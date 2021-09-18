济南将通过云闪付APP发放500万元惠民消费券 每张面值30元

站长之家（ChinaZ.com）9月18日 消息:据济南日报消息，济南市将于9月18日晚上7点30分在全市范围内过云闪付APP发放500万元惠民消费券，消费范围为济南市购物、餐饮酒店两个领域，该消费券的核销截止日期为9月25日24时。
领取方法为:登录云闪付APP打开GPS定位到济南，在首页“济南市金秋消费季”专用领券板块进行领券，每人只能领取一张，领完为止。
据了解，该消费券每张面值30元，满100元可核销使用，预计撬动社会资金10亿元左右。
站长之家（ChinaZ.com）9月18日 消息:据济南日报消息，济南市将于9月18日晚上7点30分在全市范围内过云闪付APP发放500万元惠民消费券，消费范围为济南市购物、餐饮酒店两个领域，该消费券的核销截止日期为9月25日24时。
领取方法为:登录云闪付APP打开GPS定位到济南，在首页“济南市金秋消费季”专用领券板块进行领券，每人只能领取一张，领完为止。
据了解，该消费券每张面值30元，满100元可核销使用，预计撬动社会资金10亿元左右。
近日，手机淘宝APP正在测试使用云闪付App付款，在付款方式列表下新增了云闪付的支付方式。在此之前，淘宝支持的付款方式主要有账户余额、银行卡储蓄卡、余额宝等。
近日，有媒体报道陈手机淘宝正在灰度测试使用云闪付App付款，而部分用户反映称其手机淘宝付款方式列表下新增了云闪付的支付方式。
近日，有细心的网友发现，在手机淘宝App的付款方式列表下新增了云闪付的支付方式。不过该功能目前或还在灰度内测中，并非所有用户都能看到。针对该消息，日前，有媒体分别向淘宝、云闪付客服进行求证。淘宝客服表示，目前在淘宝和天猫购物时，新增了云闪付的支付方式，仅支持手机淘宝App下单使用，目前正在逐步开放中。在付款类型中出现了云闪付”支付方式的用户，需要先下载安装云闪付App后方可使用。同时，云闪付客服称，需要先?
近日，针对“手机淘宝APP灰度测试云闪付付款”的报道，淘宝客服表示，目前淘宝和天猫购物时，新增了云闪付的支付方式，仅支持手机淘宝App下单使用，目前正在逐步开放中。出现“云闪付”支付方式的用户需要先下载云闪付App。
去年1月，曾流出银联与财付通达成条码支付互联互通合作的消息，双方共同研究条码支付互联互通技术方案，率先建立全面互扫互认的条码支付服务网络。如今，银联云闪付、微信条码支付正式互通，通过银联云闪付App扫描个人微信二维码收款”可完成付款。云闪付是一个APP，它是由中国银联牵头，各商业银行、支付机构共同经营维护的非现金收付款移动交易结算工具。前身其实就是中国银联2013年推出的银联钱包”。虽然有支付宝和微信支付两?
在淘宝上买东西，你习惯用哪种方式付款？恐怕最多人会选择支付宝或者银行卡，当然，余额宝、花呗等用户也不在少数。日前有网友发现，手机淘宝APP的付款界面悄然出现银联云闪付的选项，由于并非所有用户都能见到，猜测是正在灰度测试。由于银联的背书和积极推广，云闪付已经在国内移动支付市场有了一席之地。当然，从历史份额来看，其市场占有率还远不及支付宝、微信、QQ钱包等。不过，多一种支付方式也意味着给消费者多一种选择，?
昨日晚间，京东发布了2021年Q2财报，财报显示，该季度京东营收2538亿元，同比增长26.2%，市场预期2484.7亿元。归属于普通股股东的净利润为7.9亿元，2020年同期为164亿元。
中国建行昨日发布《关于停止手机闪付产品ATM取款业务的公告》，称将在2021年9月17日起建行将关闭手机闪付产品的ATM取款功能，涉及产品包括ApplePay等。
近日，在线教育品牌阿卡索宣布其自主研发的新产品“阿卡索云课堂APP”已经完成内测，正式上线，面向阿卡索付费学员开放。同时，阿卡索特设学员专属权益，付费学员可在APP内自行兑换。据悉，“阿卡索云课堂APP”是由阿卡索核心教研团队历时五年研发的一款全新语言素养类产品。涵盖了当前阿卡索的全系列课程、绘本阅读、动画视频、每日直播课程， 更包括了不限课时数的AI互动课程等海量学习资源。(阿卡索云课堂APP)阿卡索云课堂中有?
