特限制性堕胎法”的法律挑战。苹果向TechCrunch证实了这条消息的真实性。这份未署名的备忘录写道：“我们正在积极监督挑战德克萨斯州独特限制性堕胎法的法律程序。与此同时，我们想提醒大家，我们在苹果的福利是全面的，如果我们的员工在自己的州没有医疗服务，那么其允许我们的员工前往其他州就医。”?
华为的输入法终于来了！不是EMUI/HarmonyOS系统自带的弱鸡版，而是全新设计的，命名为华为小艺输入法。目前，华为小艺输入法已经开始内测招募，需报名审核通过后才能体验。根据体验过的网友反馈，华为小艺输入法的界面设计很简洁，或者说还比较简陋，功能不是很丰富，主题也不多，易用性、便捷性也有待提高。不过整体非常流畅、丝滑，而且语音识别效率非常高，看来叫小艺”不是白给的。前段时间，不少输入法接连翻车，有的甚至被应
无论你我是否喜欢，微交易正成为游戏开发者的一个普遍选择 —— 即便这套货币化方案已在行业内外引发了极大的争议。庆幸的是，为了确保广告商不会误导消费者，英国当局已经颁布了一份新指南。以游戏内微交易为例，信息提供方必须明确披露，同时必须严格减少干扰性广告的影响。（来自：ASA | PDF）TechSpot 指出，许多免费游戏都将微交易视作其货币化系统的一部分，此外越来越多的付费单机 / 多人游戏也在跳入这个大坑。让人难以接?
据财联社报道，京东集团在港交所公告，徐雷获委任为京东集团总裁、辛利军获委任为京东零售首席执行官及金恩林先生获委任为京东健康股份有限公司首席执行官，即时生效。
今日，京东发布《京东集团和京东零售的新委任》称，徐雷获委任为京东集团总裁、辛利军获委任为京东零售首席执行官及金恩林先生获委任为京东健康股份有限公司首席执行官，即时生效。京东集团董事会主席兼首席执行官刘强东将把更多时间投入到长期战略设计，年轻人才培养和乡村振兴事业中。
美国商务部长吉娜·雷蒙多(Gina Raimondo)周四表示，拜登政府正在考虑援引冷战时代的一项国家安全法律，迫使半导体供应链的公司提供芯片库存和销售方面的信息。
凤凰网科技讯 北京时间9月28日消息，谷歌公司周二在法院表示，公司与Android手机制造商达成的协议促进了竞争，而非欧盟所指控的这是扼杀对手的“胡萝卜加大棒”策略。谷歌正在就欧盟43亿欧元(50亿美元)反垄断罚款上诉，希望法院撤销欧盟委员会的罚款和要求放松其搜索引擎对Android设备控制的命令。欧盟第二高等法院欧盟普通法院将就谷歌上诉案举行为期一周的听证会，现在听证会进入第二天。从2017年开始，欧盟已在三项不同案件中对
10月1日，蔚来公布2021年9月交付成绩。蔚来9月共交付智能电动汽车10，628台，同比增长125.7%;三季度，蔚来累计交付新车24，439台，同比增长100.2%..
95年的阿星已经在飞猪APP上薅到了羊毛，不到20块钱，就能去北京见闺蜜了。今年国庆，同程旅游《2021国庆出游趋势报告》根据用户预订大数据预测分析..
江南布衣变成了江南“怖”衣，一下子把这个24年历史的老品牌送上了热搜。虽然江南布衣童装图案引人不适，却给集团贡献了巨额营收，并且增速迅猛..
【TechWeb】10月1日消息，据猫眼专业版官方微博消息，猫眼专业版数据见证，2021年10月1日9时，2021年国庆档首日票房破2亿，其中，长津湖票房占比达..
荣耀CEO赵明曾表示，荣耀将全力冲击高端市场，打造属于荣耀消费者的顶级旗舰，推出自己的Mate”和P”系列。今日，据数码博主@菊厂影业Fans 消息，..
作为一家国际知名的 PC 组件与外设配件制造商，美商海盗船（Corsair）刚刚推出了首款电竞显示器，它就是 32 英寸的 Xeneon 。该显示器选用了 16:9..
今年6月24日，Windows 11系统发布，随后进入开发预览阶段，按计划，首个正式版Build 22000将于10月5日（周二）抵达，开启全面推送、来自机构AdDup..
据外媒报道，一项新研究显示，含氧光合作用很可能是在34亿年前至29亿年前演化而来的。在地球早期历史的某个时期，当一群被称为蓝藻细菌的进取型微..
日前，据晚点LatePost报道，十一节后，恒大汽车的很多员工将带薪轮休。多位恒大汽车的员工在接受采访时表示，他们所在的部门通知十一假期后继续休..
凤凰网科技讯 10月1日消息，今年9月19日晚间，距离苹果公司的iPhone 13发布会过去5天后，苹果CEO蒂姆库克(Tim Cook)向员工们发送了一封邮件，主题..
据中国移动官方消息，近日，中国移动联合中国工商银行共同完成基于5G消息的数字人民币钱包并正式上线。至此，中国移动成为第一家在5G消息中应用数..
多年来，Google 一直有在为“亲儿子”Pixel 系列智能机提供某些独家功能体验，比如不断改进的“个人安全”（Personal Safety）应用程序。在开启了..
10月1日，据央视新闻报道，由国家网信办等五部门联合发布的《汽车数据安全管理若干规定（试行）》，今天正式施行。《规定》倡导，汽车数据处理者在..
【TechWeb】10月1日消息，昨日晚间，小米集团发布公告称，回购460万股，价格在21.25至21.45港元之间，共耗资约9818万港元。..
本月早些时候，OPPO 预告了将在 ColorOS 12 中引入的大量功能和 UI 改进。如果你等不及想要体验新系统的壁纸，或在非 OPPO 品牌的设备上使用，@Un..
据媒体报道，为督促游戏企业切实履行主体责任、严格执行防止未成年人沉迷网络游戏相关要求，发挥社会各方面监督作用，9月30日，国家新闻出版署防止..
日前华为发布邀请函，宣布2021年的HDC华为开发者大会将于10月22日举行。从华为公布的信息来看，这次的HDC大会重点依然是鸿蒙系统，还有华为的HMS移..
据移动分析公司Mixpanel称，自9月20日软件更新发布以来，iOS15的采用率估计已达到19.3%。Mixpanel根据使用其移动分析SDK的网站和应用的访问量来衡..
苹果公司已加入网络准备研究所（Cyber Readiness Institute，CRI），成为该组织的联合主席，该组织致力于帮助中小型企业变得更加安全。苹果公司将..
剧本杀被推向了风口浪尖。一方面，它正成为年轻人新型且新潮的社交方式，据美团平台数据，截至2021年4月，剧本杀线下门店已达4.5万家。另一方面，..