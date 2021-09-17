小米公开地震监测专利 可传送地震关键数据至地震处理中心

8月20日消息，小米有品官方微博在线寻找一位中奖人。小米有品官方微博表示，这位昵称为黄嘉航”的同学幸运中得了一台小米MIX 4，再不来领取就要过期了。有哪位同学认识黄嘉航可以通知他，再不领走就要与小米MIX 4失之交臂了。据悉，小米MIX 4是小米本月推出的年度旗舰，这是迄今为止最强大的MIX手机。该机搭载了全新一代屏下摄像头技术。官方介绍，小米MIX 4在CUP区和普通显示区中间增加过渡区，再加上DDIC调教算法与色彩调教策略?