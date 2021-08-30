疑似iPhone13价格曝光：顶配1TB版将超1.4万元

站长之家(ChinaZ.com) 8月30日 消息:今天中午，疑似网上出现了iPhone13系列的价格表。该价格表显示，今年iPhone13系列还是四种机型，分别是iPhone13 mini、iPhone13、iPhone13 Pro和iPhone13 Pro Max，其中最高配置的iPhone13 Pro Max将推出1TB版本，售价也超过1.4万元。

这张价格表显示，入门级的iPhone13mini和iPhone13和去年的iPhone12mini、iPhone12一样，均为64GBG、128GB和和256GB三种容量，价格也完全一样。iPhone13mni的价格为5499 元（64GB）、 5999 元（128GB）、 6799 元（256GB）。iPhone13的价格为6299 元（64GB）、 6799 元（128GB）、 7599 元（256GB）。

高端型号iPhone13Pro和iPhone13Pro Max的容量有128GB、512GB和1TB三个存储版本。其中iPhone13Pro的价格为8499 元（128GB）， 10499元（512GB）和13299 元（1TB）。iPhone13ProMax的售价为9299元（128GB）、11299元（512GB）和14099元（1TB）。

按照此前多个消息显示，今年iPhone13系列会在9月中旬发布，9月底就可以开始销售。