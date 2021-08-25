阴阳师8月25日更新维护公告 新式神绘世花鸟卷降临平安京

2021年8月25日，在今天阴阳师开启了更新维护，此次的更新内容主要是式神绘世花鸟卷的上线，下面就来为大家分享一下阴阳师8月25日更新维护公告。

亲爱的阴阳师大人:

为了给大家带来更好的游戏体验，服务器将于8月25日（周三）早上7:00-9:00进行停服维护，如未能按时完成，则开服时间将会顺延。具体更新详情请留意稍后更新公告，或维护结束后至游戏登录界面查看。

维护期间将暂时无法进入服务器进行游戏，给各位带来的不便，敬请谅解，非常感谢大家的支持和理解!（鞠躬）

重要更新

1.新式神情报!

※妙笔绘世，墨倾山河。SP阶式神绘世花鸟卷（CV:早见沙织）降临平安京!

※8月25日更新维护后，使用勾玉、神秘的符咒及现世符咒进行召唤，即有机会与之缔结契约!

2.「妙笔绘世，墨倾山河」召唤活动开启!

全新SP阶式神绘世花鸟卷（CV:早见沙织）降临平安京，多重召唤福利助力各位大人与新式神结缘!

召唤期:8月25日维护后-9月5日23:59

※SP/SSR式神出现概率提升

召唤期内使用神秘的符咒、勾玉、现世符咒进行召唤时，SP/SSR式神出现概率提升至原来的2.5倍!每位阴阳师大人享受3次SP/SSR概率UP的机会。

※SP绘世花鸟卷指定概率UP阶段成长

召唤期内使用神秘的符咒、勾玉、现世符咒进行召唤，召唤出SP/SSR式神时，SP绘世花鸟卷的指定出现概率提升，且此出现概率将在召唤期内随召唤次数持续提升!此福利将在成功召唤出SP绘世花鸟卷后失效。

对于8月25日维护前已达成SSR全集赏的大人们，本期指定出现概率将由初始10%持续提升并在500次召唤后提升至100%!

对于其他大人们，本期指定出现概率将由初始的3%持续提升并在500次召唤后提升至15%!

※召唤阶段礼包

召唤期内使用神秘的符咒、勾玉、现世符咒进行召唤达到指定次数时，还将获得对应的阶段礼包，包含御行达摩、大量神秘的符咒、皮肤券、勾玉、自选SR等稀有道具。

※特殊福利

召唤期内使用神秘的符咒、勾玉、现世符咒进行召唤达到599次时，若仍未召唤出SP绘世花鸟卷:

对于8月25日维护前已达成SSR全集赏的大人们，第600次召唤必定出现SP绘世花鸟卷，并额外获赠惊喜礼包一份，之后消耗该指定式神的概率UP次数。

对于其他大人们，第600次召唤后，SP绘世花鸟卷指定概率UP将提升至25%。

※重要说明:

本次召唤活动向所有等级不低于15级的阴阳师大人开放。

SSR全集赏以图鉴中点亮的SSR式神为准（两面佛除外）。

SSR全集赏不包括联动限定SSR奴良陆生、卖药郎、鬼灯、犬夜叉、杀生丸、桔梗、黑崎一护、灶门炭治郎、灶门祢豆子。

对于未达到15级的阴阳师大人们，活动期间进行的召唤将无法享受SP/SSR概率UP等福利，但可正常计入阶段成长礼召唤次数中，若在活动期间达到15级，可直接领取已达成的阶段成长礼，并享受相应的概率UP福利。

3.活动——妙笔绘世!

