腾讯公司申请微信一脸通等多个商标

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腾讯公司申请微信一脸通等多个商标

2021-09-17 17:33 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）9月17日 消息:企查查APP显示，近日，腾讯科技（深圳）有限公司申请注册多个“微信支付刷脸通”“微信人脸通”“微信一脸通”等相关商标。

商标国际分类涉及餐饮住宿、设计研究等，当前商标状态均为申请中。

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