阴阳师8月11日更新维护公告 活动花夕缘梦开启

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阴阳师8月11日更新维护公告 活动花夕缘梦开启

2021-08-11 10:17 · 稿源：站长之家
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阴阳师在8月11日开启了更新维护，此次的更新内容还是很多的，其中活动花夕缘梦开启，下面就来为大家分享一下阴阳师的更新维护公告。

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亲爱的阴阳师大人:

为了给大家带来更好的游戏体验，服务器将于8月11日（周三）早上7:30-9:00进行停服维护，如未能按时完成，则开服时间将会顺延。具体更新详情请留意稍后更新公告，或维护结束后至游戏登录界面查看。

维护期间将暂时无法进入服务器进行游戏，给各位带来的不便，敬请谅解，非常感谢大家的支持和理解!（鞠躬）

重要更新

1.活动——花夕缘梦

兰夜私语，花缘清梦。蕴藏情缘的种子悄然生长，来和缘结神一起收集心缘之露，培育花藤，收获属于夏季的缘分吧~

※活动时间:8月11日维护后-8月17日23:59

※活动期间，阴阳师大人们可以通过花合战、探索、御魂、觉醒材料副本获取「心缘之露」，浇灌缘结花藤，使其不断成长。

※当大人们完成缘结神指定的各项任务时，即可领取包含七夕专属动态头像框「花夕缘梦」在内的多种活动奖励~

※大人们浇灌缘结花藤时，花藤将不断绽放花朵，并化为精美的缘结花束。大人们可将其赠送给亲密的好友，以传达自己的心意~

2.活动——结缘，百鬼夜行概率UP!

※活动时间:8月11日0:00-8月15日23:59

※活动期间，每日前5次参与百鬼夜行时获得式神碎片的概率提升。

3.灼日炎辉·盛夏召唤

※活动时间:8月14日0:00-8月15日23:59

※本活动面向所有等级不低于15级的阴阳师大人们。

※大人们使用神秘的符咒、勾玉、现世符咒进行召唤时，SP/SSR式神出现概率提升至原来的2.5倍!每位阴阳师大人可享受2次SP/SSR式神概率UP的机会。

※大人们在活动期间累计召唤20次、40次和60次时，分别可以获得绝版插画券、御行达摩和绝版插画券的阶段奖励。大人们可以使用绝版插画券在活动期间兑换心仪的绝版返场插画。

※大人们使用神秘的符咒、勾玉、现世符咒进行召唤时，有3%的概率掉落头像框「福笹语」，若前59次召唤内未能获得头像框「福笹语」，则第60次召唤必定获得头像框「福笹语」。

※若大人在活动结束时仍未兑换绝版插画，系统将会自动将绝版插画券转化成150勾玉。

4.新礼包情报!

※夏日符咒补给壹

售价:88魂玉

购买后获得:神秘的符咒×10，四星奉为达摩×1，金币×50000

限购时间:8月14日0:00-8月15日23:59限购2次

※夏日符咒补给贰

售价:328魂玉

购买后获得:神秘的符咒×25，御行达摩×1，金币×500000

限购时间:8月14日0:00-8月15日23:59限购2次

※青吉鬼限时礼

售价:12魂玉

购买后获得:六星青吉鬼×3，金币×300000

限购时间:8月11日维护后-8月17日23:59限购10次

※御魂特惠礼

售价:30魂玉

购买后获得:逢魔之魂×50，大蛇的逆鳞×50，金币×50000

限购时间:8月11日维护后-8月17日23:59限购10次

※SP皮肤券补给礼

售价:30魂玉

购买后获得:SP皮肤券×20，金币×50000

限购时间:8月11日维护后-8月17日23:59限购5次

※豪华经验手札礼

售价:188魂玉

购买后获得:经验手札·极×2，经验手札·大×5，金币×666666

限购时间:8月11日维护后-8月17日23:59限购2次

※日常补给礼

售价:18魂玉

购买后获得:体力×300，樱饼×30，金币×30000

限购时间:8月11日维护后-8月17日23:59每日限购1次

5.特邀测试服报名开启!

※为更好地进行新式神上线前的测试，特邀测试将于8月18日开启!