神秘的百画展将于画镇展开，故人归来，千缕紫已然盛放。晴明一行人收到了来自绘世花鸟卷的邀约，一同来到了这画镇所处的世界之中，见到了那亦幻亦真的画中之景。

※活动时间:8月25日维护后-8月31日23:59

「绘画卷」

心中万象，画境千相，所绘所想皆成真，在画境中击败画妖，将获得的绘画素材描绘于其上，就可获得一个独属于自己的画中世界。

※ 绘世花鸟卷展开画卷，等待大人绘制。「绘画素材」通过「灵感取材」击败「画妖」获得。

※ 画中世界共有5个区域，通过「绘画」将「画卷完成度」提升至上限，可解锁当前区域的「画影」挑战。挑战成功后解锁新区域。

※ 击败所有「画影」后，绘制的画中世界将变成「插画」通过邮件发送给大人，如果大人喜欢可在邮箱中收取（邮件有效时长14天，请大人及时领取）!

「绘画素材」

绘世花鸟卷的画灵隐藏在画中世界的各处，与画灵切磋后就可获得灵感所化的绘画素材。

※「绘画素材」分为「妖怪」和「景观」两类。

※「景观」可直接「绘制」入画卷中;「妖怪」素材则需要先与其战斗将其驯服才能「绘制」入画卷中。

※ 每次驯服后都会增加「妖怪」的可选等级上限，最大10级。挑战等级越高，难度越大，奖励越多。

「画巡游」

画镇外的川流是绘世花鸟卷的妖力所化，稀释其中的墨流，就可以变化出万千画灵，乘上扁舟，与画灵一起争流!

※消耗1个「水盂勺」，挑战画中幻境。

※每次挑战将从绘世花鸟卷提供的式神中选择5名出战，然后接连挑战3个强大的「画灵」，击败后获得奖励。

※每次挑战「画灵」前，可选择是否提升难度，提升难度并成功击败画灵将获得额外奖励。

「画回廊」

画镇中的商业街也分外繁华呢，一起来看看都有什么珍贵商品吧!

※开放时间:8月25日维护后-9月7日23:59

※活动中获得的「徽·竹韵」可以在商店中兑换对应的奖励。

※获得「徽·竹韵」的同时，获得等量「徽·流响」，累计一定数量的「徽·流响」将可以兑换大岳丸皮肤「烽烟焚海」、限定头像框「墨染春山·韶光」、契约书·御行达摩、随机SSR/SP式神召唤券等奖励。

4.SP绘世花鸟卷追忆绘卷-「以虚绘实，可欺神魔」活动开启!

※活动时间:8月25日维护后-9月14日23:59

※活动期间，参与游戏内各项玩法，即可获得绘卷碎片道具。

※捐献绘卷碎片即可修复追忆绘卷，每次修复绘卷都可获得随机奖励。

※绘卷修复后，根据捐献贡献排行，发放全服奖励。

※每章绘卷每个服务器前500名可获得绘世花鸟卷式神契约书碎片奖励，前1000名可获得头像框「点墨绘世」奖励。

※绘卷全部修复后无法再获得绘卷碎片和进行绘卷修复。

5.活动——夜行荒河!

※活动时间:8月30日-9月12日每日10:00-23:00

※参与条件:15级及以上阴阳师大人

※活动内容:活动期间，阴阳师大人可以通过庭院地藏像参与夜行荒河玩法，其中每日13:00-15:00和21:00-23:00为100人模式的夜行荒河，其余时间为16人模式的夜行荒河。

※活动奖励:

每周前10次参加夜行荒河，可以获得高星结界卡、神秘的符咒等丰富的奖励，10次后仅可获得金币奖励，其中100人模式和16人模式共享次数。

100人模式下参与夜行荒河除了基础奖励之外还会额外获得夜行荒河积分。夜行荒河积分将会在下周一时结算，根据夜行荒河所达到的段位通过邮件的方式发送奖励。夜行荒河最高段位为6段，夜行荒河积分与斗技积分共享积分奖励，即仅发送高分一方的奖励。夜行荒河达到6段时，还会额外获得头像框「夜行荒河」，头像框持续时间为1周。

6.新区开启 !

