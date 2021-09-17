小米公开地震监测专利 可传送地震关键数据至地震处理中心

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小米公开地震监测专利 可传送地震关键数据至地震处理中心

2021-09-17 16:47 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）9月17日 消息:企查查APP显示，近日，北京小米移动软件有限公司公开“实现移动设备地震监测的方法及设备”专利，公开号为CN113406696A。

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专利摘要显示，本发明属于地震监测技术领域。所述方法包括:规范虚拟地震传感器及指定与所述虚拟地震传感器映射的寄存器;许可底层于识别疑似地震事件，及计算地震关键数据;配詈所述底层处理器用于将所述地震关键数据等。可传送地震关键数据至地震处理中心。

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