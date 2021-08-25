王者荣耀新赛季预下载功能上线公告 预下载功能详细说明

王者荣耀新赛季预下载功能开启了，预下载还可以获得很多奖励，很多玩家还不清楚这个预下载是什么，下面就来为大家详细的介绍一下。

亲爱的召唤师:

新赛季预下载功能上线。

以往每次赛季更新时，因为新版本的内容较多，需要更新的时间较长，大家需要等待较长的更新时间才可以体验到新版本的内容，为了让大家可以更快速的完成更新，更快的体验到新版本内容，我们将上线新赛季预下载功能。

预下载功能说明:

1、在设置-下载界面，将新增新赛季预下载功能，点击预约下载，可预约下载下个赛季的资源，同时还可以获得英雄碎片*1和皮肤碎片*1的奖励，预约下载功能和奖励将在每个赛季更新后重置;

2、新赛季资源将在赛季更新前开放，具体时间和资源大小请留意官方公告;

3、新赛季资源开放后，已预约下载的用户，在WiFI环境中，并处于非对局状态，自动下载资源，下载仅在局外进行，不会影响您的对战体验;

4、同时在游戏内有多个下载内容时，新赛季资源预下载将暂停，优先其他内容下载，待无其他内容下载时自动进行新赛季资源预下载;

5、新赛季资源开放下载期间，预约下载的用户可暂停下载或删除资源。暂停下载状态时重新登录游戏，将自动进行新赛季资源预下载;删除资源后可手动点击下载进行新赛季资源预下载。

6、新赛季资源预下载后，将暂时存储在本地，新赛季更新时自动使用;

7、如果新赛季资源预下载未完成，新赛季更新时将继续更新未完成的部分，已下载的资源仍然可用，无需重复下载。