※时间:8月25日10:00

※全平台新区「绘世之卷」开启，iOS、网易安卓、渠道安卓用户皆可进入，更有新区集结奖励可以领取。

※「绘世之卷」将开启持续15日的「新区专属活动」（入口位于头像下方），包含登录奖励、随机SSR、新服月卡、好友邀请等内容，并额外包含专属新手任务、成长锦囊等福利活动，敬请留意。

※「式神急速育成」加入新区专属活动，新区开启后30日内，阴阳师大人累计获得SSR/SP式神数量达到5时，即可任选1位式神进行急速育成（部分式神除外）。详情请前往活动界面查看。

7.新礼包情报!

※绘世特礼（妙笔绘世活动）

售价:35魂玉（根据剩余天数价格递减，每一天递减5魂玉）

8月25日至8月31日购买后每天获得:不鸣笺×15（灵感取材玩法），水盂勺×1(画巡游玩法)，体力×30，樱饼特权×1

限购时间:8月25日维护后-8月31日23:59限购1次

※妙笔绘世福袋壹

售价:128魂玉

购买后获得:神秘的符咒×8，三星奉为达摩×1，奉为达摩×1，金币×50000

限购时间:8月25日维护后-9月5日23:59限购2次

※妙笔绘世福袋贰

售价:328魂玉

购买后获得:神秘的符咒×25，四星奉为达摩×1，三星奉为达摩×1，金币×100000

限购时间:8月25日维护后-9月5日23:59限购2次

※妙笔绘世福袋叁

售价:648魂玉

购买后获得:神秘的符咒×45，五星奉为达摩×1，四星奉为达摩×1，金币×200000

限购时间:8月25日维护后-9月5日23:59限购2次

※妙笔绘世福袋肆

售价:648魂玉

购买后获得:神秘的符咒×42，御行达摩×2，皮肤券×100，金币×200000

限购时间:8月25日维护后-9月5日23:59限购2次

※日常补给礼

售价:18魂玉

购买后获得:体力×300，樱饼×30，金币×30000

限购时间:8月25日维护后-8月31日23:59每日限购1次

※长月运势礼包

售价:30魂玉

直接获得:头像框「秋之穗」，樱饼月卡，插画券×1

如果已经拥有头像框「秋之穗」，会转换为动态头像框「秋之穗·相伴」;如果已经拥有动态头像框「秋之穗·相伴」，会转换为全新动态头像框「秋之穗·相依」!

樱饼月卡:每天首次喂食小纸人不消耗樱饼，并且可以额外喂食1次，持续30天

插画券:每张插画券可在插画商店免费兑换一张插画（购买时优先消耗插画券）

每日获得:勾玉×20，体力×20，每日经验和金币+15%

限购时间:9月1日0:00-9月30日23:59

8.祈愿福礼

活动时间:8月25日维护后-9月5日23:59

※达到15级的阴阳师大人可以直接领取「铜铃」礼包

※可消耗魂玉购买「银月」、「金社」礼包。将分别累计全服获取了「铜铃」、「银月」、「金社」礼包的阴阳师大人的人数，达到特定门槛值时可领取额外的赠礼。

※「银月」、「金社」礼包中均包含鸩头像框「华羽之姿」，重复获取将转化为50勾玉。

9.绘世花鸟卷·真红限时上架神龛商店!

※售卖时间:8月26日0:00-9月8日23:59

※售卖价格:SP皮肤券×40

※各位阴阳师大人可以前往神龛进行购买!

10.插画商店上新!

首日可享受7折优惠，感兴趣的阴阳师大人可前往选购。

11.运势加成掉落活动开启!

※活动时间:8月25日0:00-8月31日23:59

※在御魂副本、觉醒副本、探索副本战斗时，有概率掉落金币加成、经验加成、觉醒材料掉落加成和御魂掉落加成道具，快去获取运势加成效果吧!

12.「缘结之绊系列」周边上新!

