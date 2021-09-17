小米公开地震监测专利 可传送地震关键数据至地震处理中心

站长之家（ChinaZ.com）9月17日 消息:企查查APP显示，近日，北京小米移动软件有限公司公开“实现移动设备地震监测的方法及设备”专利，公开号为CN113406696A。
专利摘要显示，本发明属于地震监测技术领域。所述方法包括:规范虚拟地震传感器及指定与所述虚拟地震传感器映射的寄存器;许可底层于识别疑似地震事件，及计算地震关键数据;配詈所述底层处理器用于将所述地震关键数据等。可传送地震关键数据至地震处理中心。
站长之家（ChinaZ.com）9月17日 消息:企查查APP显示，近日，北京小米移动软件有限公司公开“实现移动设备地震监测的方法及设备”专利，公开号为CN113406696A。
专利摘要显示，本发明属于地震监测技术领域。所述方法包括:规范虚拟地震传感器及指定与所述虚拟地震传感器映射的寄存器;许可底层于识别疑似地震事件，及计算地震关键数据;配詈所述底层处理器用于将所述地震关键数据等。可传送地震关键数据至地震处理中心。
9月17日消息，据企查查App显示，今日，成都高新减灾研究所、北京小米移动软件有限公司、成都市美幻科技有限公司公开实现移动设备地震监测的方法及设备”专利，公布号CN113406696A，申请日期为2021年6月。专利摘要显示，该发明提供一种实现移动设备地震监测的方法及设备。所述方法包括：规范虚拟地震传感器及指定与所述虚拟地震传感器映射的寄存器；许可底层处理器用于识别疑似地震事件，及计算地震关键数据；配置所述底层处理器用?
小米集团副总裁崔宝秋表示：「小米致力于为用户提供开放透明值得信赖的小米产品，让全球每个人都能享受科技带来的美好生活。Linux 和开源技术是我们致力于开发并集成到小米产品中的关键技术要素。通过加入 OIN，我们展示了自身对创新和开源的不懈承诺，并会继续支持 Linux 及其他全球核心开源项目的专利保护工作。」
8月31日消息，日前，小米集团通过官方微博宣布，加入开源专利社区OIN。据悉，OIN许可免费向所有同意不向Linux系统行使其专利权的会员开放。据介绍，OIN是史上最大的专利保护社区，支持开源软件 (OSS) 关键元素 Linux的自由开发环境。核心技术专利保护是开源软件内部的文化规范，因此只有加入OIN社区，才能了解社区里的行为诚信与否。加入OIN社区的组织，都能以免许可费的方式获得OIN专利许可和社区成员交叉许可。OIN首席执行官Keit
8月27日，北京小米移动软件有限公司公开“车门控制方法、装置及介质”专利，公开号为CN113313857A。
北京小米移动软件有限公司“挪车呼叫方法、装置、设备及存储介质”专利获授权，公开号为CN110649936B。
近日，多个小米汽车商标状态变更为驳回复审中，商标国际分类涉运输工具、广告销售等。据悉，小米2021年共申请79个小米汽车相关商标，包括小米车联网、小米造车等。
昨天上午，小米集团创始人、董事长兼CEO雷军激动的在微博宣布，小米汽车正式完成了工商注册，公司名称为小米汽车有限公司”，注册资金100亿元人民币，雷军被人担任法人。此前曾多次传闻各地都在争抢的小米汽车落户地也终于明确，并不是此前爆料中提到的合肥、武汉等地，而是在首都北京。小米汽车落户北京根据国家企业信用信息公示系统显示，小米汽车有限公司注册地址为北京，登记机关为北京经济技术开发区市场监督管理局。需要注意
8月24日晚间消息，小米集团中国区总裁、Redmi品牌总经理卢伟冰秀出了新小米手机。此前卢伟冰使用的机型是小米MIX 4，关于新小米手机的具体型号卢伟冰尚未透露。有米粉猜测可能是Redmi K40S，也有米粉猜测可能是小米11T。据悉，小米将于9月23日举行全球新品发布会，这次发布会可能会发布小米11T系列，包含小米11T和小米11T Pro。值得注意的是，去年小米10T系列被Redmi引入国内市场，机型命名为Redmi K30S至尊版。由此猜测，小米11T?
【TechWeb】9月3日消息，据港交所披露文件：8月31日小米集团(01810.HK)创始人雷军卖出逾3亿股小米股票；在小米的多头仓位从10.63%降至9.12%。在补充资料中，港交所对雷军持股减少的原因进行了解释。2021年8月31日，雷军不再控制雷军基金会有限公司，而该基金会持有小米公司3.08亿股B类股份。小米集团公关部总经理王化就雷军今日卖出逾3亿股小米股份，通过其个人微博回应称：“雷军不再控制雷军基金会导致可统计份额降低，并非减持?
