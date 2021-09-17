腾讯公司申请微信一脸通等多个商标

据外媒报道，手机制造商正在不断寻找新的方法和解决方案以使我们的智能手机变得更加多功能化。近年来，人们对摄像头的关注度非常高，部分原因是由于可折叠智能手机的到来，手机也越来越多地用于生产性工作。尽管华为仍在经历动荡时期，但这家公司仍在继续保持创新。比如它上个月推出的华为P50系列，这是首批使用HarmonyOS的该系列智能手机。就在当地时间9月13日上午，LetsGoDigital报道了一个带有血压监测器的华为Watch D智能手表?