京东因不正当竞争被罚40万 以及违反广告法被罚30万

站长之家(ChinaZ.com) 9月29日 消息:企查查APP显示，近日，北京京东世纪信息技术有限公司新增多条行政处罚信息，处罚事由分别为违反广告法与反不正当竞争法，累计被罚70万元。

其中，京东因违反广告法被罚30万，因不正当竞争被罚40万。详情显示，该公司在多款产品上无法提供宣传的合法依据等。

对此，有网友表示竞争激烈，更要规范要求，不然最终受害的可能是消费者。你怎么看？