8月30日晚间，小米集团高管崔宝秋转发小米集团董事长兼CEO雷军的微博指出，小米平板5仍然供不应求，太抢手了。小米平板5系列是小米在8月份的雷军年度公开演讲盛会上推出的新品，包括小米平板5和小米平板5 Pro，顶配版支持5G网络。核心配置上，小米平板5 Pro和小米平板Pro 5G搭载了高通骁龙870芯片，电池为8600mAh，支持67W闪充，小米平板5搭载骁龙860芯片，电池为8720mAh，支持33W闪充。此外，小米平板5和小米平板5 Pro均采用一块1
【TechWeb】据36氪消息，8月20日晚间，@小米公司发言人发博否认之前网络传言小米将接手恒大造车一事。原博文如下：昨日晚间有关小米造车事宜有不实传言，现就该传言做出以下澄清：截至目前小米集团的确接触了来自各方面造车团队进行交流洽谈，但本集团并未作出任何合作意向的决议。本集团不再对市场传言做任何回应，请一切以官方公告为准。昨日恒大集团有限公司也发布声明称，近日网传“中国恒大集团正在与小米集团洽谈出售恒大汽?
就在刚刚，小米宣布小米汽车正式完成了工商注册，公司名:小米汽车有限公司，注册资金100亿元人民币，小米集团创始人、董事长兼CEO雷军亲自出任法人代表。
昨日，小米公布了2021年第二季度财报，财报显示，该季度小米总营收877.9亿元，同比增长64%。净利润82.7亿元，同比增长83.9%。上半年，小米营收1647亿元，同比增长59.5%;净利润160.6亿元，同比增长141.3。
今日，小米之家宣布上线到店自取服务，消费者可在线上下单线下取货，还可选购米家各类产品。消费者只需在下单时选择到店自提，凭取货二维码，即可前往小米之家门店取货。同时，还可享受专人接待服务，帮助进行售后答疑、换机信息迁移等专属服务。
8月20日消息，小米有品官方微博在线寻找一位中奖人。小米有品官方微博表示，这位昵称为黄嘉航”的同学幸运中得了一台小米MIX 4，再不来领取就要过期了。有哪位同学认识黄嘉航可以通知他，再不领走就要与小米MIX 4失之交臂了。据悉，小米MIX 4是小米本月推出的年度旗舰，这是迄今为止最强大的MIX手机。该机搭载了全新一代屏下摄像头技术。官方介绍，小米MIX 4在CUP区和普通显示区中间增加过渡区，再加上DDIC调教算法与色彩调教策略?
雷军表示，一定抢抓汽车产业与消费电子深度融合的有利契机，充分发挥自身科技创新和生态整合优势，主动加强与吉林汽车企业对接合作，更好地夯实汽车生产基础，努力打造高品质汽车产品。值得注意的是的是，雷军一行还到中国一汽集团就合作事宜进行深度对接洽谈。
今日，针对“小米将放弃MI品牌”的传闻，小米公关部负责人王化回应称，MI标志在所有应用中具有最重要地位，是小米集团全球唯一品牌标志，作为小米集团企业形象、产品宣传形象、渠道形象等使用。是独立使用存在的品牌标识。
今年上半年，小米上市了小米11系列4款机型：小米11、小米11 Lite（国行版命名为小米11青春版）、小米11 Pro和小米11 Ultra。其中小米11 Lite定位是轻薄机型，这是小米11系列中唯一一款定位中端的产品。进入下半年，小米11系列即将迎来一款轻薄款小米11 Lite 5G NE。9月8日消息，据mysmartprice报道，小米11 Lite 5G NE获得了NBTC认证，这意味着小米很快会在海外市场发布这款手机。从命名不难看出，小米11 Lite 5G NE是小米11 Lite?
今日晚间（9月3日），港交所小米集团的一则公告引发关注，媒体纷纷将其解读为雷军卖出逾3亿小米股票”，价值75亿港元。对于这件事，小米公关总经理王化在微博回应：一个半月前这个公告，大家已经完全忘记了。所以就有了今天雷军卖出三亿股的话题，一个记者来找我求证，我把这个微博发给他，他就明白了。原因就是雷军不再控制雷军基金会导致可统计份额降低，并非减持，这家基金会是一家具有公共性质的慈善机构，而雷军根据香港当地?
小米科技有限责任公司新增“天星保险”、“随星借”商标申请信息，国际分类涉及金融物管、科学仪器、设计研究等，目前商标状态均为“注册申请中”。
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