※绯色心事，月下花绽，缘结之绊系列插画色纸、场景立牌、马口铁徽章等“缘”气好物已上线，8月28号前可享满减福利，欢迎大人前往周边屋选购~

13.大触觉醒

※本届大触觉醒投稿期将于8月25日23时59分结束，8月26日10:00将进入大触觉醒评选期，阴阳师大人们在此期间可以继续浏览已投稿的作品。

体验优化

1.优化了「妙笔绘世，墨倾山河」召唤活动中SP/SSR概率UP的信息显示——动态显示概率UP后的实际概率。

2.新增了探索副本的「自动轮换阵容」功能，大人们可在探索副本中设置满级自动替换及不会被替换的式神，式神在探索副本中升级的体验更好了。

3.桌面版客户端聊天窗口外置功能上线!

※桌面版新增聊天窗口外置功能（阴阳师等级达到15级后开启），点击聊天窗口右下角的外置按钮，可将聊天窗口拓展至游戏界面外侧显示。

※外置聊天窗口内可独立进行频道聊天和好友聊天等功能，不会受到游戏界面内大部分操作的影响。

※本功能还在持续迭代，欢迎阴阳师大人提出宝贵意见。

4.优化了SP阶式神绘世花鸟卷多次触发传导伤害时的特效表现。

5.优化了部分应援挂件的显示。

6.在「惠比寿的曜之阁」中增加「曜之阁预览」的按钮，未解锁曜之阁的阴阳师大人可以前往预览。

7.在御魂副本、结界突破、秘闻副本、觉醒副本、御灵副本、探索副本、阴界之门界面中添加了「式神录」按钮。

8.移动端现世召唤和式神舞蹈功能新增竖屏模式（部分机型不支持该模式）。

9.阴阳师藏宝阁小米渠道已于8月上线，阴阳师大人们可前往应用商店搜索「藏宝阁渠道版」了解相关信息。

10.跨系统角色转移服务二期上线!

※为了满足大人们更换手机仍能继续游玩原角色的需求，寮办推出角色转移服务。

※本次追加开启的服务器:中国区-iOS所有服务器，国际区的全球国际区、海外加速区。

※大人们可以通过游戏登录界面、地藏像中通知栏、大神工具栏入口处进入转移服务网址。

※二期服务上线后，中国区-iOS将不再限制仅iOS设备登录。

问题修正

1.修复了SP阶式神绘世花鸟卷「墨萦」增加的生命上限无法触发鬼王酒吞童子「大妖之力」增伤效果的问题。

2.修复了SP阶式神绘世花鸟卷「绘梦浮生」的技能描述，使之与实际效果一致。

3.修复了部分机型在以下情况看不到输入文字的问题

※在友人帐系统中，修改个人信息。

※在前辈之守护系统中搜索前辈/后辈、修改守护宣言。

※在好友系统中搜索好友、备注好友、空间修改签名、空间留言。

4.修复了好友吉闻一键祝福后可能会出现过期吉闻记录的问题。

5.修复了「为崽而战·燃战之刻」活动中，0勋章无法获得空间徽章的问题。

式神调整

1.百鬼弈式神技能调整:

SP阶式神绘世花鸟卷式神技能调整

※「墨气常萦」技能效果调整为:

Lv.2技能升级效果调整为:墨萦提升的治疗量增至30%

Lv.3技能升级效果调整为:墨萦额外提升20%效果抵抗

Lv.4技能升级效果调整为:战斗开始时，墨萦使全体非召唤物友方生命上限永久增加10%

Lv.5技能升级效果调整为:「浮生画影」在自身回合外消失时，增加自身30%行动条

※「绘梦浮生」技能效果调整为:

召唤维持4回合的浮生画影将敌方场地卷入画境中并选择一个非召唤物敌方目标施加逐墨。

当「浮生画影」存在时替换为「繁花坠露」，等级随「绘梦浮生」强化。

平安京施工计划

1.迭代了R阶式神三尾狐觉醒前和觉醒后的模型表现。