苹果在9月1日宣布，App Store 即将迎来更新，本次更新意味着日本公平贸易委员会（JFTC）对 App Store 的一项调查宣告结束。从明年开始，阅读器类App的开发者可以在App内提供访问其网站的链接，以便用户设置或管理帐户，这将使得开发者可以让用户绕过苹果进行支付。
据微信公众号“网信上海”消息，近期，有媒体报道，游戏陪练应用比心APP存在多个账号利用低俗、软色情信息诱导未成年人参与陪玩、诱导玩家用户下单等问题。上海网信办和公安部门针对媒体曝光问题进行巡查，发现比心APP中的陪玩业务形态确实存在严重隐患。根据有关部门部署，比心APP已被国内主要应用商店予以下架。
当我们的生活被各式各样熟悉的应用填满时，那些新开发出来的APP想要在流量市场上占据一席之地的难度也越来越大。于是，有不少APP采用“逆潮流”的方式，打破常规，试图迎合一部分用户的新型使用需求。
6月15日，网信办宣布启动为期2个月的饭圈乱象整治专项行动。重点围绕明星榜单、热门话题、粉丝社群、互动评论等重点环节，全面清理“饭圈”粉丝互撕谩骂、拉踩引战、挑动对立、侮辱诽谤、造谣攻击、恶意营销等各类有害信息。
近日，美团在安卓应用商店推出了美团极简版APP，据官方介绍，美团极简版是美团精简优化的小版本，运行快，省流量，包括了美团优选购生鲜和美团电商团好货等服务。值得一提的是，在美团极简版APP中，用户还可通过看小说、玩游戏、走路等玩法赚金币提现。
近日，中小学拍照搜题APP题拍拍宣布，从2021年8月5日起不再提供拍照搜题服务。在此之前，另一家中小学人工智能教育平台阿凡题也宣布将不再提供拍照搜题功能。
就在刚刚，上海市通信管理局宣布，对存在违规索取权限、开屏弹窗信息骚扰用户等问题的APP进行公开通报。上海市通信管理局称，尚有22款APP未按时限要求完成整改，已依法下架;尚有20款APP，应按要求在9月1日前完成整改落实工作，逾期不整改的，将依法依规进行处置。
有消息称抖音电商独立APP将于10月份正式上线，该项目将由抖音电商总裁康泽宇负责推动。其实这已经不是第一次传出抖音要上线独立的电商APP了。
前段时间，网信上海”（上海网信办官方微信公众号）发布消息称，近期有媒体报道，游戏陪练应用比心App存在多个账号利用低俗、软色情信息诱导未成年人参与陪玩、诱导玩家用户下单等问题。上海网信办会同市公安局网安总队联合约谈比心App运营企业负责人，责令企业就相关问题深入整改，全面停止陪玩功能和服务，集中清理违法违规信息和账号，举一反三拦截处置低俗、软色情等危害未成年人身心健康的内容。其中要求，比心App有较多青少?
随着人们经济收入的提升，消费观念也发生了天翻地覆的变化，贷款已经成为大家资金周转的首要选择。近两年，线上贷款凭借其线上进行的便捷性，赢得了很多人的青睐，同时，也成为骗子浑水摸鱼的阵地。选择正规平台进行贷款可以避免陷入骗局，可以选择平安好贷APP这样的正规平台申请贷款。平安好贷APP具备放款快、额度高、门槛低、不收手续费等特点，对急需资金周转的人群而言是一个不错的选择。而且贷款申请流程简便，用户可以直接用
今日早间，有媒体报道了“在QQ上访问淘宝或抖音域名，均可以实现直接跳转”相关新闻。目前，经测试，如用户通过淘宝或抖音网页版分享链接，可在手机QQ直接打开。
据GoodEReader报道，新一代的Kindle设备似乎已经通过加拿大亚马逊上的一个已被删除的对比图泄露出来。图表中显示了两个新设备，一个是149.99加元（..
据中国载人航天工程办公室消息，北京时间2021年9月20日15时10分，搭载天舟三号货运飞船的长征七号遥四运载火箭，在我国文昌航天发射场点火发射，约..
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对于一些司机朋友来说，汽车只是代步工具，其他的一慨不知，不知道手动挡和自动挡的区别，不知道机油玻璃水的加注口，甚至连电动车和燃油车都分辨..