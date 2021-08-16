英雄联盟8月16日更新维护公告 克隆大作战英雄平衡性调整

英雄联盟的官方在8月16日的下午发布了全新的公告，表示将在6点半进行一次不停机的更新，此次的更新内容主要是修复bug和英雄的平衡性调整。

亲爱的召唤师:

我们将于8月16日16:30进行不停机更新，以进行一些平衡性调整和BUG修复。

影哨 阿克尚

修复了一个BUG，该BUG曾导致:在持有【德拉克萨的暮刃】时，如果阿克尚在击杀了一名敌人后立刻施放【E骄行荡寇】，会导致他的隐形时长比预期更久。

克隆大作战

克隆大作战 英雄增强

牛头酋长 阿利斯塔:-3%承受伤害→+5%输出伤害，-3%承受伤害

铸星龙王 奥瑞利安 · 索尔:-5%承受伤害→-8%承受伤害

沙漠皇帝 阿兹尔:+8%输出伤害，-10%承受伤害→+8%输出伤害，-10%承受伤害，+5%移动速度

弗雷尔卓德之心 布隆:+5%输出伤害，-8%承受伤害→+8%输出伤害，-8%承受伤害

蜘蛛女皇 伊莉丝:+5%输出伤害，-5%承受伤害→+5%输出伤害，-8%承受伤害

翠神 艾翁:+5%输出伤害，-5%承受伤害→+10%输出伤害，-5%承受伤害

诡术妖姬 乐芙兰:相较常规模式无改动→-5%承受伤害

雪原双子 努努和威朗普:+3%输出伤害，-5%承受伤害，+5%治疗效果→+3%输出伤害，-8%承受伤害，+5%治疗效果

元素女皇 奇亚娜:+5%输出伤害，-5%承受伤害→+5%输出伤害，-8%承受伤害

披甲龙龟 拉莫斯:相较常规模式无改动→+5%输出伤害

傲之追猎者 雷恩加尔:-5%承受伤害→+5%输出伤害，-5%承受伤害

水晶先锋 斯卡纳:相较常规模式无改动→-3%承受伤害

魂锁典狱长 锤石:+15%输出伤害，-15%承受伤害→+15%输出伤害，-15%承受伤害，+5%移动速度

远古巫灵 泽拉斯:相较常规模式无改动→+3%输出伤害

克隆大作战 英雄削弱

法外狂徒 格雷福斯:相较常规模式无改动→+5%承受伤害

刀锋舞者 艾瑞莉娅:相较常规模式无改动→-3%输出伤害

深渊巨口 克格莫:相较常规模式无改动→-3%输出伤害，+3%承受伤害

含羞蓓蕾 莉莉娅:+3%输出伤害，-3%承受伤害→相较常规模式无改动

暗夜猎手 薇恩:相较常规模式无改动→-3%输出伤害

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