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中国电信A股上市 开盘价上涨5.74%总市值超4200亿元

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热点：中国电信A股上市 开盘价上涨5.74%总市值超4200亿元

2021-08-20 10:13 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）8月20日 消息:今日，中国电信正式在A股上市，股票代码“601728”，开盘股价上涨5.74%。截至目前，中国电信股票上涨1.99%，报4.62元，总市值4219亿元。

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8月6日，中国电信将A股上市发行价定为4.53元/股，根据中国电信计划，公司拟公开发行A股数量不超过120.93亿股（即不超过本次发行后公司已发行总股本的13%，超额配售选择权行使前）。

中国电信表示，本次发行上市募集资金主要用于升级公司主营业务，打造服务型、科技型、安全型 企业。以募集资金投资项目为契机，将有利于公司把握数字化发展机遇，推动“云改数 转”落地，从而升级产品服务，拓展业务规模，增强公司竞争优势，为公司高质量发展 打下坚实基础。

据中国电信此前公布的财报显示，2020年，中国电信全年营收3936亿元，同比增长4.7%，5G用户达到8650万户，渗透率24.6%。移动用户达到3.51亿户，净增1545万户，用户市场份额提升至22.0%。

今年上半年，中国电信营业收入约2136.06亿元至人民币2184.17亿元，同比增长11%至13.5%;归属于母公司股东的净利润约为175.76亿元至178.55亿元，同比增长幅度约为26%至28%。

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