报告称：三星移动部门负责人两次访美 为获得更新芯片供应

站长之家（ChinaZ.com）9月28日 消息:据TheElec报道，三星移动负责人今年曾两次前往美国，与美国主要零部件制造商会面，以确保更多智能手机生产所需的应用处理器供应。

消息人士称，该部门总裁曾要求主要合作伙伴向三星提供更多应用处理器，但遭到拒绝。他曾在今年3月份和7月份分别去过一次美国。7月，三星移动业务总裁访问了一家全球应用处理器制造商。这家全球应用处理器制造商告诉三星总裁，他们也希望增加整体供应量，但无法单独增加对三星的供应量。

另外一位陪同的副总裁，在7月的访问中负责监督零部件采购。这位副总裁被要求留在美国，命令他们在解决问题后才返回韩国。三星发言人表示，他们的旅行并非完全没有结果，他们使公司能够获得一些数量的芯片。

智能手机生产受到第三季度芯片短缺的负面影响。预计这种情况将持续到今年第四季度。芯片短缺导致三星减少了计划中的智能手机产量。

苹果在旗舰领域占据主导地位，而三星的旗舰Galaxy S系列今年的销量预计将再次低于3000万台。三星也不打算在今年推出Galaxy Note系列。其可折叠机型 Galaxy Z Fold3和 Galaxy Z Flip3深受市场欢迎，但预计总共只能达到700万台。

三星电子由于芯片短缺和越南疫情已经出现部分产能停产，三星今年智能手机的出货量预计将达到2.6亿至2.7亿部，低于此前预估的2.9亿至3亿部。