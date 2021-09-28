淘宝联合Soul发布《Z世代露营式社交白皮书》 95后最爱的是它

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淘宝联合Soul发布《Z世代露营式社交白皮书》 95后最爱的是它

2021-09-28 14:52 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）9月28日 消息:日前，淘宝联合Soul发布了《2021Z世代露营式社交白皮书》，主要对95后中兴起的露营旅行及其带来的社交活动进行了解读。

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根据报告，露营式社交形容一种逃离城市亲近自然的社交方式，通过露营这种方式，所有人放下手机，在无压力的环境中进行交流，进而建立起社交关系。

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白皮书数据显示，在爱露营的95后用户中，有82%的人选择了至少一种技能，排名靠前的分别为做饭、攀岩、玩音乐、骑行、钓鱼等。

爱露营社交质量高，八成年轻人交到了好朋友，78%的95后表示露营交的硬碰硬相处更长久。

与此同时，95后的露营也显示出了鲜明的Z世代特征。如处女座击败狮子座登顶营友黑名单，柴犬在露营圈地位完胜二哈等。并且，32.8%的95后认为睡野地“更香”，远高于90后的14.9%和85后的13.4%的比例。

此外，搬家式露营成为95后最爱，呼声最高的8大件为帐篷、床垫、睡袋、炊具、氛围灯、移动洗澡堂、折叠马桶以及宠物防丢服。

搜索量上，复古露营灯年度搜索增长498%，户外餐布增长487%，户外单椅增长327%，其他露营用品如户外收纳箱、营地旗以及户外音响支架等搜索量都大幅上涨。

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