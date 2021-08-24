韩国或将禁止苹果App Store和谷歌Google Play向开发者抽取佣金

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韩国或将禁止苹果App Store和谷歌Google Play向开发者抽取佣金

2021-08-24 15:10 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 8月24日消息:据路透社报道，韩国可能会禁止Alphabet公司的谷歌苹果公司向软件开发商收取应用内购买的佣金，这是一个主要经济体的首次此类限制，可能会损害科技巨头一项利润丰厚收入来源。

苹果应用商店、手机APP

据报道，韩国议会立法和司法委员会预计将于周二批准一项被称为「反谷歌法」的电信商业法修正案，禁止谷歌和苹果等app商店运营商利用其垄断地位，从开发者的应用内购买收入中抽取佣金。如果该法案得到委员会的批准，它将在周三进行最终投票。韩国的立法者从去年年中开始提出科技巨头的佣金结构问题。

苹果和谷歌都面临着全球的批评，因为他们要求使用其应用商店的软件开发者使用专有的应用内支付系统，对应用内购买收取高达30%的佣金。欧盟去年提出了《数字市场法案》，目标瞄准应用商店佣金。这些规定旨在影响大公司，但一些欧洲议员支持收紧规定，以专门针对美国科技巨头。

根据去年公布的一份政府报告，在安卓手机制造商三星电子的本土市场韩国，谷歌应用商店在2019年的收入接近6万亿韩元（52.9亿美元）。

今年早些时候，谷歌表示，它将把向其应用商店的开发者收取的服务费从30%降至15%，即一年内收入的前100万美元。苹果此前也采取了类似的举措。

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