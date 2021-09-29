罗永浩感叹乔布斯去世后苹果：一点品味都没有

站长之家（ChinaZ.com）9月29日 消息:昨日晚间，罗永浩在微博列出了乔布斯时代与后乔布斯时代的iPhone产品进行了对比。

罗永浩援引乔布斯在世时评价微软的话来暗讽库克称“微软唯一的问题是他们没有品味，他们一点品味都没有......”

罗永浩叹息称:“嗯，也许吧。但看看你去世后他们干了什么吧，唉。”

此外，罗永浩还在评论区回应网友称:“其实苹果自己也逐渐回归了拟物化，只是做的很差而已。”

9月15日，苹果发布了最新的旗舰手机产品iPhone13系列。

售价分别为:

iPhone13mini 128GB:5199元、256GB:5999元、512GB:7599元 iPhone13128GB :5999元、256GB :6799元、512GB :8399元 iPhone13Pro128GB :7999元、256GB :8799元、512GB :10399元、1TB :11999元 iPhone13Pro Max128GB :8999元、256GB :9799元、512GB :11399元、1TB :12999元

就在发布会的后几天，罗永浩就曾吐槽苹果新品称:“你看看他们做的那些东西!两个摄像头旋转45度就下一代了?它要真是我的子公司，产品经理和设计师我肯定会全部开除。”



