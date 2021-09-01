AirPods3 高清渲染视频曝光！将与 iPhone13 一同发布？

日前有网友曝光了一段AirPods3的超清渲染视频，从视频来看 AirPods3的造型和 AirPods Pro 十分类似，耳机柄更短，依然采如半入耳式的设计，这个设计预计没有主动降噪功能。
另外 AirPods3的充电盒也改成了，AirPods Pro 类似的扁长型方案。功能方面，AirPods3应该会加入空间音频功能，这个功能可以随着佩戴者头部的运动来改变声场的位置，带来身临其境的音效体验。
苹果秋季新品发布会即将举行，或许 AirPods3将与 iPhone13同台亮相。
日前有网友曝光了一段AirPods3的超清渲染视频，从视频来看 AirPods3的造型和 AirPods Pro 十分类似，耳机柄更短，依然采如半入耳式的设计，这个设计预计没有主动降噪功能。
另外 AirPods3的充电盒也改成了，AirPods Pro 类似的扁长型方案。功能方面，AirPods3应该会加入空间音频功能，这个功能可以随着佩戴者头部的运动来改变声场的位置，带来身临其境的音效体验。
苹果秋季新品发布会即将举行，或许 AirPods3将与 iPhone13同台亮相。
第一场的发布会将会在9月举行，预计将带来新的 iPhone、Apple Watch 以及 AirPods 等人们最期待的硬件产品;第二场发布会的内容则可能是新的 iPad 以及苹果服务的相关更新;第三场活动将专注于苹果自研芯片Mac。
疫情期间，不少人发现使用面部识别解锁iPhone手机变得麻烦，希望苹果可以重新将Touch ID引入到新iPhone上，尤其是现在很流行的屏下指纹技术。
昨日有消息称，苹果iPhone13将支持低轨道卫星系统（LEO）连接功能。郭明錤在报告称，iPhone13将支持低轨道卫星系统，允许用户在没有4G和5G覆盖的情况下拨打电话和发送消息。
根据SellCell的一项新调查，多达44%的iPhone用户打算升级到iPhone13系列机型，调查还显示120Hz刷新率的显示屏是最受期待的新功能。
最近多个消息都暗示苹果会在9月份发布iPhone13系列旗舰手机。但对于消费者来说，今年iPhone13可能要迎来涨价，原因则是与芯片涨价有关。据DigiTimes报道，苹果计划提高iPhone13系列的价格，以弥补台积电芯片涨价带来的芯片生产成本。
报道称，作为补偿成本增加的一种方式，苹果公司正着眼于上调即将推出的iPhone 13系列的售价，以「减轻成本上升对其盈利能力的影响」。苹果今年为iPhone13准备了一些相当大的改进，包括专门为专业摄影师和摄像师设计的功能。在即将上市的高端机型上，据传苹果将增加对ProRes视频和人像模式视频的支持。苹果可能将这两项功能视为提高其最高档iPhone手机价格的理由。
据此前消息，苹果将会在今年针对AirPods进行升级，推出全新一代的AirPods 3无线耳机，知名苹果分析师郭明錤曾预测，该产品将于第三季度实现量产。从目前最新消息来看，AirPods 3或许现在已经开始量产，并且将很快发布。据彭博社记者马克古尔曼透露，AirPods 3预计将于今年秋季更新，很大可能会在秋季发布会上与iPhone 13一同发布，按照目前已知的多方传闻，这场发布会将会在9月份的某个周二召开。据此前消息，AirPods 3的外观将会?
