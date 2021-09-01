AirPods3 高清渲染视频曝光！将与 iPhone13 一同发布？

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AirPods3 高清渲染视频曝光！将与 iPhone13 一同发布？

2021-09-01 17:16 · 稿源：站长之家

日前有网友曝光了一段AirPods3的超清渲染视频，从视频来看 AirPods3的造型和 AirPods Pro 十分类似，耳机柄更短，依然采如半入耳式的设计，这个设计预计没有主动降噪功能。

另外 AirPods3的充电盒也改成了，AirPods Pro 类似的扁长型方案。功能方面，AirPods3应该会加入空间音频功能，这个功能可以随着佩戴者头部的运动来改变声场的位置，带来身临其境的音效体验。

airpod,苹果无线耳机

苹果秋季新品发布会即将举行，或许 AirPods3将与 iPhone13同台亮相。

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