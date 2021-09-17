腾讯公司申请微信一脸通等多个商标

站长之家（ChinaZ.com）9月17日 消息:企查查APP显示，近日，腾讯科技（深圳）有限公司申请注册多个“微信支付刷脸通”“微信人脸通”“微信一脸通”等相关商标。
商标国际分类涉及餐饮住宿、设计研究等，当前商标状态均为申请中。
站长之家（ChinaZ.com）9月17日 消息:企查查APP显示，近日，腾讯科技（深圳）有限公司申请注册多个“微信支付刷脸通”“微信人脸通”“微信一脸通”等相关商标。
商标国际分类涉及餐饮住宿、设计研究等，当前商标状态均为申请中。
不久前，腾讯曾申请注册了多个“微博”商标，当时一度被认为，这或将是腾讯重启微博业务的信号。不过就在近日，据天眼查App显示，腾讯科技（深圳）有限公司于2020年8月申请注册的多个“微博”商标状态变更为“驳回复审中”。
华为正在经历动荡的时期。然而，这并没有阻止这家来自中国的电子制造商推出新产品。本月早些时候，P50系列被自豪地宣布为首批运行HarmonyOS的智能手机。新的操作系统也适用于智能电视、平板电脑、智能手表等。华为还拥有众多配件，如无线耳塞。华为最近南美提交了一份新的商标申请，用于为该品牌未来的无线耳塞可能的命名。2021年8月16日，华为技术公司在秘鲁向国家竞争和知识产权保护局（Indecopi）申请了"华为Freebuds Lipstick"
天眼查显示，近日，腾讯科技（深圳）有限公司于2020年8月申请注册的多个微博”商标状态变更为驳回复审中”，商标国际分类包括通讯服务、教育娱乐、网站服务等。值得一提的是，今年7月，腾讯再次申请注册微博”商标，当前该商标状态为等待实质审查”。腾讯微博于2010年4月1日开启小规模内测，同年5月开放用户邀请注册，比新浪微博晚了大半年。不过得益于QQ社交链，腾讯微博起势很快，仅10个月注册用户突破一亿大关，比新浪微博要早?
近日，腾讯申请注册QQ元宇宙商标，商标国际分类涉设计研究，目前商标状态为注册申请中。
前几天，一则关于#微信拟推出聊天记录付费云存储服务#的消息冲上了热搜第一，但是当时不少用户都不相信微信会推出这个功能，甚至因为付费非常抵制，但从最新曝光的消息来看，这个功能大概率是真的。根据企查查数据显示，近期腾讯科技（深圳）有限公司申请注册WECHAT CLOUD商标，国际分类涉及网站服务、通讯服务、广告销售等多个方向，目前商标状态为等待实质审查。腾讯申请WeChat Cloud”商标，也就意味着微信聊天记录付费云存储服
9月9日消息，最近元宇宙（Metaverse）概念爆火，其概念起源于科幻小说，或指向互联网的终极形态”。Metaverse 一词来源于作家Neal Stephenson的科幻小说《雪崩》，描述了一个人们以虚拟形象在三维空间中与各种软件进行交互的世界。随着AR、VR、5G、云计算等技术成熟度提升，元宇宙有望逐步从概念走向现实，而有了元宇宙的理念，未来游戏也将颠覆现在的玩法。腾讯自然不会坐视不理，天眼查显示，近日，腾讯科技（深圳）有限公司申请
小米科技有限责任公司新增“天星保险”、“随星借”商标申请信息，国际分类涉及金融物管、科学仪器、设计研究等，目前商标状态均为“注册申请中”。
近两年，随着字节跳动与腾讯的一些相关业务不断重合，甚至出现直接竞争关系，让这两家互联网龙头企业恩怨越来越深，而字节跳动似乎还瞄准了腾讯的龙头游戏业务。今年2月份，字节跳动游戏官网现正式上线，品牌名称为 朝夕光年”，英文名为 NVERSEGAME，这意味着字节跳动要开始整合旗下游戏业务，并将其作为一个重点项目来打造。值得一提的是，除了常规游戏之外，腾讯这两年极力打造的云游戏，字节方面也将快速跟进。根据企查查App显
近日，多个小米汽车商标状态变更为驳回复审中，商标国际分类涉运输工具、广告销售等。据悉，小米2021年共申请79个小米汽车相关商标，包括小米车联网、小米造车等。