※本次测试的报名时间为8月11日维护后-8月15日18:00，寮办将从所有报名的大人中随机抽取一定的数量参加，具体信息详见游戏内的报名活动页面。

6.七夕系列饰品上新

※缘结七夕，心意尚新。缘结神系列项链、吊坠，鬼童丸绳契之约手链、项链等节日好礼已上线，8月17日前可享加价购等福利，欢迎大人前往周边屋选购~

7.全平台新区「绘世之卷」集结将于8月11日维护后开启 !

※全平台新区「绘世之卷」即将开启，通过游戏开始画面左下角的「新区集结」按钮即可打开集结界面参与活动。

※集结期间，预约抽卡获得SSR的概率提升为3%，每日可进行一次免费预约十连抽，首次十连抽必得SP/SSR。

※当总集结人数达成10万/30万/50万/80万/100万的要求后，新区开启后在新区创建角色的阴阳师大人均可获得对应的丰厚奖励，具体规则请参阅界面内的详细说明。

※奖励内容如下:

10万:神秘的符咒×1，体力×100

30万:皮肤券×100，金币×5000

50万:勾玉×100，50%经验加成（3天）

80万:神秘的符咒×2（连续发5天）

100万:招福达摩×3，奉为达摩×2，御行达摩×1，雪女皮肤·月见之樱×1

※在集结阶段绑定手机的阴阳师大人，可以在新区开启时收到短信提醒，及时入驻新区。

※新区集结期间可以提前预约一位前辈，新服开启后进入平安京，会以邮件的形式通知预约的前辈。完成前辈之守护对应任务，即可获得随机SSR等丰厚奖励!

※新区集结预约礼包全新上线，阴阳师大人可以在集结期内预购「新区预约育成礼」和「新区预约召唤礼」两种礼包，礼包奖励将会通过邮件发放给新区开启后建立的第一个角色。

※新区集结小程序及H5页面现已上线，阴阳师大人在小程序或H5页面内绑定手机后，无需下载客户端，即可进行预约抽卡、预约前辈等操作。小程序及H5页面内预约信息为临时数据，需要同步至客户端内账号方可生效。

※当阴阳师大人在客户端新区集结界面绑定的手机号，与小程序和H5界面内绑定的手机号相同时，小程序和H5内的预约信息才会同步到客户端内对应的账号。

※阴阳师大人需要在新区集结期结束前，下载客户端，在新区集结界面内绑定对应手机号进行新区预约，同步小程序和H5页面内的预约信息，否则预约奖励会丢失，请阴阳师大人留意。

体验优化

1.「为崽而战·燃战之刻」

※成就任务「谁是百鬼之主」奖励新增限定静态头像框「鲸跃海」，欢迎大人们在应援对决期前往应援自己心目中的百鬼之主。

※「百妖之巅」单体伤害溅射场地祝福效果调整为:造成单体技能伤害时，溅射30%伤害，溅射效果不触发御魂和被动。

2.「御魂·悲鸣」智能组队系统上线!

※阴阳师大人可以前往探索或组队的「御魂·悲鸣」挑战界面进入组队推荐系统，配置自己的预设队伍，寻找合适的队友。

※寮办会持续观察并对该功能进行优化。

3.御魂整理优化

※御魂筛选界面支持主属性多选操作。

※御魂弃置方案和御魂强化方案上限从15套调整至30套。

4.新增头像框轮换功能，阴阳师大人可在头像框设置界面通过「轮换」按钮将选中头像框加入轮换列表，在场景切换时会将头像框切换为轮换列表中的随机头像框。

5.阴阳寮御祝存储上限提升至500。

6.优化了好友列表排列顺序，提高师徒、在线好友、高羁绊好友的显示优先级。

7.优化了SP阶式神空相面灵气在战斗中部分场景点选异常的问题。

8.优化了商店-皮肤屋中赠送皮肤的体验。

问题修正

1.修复了SP阶式神空相面灵气在部分情形下「梦虚空境」Lv.4伤害减免效果异常的问题。

2.修复了部分战斗情形下SP阶式神御怨般若封印御魂效果异常的问题。

3.修复了铃鹿御前皮肤「流夏之梦」部分动作帧率异常的问题。

4.修复了星熊童子皮肤「冬日食礼」部分动作帧率异常的问题。

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