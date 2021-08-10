年轻人的第一台OLED电视 小米电视6 OLED首销4999元起

8月10日晚，在“2021雷军年度演讲”现场，小米正式发布了小米电视大师77”OLED与小米电视6OLED。一款是超高端新作，一款是“甜品级”爆款，二者均采用OLED自发光面板，能够实现像素级独立控光，展现接近0nit的纯粹黑色，拥有出色画质表现。

小米电视大师77”OLED作为大师系列新作，是一款「无可挑剔」的超高端OLED电视。它传承了大师系列探索前沿科技的光荣传统，将超高端电视门槛再次提升至新的高度。它采用V21最新一代大尺寸OLED面板，带来了更高的亮度、稳定性、静态对比度;它实现了极致色准管控，是一台超级显示器，还是G-SYNC游戏显示认证电竞大屏;其声音模组、音效由小米音效（Mi Sound）与哈曼卡顿“金耳朵”团队联合打造，能够为用户呈现更为专业且真实的声音表现;小米电视大师77”OLED还是小米首台搭载UWB芯片的电视，能实现诸多UWB联动功能。

小米电视6OLED是「年轻人的第一台OLED电视」，以厚道的价格为用户带来OLED的强大画质表现。小米电视6OLED拥有900nits峰值亮度，显示器级色准Delta E2，98.5%P3电影级广色域覆盖，能够呈现更多画面细节;OLED为天然防蓝光材料，能有效控制高能蓝光对眼睛造成的危害;它实现了HDR认证大满贯，还有IMAX ENHANCED顶级音画认证加持，在家就可以享受影院级的视听效果。

小米电视大师77”OLED售价为19999元，小米电视6OLED55英寸、65英寸的售价为5699元、7699元;二者将于发布会当晚开启预售，8月16日10:00，在小米商城、小米之家、小米有品、各大授权电商、授权零售店全渠道同步首销。8月16日10:00～8月18日23:59享受首销优惠价，小米电视大师77”OLED首销价为16999元，小米电视6OLED55英寸、65英寸首销价为4999元、6999元。

V21全新OLED面板顶级音画认证加持

一台电视的成本组成中，屏幕占据了最大比重，屏幕类型决定了电视的画质基底。判定一台电视是否拥有好画质，可以先看它是否拥有一块好屏。OLED自发光屏幕相比传统LCD液晶屏幕拥有着诸多优势，比如高对比度、大可视角、更护眼、更轻薄等，小米电视大师77”OLED与小米电视6OLED均采用OLED自发光面板，能够为用户呈现出色画质。

其中，小米电视大师77”OLED使用了最新一代V21面板，带来了更高的亮度、稳定性、静态对比度。小米电视大师77”OLED与小米电视6OLED，均可实现接近0nit的纯净黑位表现，暗场深邃，画面通透立体，即使在观看最考验屏幕素质的星空画面时，也可以将浩瀚星河一览无遗。

小米电视大师77”OLED与小米电视6OLED，均支持杜比视界、HDR10+、 HDR10和HLG，实现了HDR认证大满贯。此外，小米电视大师77”OLED还支持杜比视界IQ，带来超越HDR的体验，通过杜比视界动态元数据，充分利用电视的智能功能，无需遥控器就能时刻呈现更佳的画面效果，即便是房间内的照明条件发生改变也丝毫不受影响。（杜比视界IQ须通过软件升级支持）

IMAX Enhanced是IMAX与DTS联手打造的全新音画标准，旨于为用户提供高品质家庭娱乐音视频体验。借助IMAX Enhanced的内容和设备，观众可以享受到影院级的视听效果。小米电视大师77”OLED与小米电视6OLED均已通过该项性能认证，经过“精心优化”后的内容，可以完整呈现影片创作者意图。

四通道色彩管理 专业认证电竞大屏

小米电视大师77”OLED是电视，也是一台超级显示器。它支持BT.709、DCI-P3、Adobe RGB、BT.2020总共四通道色域，可根据内容格式自动适配色彩空间，同时配合色温、Gamma等开放接口，给创作者开放更多的自定义权限，能够满足专业制图、摄影、数字影院、图表、高清信号等专业创作者的需求。搭配True10bit屏、Delta E1.5以及逐台调校实现了高精度的色彩管理，所拍即所得，专业用户亦可根据内容格式来选择对应色彩模式，畅享大师级观影体验。