今日，分析师郭明錤预测，iPhone 13硬件规格可支持低轨道卫星通讯，使用者不在4G/5G覆盖范围内时，也能通过卫星通讯通话与传讯。
据天风证券郭明錤近日发布的报告表示，即将在9月份发布的iPhone13系列手机将会支持低轨道卫星通讯，也就是说，当iPhone13用户身处在4G、5G网络无法覆盖范围的时候，也能通过卫星进行通话和收发信息。
据多方消息源爆料称，iPhone13系列将内置更大更强的MagSafe磁铁，通过降低发热量或者提升充电功率的方式来提升快充体验，在更大容量电池的加持下，进一步优化用户的续航体验。有分析师预测，iPhone13系列在无线充电方面的改进，有望引领无线充电在智能手机领域渗透率提升。而且可以预见，不止手机，手表、耳机或其他产品都会逐渐加入进来，满足人们对于无线充电更全面的需求。在关键技术上，苹果一直都坚持自己的道路:比如放弃了屏
国供应商立讯精密将于本月开始生产iPhone13Pro，该公司将在即将推出的iPhone13系列中生产多达3% 的份额。消息人士指出，以往苹果供应链的「新手」，通常于刚开始的时候都是负责制作较旧的iPhone 机型。
传说中的苹果iPhone“十三香”要来了？对于广大果粉儿来说，苦等新机是否值得？一般来说，苹果新机发布，往往意味着旧机型会在官网“退位”或降价，在此之前旧机型销售也会进入一个低谷。但从投行报告来看，消费者对iPhone12 的购买热情没有丝毫减弱， 7 月份iPhone12 的整体销量并未出现明显下滑。多组数据显示，市场对iPhone12 的看好，离不开此前该系列机型的销售表现，仅 7 个月全球销量就突破一亿台足见其实力。反观新机iPhon
根据近段时间的爆料已经基本可以确定，苹果将会在下个月正式召开秋季新品发布会，具体日期有望会定档9月14日。本次发布会的最大主角除了iPhone 13系列之外，还将推出多款配件产品，其中包括Apple Watch Series 7、AirPods 3，此前消息称这两款产品在外观设计方面都将迎来巨大改动，不少消费者都十分期待。今天，有网友曝光了一段AirPods 3的超清渲染视频，其中展示了该设备全新的外观设计方案，可以明显看出AirPods 3整体造型更加?
据数码科技爆料者乔恩·普罗瑟 （Jon Prosser） 称，苹果目前正在测试新的Face ID硬件，该硬件可以让用户在戴着口罩或有色眼镜的情况下解锁iPhone。
据9to5Google报道，为避免发布延期，谷歌将选择在中国制造 Pixel6系列智能机，而不是原计划的越南。与上一代相比，Pixel6将成为首款搭载谷歌定制移动芯片的旗舰智能机。
Jon Prosser表示，苹果正在使用一个iPhone12 的外挂设备测试更先进的Face ID硬件。测试显然是最近进行的，所以这所谓的改进款Face ID应该来不及用到即将发布的iPhone13 上面。Prosser称，参与的员工被要求在各种条件下佩戴口罩和眼镜的组合来测试新硬件。他们被要求只进行测试，但没有被告知这代人脸识别传感器进行了哪些具体更改。
不出所料，手机市场又热闹起来了。这个8月，不到10天，小米、荣耀以及vivo高端子品牌iQOO，三家厂商都接连发布高端旗舰机，赶在9月iPhone13系列发布之前组织“围堵”。
最新消息显示，苹果将于9月发布的iPhone 13系列发售价将与iPhone 12保持一致，约为699美元（5499元）起。据悉，这是iPhone推出以来，首次不涨价。分析师认为，这很大原因来源于市场压力和对手的低价策略。
苹果将改变其相机模块的生产工艺。该报告解释说，苹果通常从其供应商处购买预装配的摄像头模块，然后组装成智能手机。
iPhone13的高刷屏幕，定了!近日，供应链机构TheElec最新报告显示，LG与三星已分别开始生产用于iPhone13、13 mini、13 Pro和13 ProMax的OLED屏幕。据悉，三星为Pro线生产的屏幕为LTPOTFT OLED面板，将支持120Hz屏幕高刷新率。期待已久的iPhone高刷时代即将开启，而消费者却是喜忧参半——iPhone的电池，能撑起120Hz吗?体验与续航“难两全”?纵观近几年苹果发布的iPhone机型，电池续航成为一大痛点。首次支持5G的iPhone12全系列电池?
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