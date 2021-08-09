网信办推进摄像头偷窥等黑产集中治理 14家App厂商被约谈

站长之家(ChinaZ.com) 8月9日消息:据网信中国微信公众号信息，今年5月以来，中央网信办会同工业和信息化部、公安部、市场监管总局深入推进摄像头偷窥等黑产集中治理工作，对人民群众反应强烈的非法利用摄像头偷窥个人隐私画面、交易隐私视频、传授偷窥偷拍技术等侵害公民个人隐私行为进行集中治理。

中央网信办指导各地网信办督促各类平台清理相关违规有害信息2.2万余条，处置平台账号4000余个、群组132个，下架违规产品1600余件。其中，百度、腾讯、UC等重点网站平台，清理有害信息8000余条、处置违规账号134个;京东、淘宝、闲鱼等电商平台，下架违规宣传或违规售卖摄像设备1600余件、处置违规账号3700余个、清理违规信息1.2万余条。对存在隐私视频信息泄露隐患的14家视频监控APP厂商进行了约谈，并督促其完成整改。

公安部组织全国公安机关依法严打提供摄像头破解软件工具、对摄像头设备实施攻击控制、制售窃听窃照器材等违法犯罪活动，共抓获犯罪嫌疑人59名，查获非法控制的网络摄像头使用权限2.5万余个，收缴窃听窃照器材1500余套。

中央网信办有关负责人强调，此次集中治理工作已进入后半程，存在问题的企业、平台要尽快整改，不留死角。下一步，中央网信办将会同有关部门继续加强治理，坚决遏制摄像头偷窥等黑产生存空间，切实保护公民个人隐私安全。