近日，抖音运营主体北京微播视界科技有限公司申请注册的“TIKTOK”部分商标状态变更为“驳回复审中”，国际分类涉及网站服务、教育娱乐、厨房洁具等。
天眼查App显示，近日，腾讯科技（深圳）有限公司申请注册WECHAT CLOUD商标，国际分类涉及网站服务、通讯服务、广告销售等，目前商标状态为等待实质审查。
近日，优酷信息技术（北京）有限公司申请注册这就是街舞第四季战队名商标，包括王一博战队“一波王炸”、张艺兴“核兴舞器”、刘宪华“世界一刘”商标。
近日，百度在线网络技术（北京）有限公司新增多项“百V聊楼市”商标申请信息，国际分类涉及广告销售、通讯服务、教育娱乐等，目前商标状态均为“注册申请中”。
【TechWeb】企查查APP显示，近日，京东科技控股股份有限公司新增“定期盈”商标申请信息，国际分类涉及金融物管、广告销售，目前商标状态均为“注册申请中”。
近日，北京字跳网络技术有限公司新增多项“抖音云游戏”商标申请信息，国际分类涉及广告销售、教育娱乐、通讯服务等，目前商标状态均为“注册申请中”。
昨天上午，小米集团创始人、董事长兼CEO雷军激动的在微博宣布，小米汽车正式完成了工商注册，公司名称为小米汽车有限公司”，注册资金100亿元人民币，雷军被人担任法人。此前曾多次传闻各地都在争抢的小米汽车落户地也终于明确，并不是此前爆料中提到的合肥、武汉等地，而是在首都北京。小米汽车落户北京根据国家企业信用信息公示系统显示，小米汽车有限公司注册地址为北京，登记机关为北京经济技术开发区市场监督管理局。需要注意
【TechWeb】企查查APP显示，近日，腾讯科技（深圳）有限公司申请注册鹅mazing商标，或为amazing谐音，表示令人吃惊的、很棒的。商标国际分类涉教育娱乐等，目前商标状态为注册申请中。
继苹果的磁性式功能MagSafe大受欢迎之后，Realme发布了MagDart，这是Realme自己采用的磁无线充电技术。现在，根据商标申请文件，OPPO似乎是下一个要发布类似产品的公司。
近日，腾讯科技（深圳）有限公司申请注册“王者元宇宙”“天美元宇宙”商标，国际分类含社会服务、通讯服务，当前商标状态均为申请中。
据外媒报道，手机制造商正在不断寻找新的方法和解决方案以使我们的智能手机变得更加多功能化。近年来，人们对摄像头的关注度非常高，部分原因是由于可折叠智能手机的到来，手机也越来越多地用于生产性工作。尽管华为仍在经历动荡时期，但这家公司仍在继续保持创新。比如它上个月推出的华为P50系列，这是首批使用HarmonyOS的该系列智能手机。就在当地时间9月13日上午，LetsGoDigital报道了一个带有血压监测器的华为Watch D智能手表?
河南卫视中秋奇妙游又出圈了。从《2021年河南春晚》《元宵奇妙夜》，到《清明时节奇妙游》《端午奇妙游》，今年以来河南卫视的奇妙游”系列节目屡..
近日，Tamron腾龙推出一款适用于sony全画幅无反相机的E-mount神镜，35-150mm F/2-2.8 Di IIIVXD（型号 A058）。该镜头涵盖35-150mm焦段，却有F2-F..
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9月19日，综合媒体报道， Faraday Future（法拉第未来）今天在919未来主义者共创节”上宣布，FF与吉利控股的双方合作取得了实质性进展，实现了技术..
据媒体报道，恒大财富目前针对兑付过程中存在的重大疾病与特殊困难群体，提供了优先退出方案，即恒大财富重大疾病应急兑付计划执行细则”。退出方..
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9月17日，作为2021全球智博会的分论坛，由启智社区和鹏城实验室承办的“AI开源基础平台技术论坛”在苏州如期举行，新一代人工智能产业技术创新战略..
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