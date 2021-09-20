游园福利！游客打开支付宝就是北京健康宝和环球度假区游园服务

站长之家（ChinaZ.com）9月20日 消息:今日，北京环球度假区盛大开园。根据疫情防控要求以及开园当日上午的盛典活动安排，当天的运营开始时间调整为中午12点，并将闭园时间延长至晚上10点。不少在园区的游客发现，支付宝首页上线智能服务展示卡片，就可一键直达北京健康宝防疫码和度假区相关服务，获取如导览地图、景区在线排队、附近充电宝等刚需服务。

（支付宝首页示意图）

目前，景区所有密闭空间包括游玩项目、商店、餐厅等，进入均需要展示北京健康宝二维码，上支付宝首页一点就是健康码，该项服务上线可大大提升游园体验。游客通过该服务卡片进入之后，可查看实时位置附近景区排队时间，餐厅、商店排布位置，安排最合理游玩路线，同时找到距离最近的充电宝租赁点和游客服务中心。用户也可自行添加出行、游玩打卡的日程安排，方便快捷获得日程提醒。据了解，这项服务需要用户在设置里提前打开APP使用期间的位置访问。

（服务卡片点击后页面显示）

据了解，此前支付宝类似的服务卡片功能也已上线，目前看来，提供这些信息的商家类别包括外卖、电影、打车、机票火车、酒店等;展示的服务信息因服务而异:如高铁票展现时间、高铁号、安检口等，为用户提供更多智能生活助理服务。

此外，支付宝“北京环球度假区”小程序区别于其他渠道的功能“全景探秘”模块已悄然上线，七大主题乐园均可VR免费游览，360度全景探秘深度沉浸式体验。在开园的这一周里，用户使用VR游园皆有机会抽中彩蛋，获得北京环球度假区开园限量版盲盒。