腾讯放弃音乐版权独家授权权利

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腾讯放弃音乐版权独家授权权利

2021-08-31 21:28 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）8月31日 消息:7月24日，市场监管总局依法对腾讯控股有限公司作出责令解除网络音乐独家版权等处罚，要求自决定书发布之日起三十日内解除与上游版权方已达成的独家协议。

市场监管总局称，2016年腾讯和中国音乐集团在相关市场份额分别为30%和40%左右，腾讯通过与市场主要竞争对手合并，获得较高的市场份额，集中后实体占有的独家曲库资源超过80%，可能有能力促使上游版权方与其达成更多独家版权协议，或要求给予其优于竞争对手的交易条件，也可能有能力通过支付高额预付金等版权付费模式提高市场进入壁垒，对相关市场具有或者可能具有排除、限制竞争效果。

当时，腾讯音乐娱乐集团回应称，对于此决定，公司全面诚恳接受，将严格按照监管要求，就三十日内解除独家音乐版权、停止高额预付金的版权费用支付方式、无正当理由不要求上游版权方给予腾讯优于竞争对手的条件等制定整改方案。

就在今日，腾讯官方表示，已针对已达成的独家协议全部上游版权方发送相关函件，告知其需按期解约，其中，绝大部分独家协议已按期解约。

腾讯称，已放弃与上游相关版权方音乐版权独家协议中有关音乐版权独家授权的权利（与独立音乐人独家合作期限不超过三年，及新歌独家首发期不超过三十日之情形除外），上游版权方可以自行向其他经营者进行授权，并不予追究相关版权方因授权其他经营者而产生的相关责任。将在严格执行《决定书》基础上，以非独家方式与上游版权方继续保持合作，并就非独家合作事宜与上游版权方进行协商。

QQ截图20210831213234.jpg

以下为腾讯官方声明全文:

尊敬的合作伙伴:

国家市场监督管理总局于2021年7月24日发布《腾讯控股有限公司收购中国音乐集团股权违法实施经营者集中案行政处罚决定书》（国市监处[2021]67号）(以下简称“《决定书》”)，要求我司自决定书发布之日起三十日内解除与上游版权方已达成的独家协议。据此，我司严格按照《决定书》要求，通过邮件方式正式向相关上游版权方发送《音乐版权授权合作协议解除通知函》及《音乐版权授权合作协议解除催告函》，最大限度寻求与相关上游版权方尽快解除独家协议。

截至2021年8月23日，我司已针对已达成的独家协议全部上游版权方发送相关函件，告知其需按期解约，其中，绝大部分独家协议已按期解约。2021年8月23日，我司向未能按期解约的上游版权方发送《关于放弃音乐版权独家授权权利的声明》，明确放弃与相关上游版权方有关音乐版权独家授权的权利，并告知相关上游版权方可以自行向其它经营者进行授权。据此，我司再次通过本公告，特此声明:

一、放弃与上游相关版权方音乐版权独家协议中有关音乐版权独家授权的权利（与独立音乐人独家合作期限不超过三年，及新歌独家首发期不超过三十日之情形除外），上游版权方可以自行向其他经营者进行授权，并不予追究相关版权方因授权其他经营者而产生的相关责任。

二、我司将在严格执行《决定书》基础上，以非独家方式与上游版权方继续保持合作，并就非独家合作事宜与上游版权方进行协商。

我司非常珍惜且重视与合作伙伴的良好商务关系。在未来版权合作过程中，我司将与产业各方一道，一如既往地共同推动中国音乐产业的繁荣和创新。

腾讯控股有限公司

腾讯音乐娱乐集团

2021年8月31日

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