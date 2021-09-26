2021世界互联网领先科技成果颁布 蚂蚁集团图计算获奖

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2021世界互联网领先科技成果颁布 蚂蚁集团图计算获奖

2021-09-26 20:23 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）9月26日 消息:9月26日，2021世界互联网领先科技成果在乌镇揭晓，全球共14个技术项目获奖。其中，蚂蚁集团联合清华大学自主研发的“大规模图计算系统GeaGraph”项目获奖。据了解，GeaGraph的综合性能通过全球第三方检测，领先世界第二名7.6倍。

图计算技术在全球还处于探索阶段，是人工智能领域的下一个高地，在金融安全、能源、搜索等领域有着广泛的应用前景。目前，蚂蚁集团已经将GeaGraph在金融安全领域进行了规模化应用。

中国工程院院士、清华大学计算机系教授郑纬民认为，基础软件领域的国产化不应只是低水平的替代，更不应该只是开源软件的换皮，要学会“从头构建先进的系统软件”。“GeaGraph给了我们一个很好的例子:产、学、研结合，高校和科技领先企业共同突破技术难关并将其规模化应用。这种模式已经在硅谷得到验证，如能在国内顺利运行和复制推广，有望大大加快我国解决基础软件领域的卡脖子问题的进度，逐步构建出源于中国的先进基础软件集。”

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图说:9月26日，蚂蚁集团董事长兼CEO井贤栋出席发布活动现场并领奖。

世界互联网领先科技成果由全球几十位中外权威专家评选，是全球互联网领域最新科技成果的权威评选之一。蚂蚁集团此次获奖是继2018年区块链项目之后第二次获得该奖项，是对蚂蚁集团科技能力的重要肯定。

蚂蚁集团董事长兼CEO井贤栋出席发布活动现场并领奖。他介绍，科技创新在防范化解风险方面发挥着日益重要的作用，蚂蚁集团长期致力于数据库、区块链、人工智能等领域的持续创新，通过科技创新提升风控能力，并取得了一定的成效。

高性能图计算被认为是全球尖端科技的一个重要前沿，在电信、医疗、制造、能源等领域有着广阔的应用价值和前景。蚂蚁集团联合清华大学共同研发的高性能图计算系统GeaGraph能够在万亿边图上进行实时查询，在国际标准图数据库测试中位列第一，处理规模和性能均达到了国际领先水平。现在，GeaGraph已经成为蚂蚁集团各种业务风控能力的重要支撑，在数字支付、数字服务、数字金融等核心业务中，显著提升了风险行为的实时识别能力和调查分析效率。

井贤栋在现场表示，蚂蚁集团一直以来坚持“技术成熟一个开放一个”，GeaGraph已经在十余家企业的典型场景中得到了应用，比如和国家电网合作事故模拟仿真中的实践应用。蚂蚁集团将积极响应国家以创新驱动发展的号召，不断加大科技创新投入和技术开放力度。

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