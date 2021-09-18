Firefox 正测试使用微软必应取代 Google 成为火狐浏览器默认搜索引擎

站长之家(ChinaZ.com) 9月18日消息:据Neowin报道，根据最新的9月份SUMO研究报告，Mozilla目前正在测试微软的Bing作为Firefox的默认搜索引擎。该公告称，自本月6日以来，约有1%的火狐桌面用户接受了这种早期测试。Mozilla预计这个测试阶段将持续约五个月，并在明年一月前完成。

对于那些不熟悉的人来说，SUMO代表SUpport.MOzilla.org，根据这个浏览器巨头的说法，这些研究是为所有用户「优化Firefox体验的一部分」。据报道，谷歌和 Mozilla 签署了一项协议，在2023年之前，谷歌每年支付4亿至4.5亿美元，让 Firefox 使用谷歌搜索作为默认搜索引擎。这笔交易是 Mozilla 最大的收入来源。

虽然目前不清楚为什么Mozilla可能想用Bing取代Google作为Firefox的默认搜索引擎，但德国博主Sören Hentzschel推测，Mozilla团队可能在为未来试验微软的Bing，因为目前Mozilla与Google的搜索协议预计将在明年结束。必应可能是 Mozilla 的备胎，以防与 Google 的搜索合同出现意外未能续约。