罗永浩感叹后乔布斯时代

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罗永浩感叹乔布斯去世后苹果：一点品味都没有

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热点：罗永浩感叹乔布斯去世后苹果：一点品味都没有

2021-09-29 09:03 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）9月29日 消息:昨日晚间，罗永浩在微博列出了乔布斯时代与后乔布斯时代的iPhone产品进行了对比。

罗永浩援引乔布斯在世时评价微软的话来暗讽库克称“微软唯一的问题是他们没有品味，他们一点品味都没有......” 

罗永浩叹息称:“嗯，也许吧。但看看你去世后他们干了什么吧，唉。”

此外，罗永浩还在评论区回应网友称:“其实苹果自己也逐渐回归了拟物化，只是做的很差而已。”

QQ截图20210929085744.jpg

9月15日，苹果发布了最新的旗舰手机产品iPhone13系列。

售价分别为:

iPhone13mini 128GB:5199元、256GB:5999元、512GB:7599元

iPhone13128GB :5999元、256GB :6799元、512GB :8399元

iPhone13Pro128GB :7999元、256GB :8799元、512GB :10399元、1TB :11999元

iPhone13Pro Max128GB :8999元、256GB :9799元、512GB :11399元、1TB :12999元

就在发布会的后几天，罗永浩就曾吐槽苹果新品称:“你看看他们做的那些东西!两个摄像头旋转45度就下一代了?它要真是我的子公司，产品经理和设计师我肯定会全部开除。”

QQ截图20210929090241.jpg

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