G-SYNC是英伟达（NVIDIA）研发的一项垂直同步技术，可以避免帧率过高时画面撕裂，为用户带来更顺畅，更清晰，画面无撕裂的游戏体验，可在HDR状态下支持此项技术，所以使得画面也更加鲜艳。支持G-SYNC的显示设备响应时间也更低，能够避免画面出现拖影与残影。小米电视大师77”OLED是通过了G-SYNC游戏显示认证的电竞大屏，能够充分助力PC主机玩家畅爽游戏，是当之无愧的电竞新宠。

目前的HDR游戏采用的HDR格式大多为HDR10，HDR10包含的元数据能够告诉电视如何渲染图像，包括获得的亮度，但峰值亮度会被定义为整个内容的静态最大值，无法更好地体现游戏中层次多样的明暗场景。小米电视大师77”OLED支持杜比视界游戏体验，通过不可思议的亮度、对比度和色彩，呈现更耀眼的亮部和更深邃的暗部，展现层次丰富的画面细节，带来栩栩如生的沉浸式游戏体验。

小米电视大师77”OLED搭载了2个HDMI2.1标准协议接口，支持4K120Hz画质输入，能够完美适配新世代主机，同时也是XBOX官方推荐游戏显示设备。作为高质量音视频传输技术标准，HDMI2.1接口包含了动态HDR、可变刷新率（VRR）、自动低延迟模式 (ALLM)等新特性。同时，依托于OLED屏幕特性，拥有1ms超快灰阶响应时间，有效避免了屏幕拖影、残影现象。

哈曼卡顿联合打造70W大功率震撼音效

创立于1953年的哈曼卡顿，深耕声学领域已超过半个多世纪。哈曼卡顿“金耳朵”团队享誉盛名，“金耳朵”团队成员有着与生俱来或者通过训练后所达到的超强声音感知力，比普通人更容易分辨细微的声音变化。小米电视大师77”OLED声音模组、音效由小米音效（Mi Sound）与哈曼卡顿“金耳朵”团队联合打造，能够为用户呈现更为专业且真实的声音表现。

小米电视大师77”OLED配备两个全频扬声器，发声位置选择更加符合声音发散原理，能有效提升声音的指向性。其中两个扬声器靠近底部中央位置，特别新增中置“对白”声道，中置喇叭采用单独腔体，具体提升表现为人声定位感更强，使得观影、看剧更加沉浸。背部低音炮采用双无源辐射器设计，能够消除有害低音震动，使得低音更澎湃，支持杜比全景声，总功率为70W，在观影听歌时能为用户营造出更具临场感的立体环绕音效。

小米电视6OLED的音响系统由双通道12.5W功率的四单元音响组成，双风管低音增强设计，采用密封箱体0.42L*2大音腔，通过扬声器输出声音时，被动低音扬声器在箱体内空气的带动下被动发声，令低音效果更浑厚。

超薄机身艺术外观 高能配置尝鲜未来

得益于OLED自发光，无需背光层，小米电视大师77”OLED、小米电视6OLED均拥有超薄机身，机身最薄处分别为8.2mm、4.6mm，同时二者也拥有超高的屏占比，实现了沉浸式观影。小米电视大师77”OLED外观设计更为考究，其背部采用玻璃后壳，一眼望去，深邃的琉璃美背，尽显高端气质;鎏金色Mi logo丝印，透出尊贵典雅风范。

小米电视大师77”OLED采用MTK9950【画质增强版】芯片，该芯片作为一款高性能 SoC，具备业界先进的功能，支持高达8K 的流媒体视频;小米电视大师77”OLED是小米首台搭载UWB芯片的电视，能够实现一系列UWB功能，比如隔空快速连接电视，支持开关机、音量调节、频道调节、信号切换等控制等;支持Wi-Fi6，8K解码等一系列最新技术，实现了高速联网，超清解码，小米电视大师77”OLED凭借未来五年都不会过时的领先配置，邀你提前尝鲜未来。

画质是电视之魂，OLED是目前最为先进的显示技术之一。小米想通过小米电视大师77”OLED挑战超高端电视“天花板”，探寻电视产品力新高度;小米电视6OLED则是属于年轻人的第一台OLED电视，它能让更多用户体验到OLED带来的高能画质表现。

至此，小米电视OLED产品矩阵初具规模，超大屏旗舰拥有小米电视大师77"OLED，超高端旗舰则是小米电视大师65"OLED，“甜品级”爆款便是小米电视6OLED，小米想通过对OLED电视的持续研发投入，促进大屏OLED电视上下游产业链健康发展，并引领电视产品结构性升级。