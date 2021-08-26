法拉第未来FF宣布Qmerit为电动车家庭充电服务合作伙伴

站长之家（ChinaZ.com）8月26日消息:Faraday Future在其微信公众号宣布，全美最大的电动车充电网络安装供应商Qmerit为合作伙伴，为满足未来FF91用户家庭充电的需要和其他未来与能源相关的安装服务需求。

据Faraday Future介绍，与Qmerit 联手打造的Faraday Future充电桩安装计划，可以让未来的 FF91用户将 FF91带回家之前获得安装安排——这样他们就可以从第一天开始使用。用户只需在 FF App或 FF.com 上完成一项简短的问卷即可开始进行预约。Qmerit 经验丰富的认证安装人员会在用户方便的时候完成定制化的安装服务，用户可以立即在家中为 FF91充电。

据了解，在今年3月27日，法拉第未来官方宣布，FF91已经开始接受预定，预定金为5万元。在签署车辆销售合同前，用户可随时取消预订，订金将全额返还。此前FF曾预计未来5年全球销量将超过40万辆。

以下为全文内容:

2021年8月25日，洛杉矶 - 总部位于美国加州的全球共享智能出行生态系统公司Faraday Future Intelligent Electric Inc. （"FF"） (NASDAQ交易代码:FFIE) 今天宣布全美最大的电动车充电网络安装供应商，绿色能源转型产业的领军者Qmerit为合作伙伴，为满足未来FF91用户家庭充电的需要和其他未来与能源相关的安装服务需求。

“Faraday Future将 FF91推向市场的过程中又迈出了重要的一步，行业领先的基础设施提供商 Qmerit 将为我们的用户提供定制化的家用充电装置。”Faraday Future 全球首席执行官 Carsten Breitfeld 表示:“我们很高兴我们的 FF91用户可以轻松享受我们行业领先的充电和能源解决方案。”

与Qmerit 联手打造的Faraday Future充电桩安装计划，可以让未来的 FF91用户将 FF91带回家之前获得安装安排——这样他们就可以从第一天开始使用。用户只需在 FF App或 FF.com 上完成一项简短的问卷即可开始进行预约。Qmerit 经验丰富的认证安装人员会在用户方便的时候完成定制化的安装服务，用户可以立即在家中为 FF91充电。“我们很高兴能与 Faraday Future 合作，我们将通过全美范围内庞大而稳定的网络，为他们的用户提供优质的安装与服务。Qmerit 已经为数千个家庭成功安装了电动车充电设备，并在全美范围内树立了用户满意度的行业标准，” Qmerit业务发展高级副总裁 Ken Sapp 表示。 “FF91用户可以通过快速方便的家庭充电享受卓越的拥有体验——从无缝式安装服务开始。”FF91未来主义者联盟版和FF91未来主义者版作为唯一代表下一代的智能互联网电动车产品，全能车，超级汽车机器人，以及第三互联网生活空间，拥有极限科技、极致用户体验和完整生态。两款车型都拥有行业领先的1050匹马力，业内最大的搭载浸没式液态电池冷却技术的130千瓦时电池组，百公里加速仅需不到2.4秒，以及2017年全球首发的三电机电动矢量扭矩，后轮双电机独立控制及后轮转向。同时，这两款车型还拥有独一无二的超级移动AP实现"光速"互联网连接，副驾流媒体视频显示技术，后排智能互联网系统，车内视频会议系统、智能无缝进入技术，FFID人脸识别技术，多指盲控技术，拥有行业内最大150度仰角的零重力座椅。