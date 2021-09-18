济南将通过云闪付APP发放500万元惠民消费券 每张面值30元

站长之家（ChinaZ.com）9月18日 消息:据济南日报消息，济南市将于9月18日晚上7点30分在全市范围内过云闪付APP发放500万元惠民消费券，消费范围为济南市购物、餐饮酒店两个领域，该消费券的核销截止日期为9月25日24时。

领取方法为:登录云闪付APP打开GPS定位到济南，在首页“济南市金秋消费季”专用领券板块进行领券，每人只能领取一张，领完为止。

据了解，该消费券每张面值30元，满100元可核销使用，预计撬动社会资金10亿元左右。