虚拟运营商倒闭后，手机号能否正常使用？工信部回应

站长之家(ChinaZ.com) 9月7日消息:据工信微报公众号消息，有网友咨询，如果虚拟运营商公司倒闭了，他们售卖出去的手机号会怎么处理，是否还能正常使用?是由用户自由选择运营商转网，还是由固定运营商接手?

对此，工业和信息化部回复:「我部依据《电信网码号资源管理办法》《电信网编号计划》等相关规定，根据基础电信企业需求，为其核配移动通信转售业务专用号段。基础电信企业应做好相应的数据开通工作，并根据移动通信转售企业（即虚拟运营商公司，以下简称转售企业）的需求，合理分配码号资源供其使用，确保码号资源的有效利用。

关于您咨询的转售企业倒闭的相关问题，因相应移动转售业务专用号段的使用权归属于基础电信企业，当与基础电信企业合作的转售企业倒闭后，相关业务可由该基础电信企业或该基础电信企业接入的其他转售企业承接，相应码号资源可正常使用。」

据了解，虚拟运营商是指没有自己的通讯基础设施，借助传统的电信供应商来实现通讯服务的运营商。虚拟运营商通过向传统运营商租用相关的基础设施，建立具有自己特点的通讯业务，为消费者提供更加个性化的业务。 虚拟运营商没有自己的通讯技术设备和技术支持，服务依靠传统运营商来实现。