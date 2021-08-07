realme成为全球最快1亿台销量手机品牌 上半年增速第一

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realme成为全球最快1亿台销量手机品牌 上半年增速第一

2021-08-07 15:26 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）8月7日 消息:近日，市场调研机构SA发布报告称，realme成为全球最快实现一亿台销量的手机品牌，是国内上半年成长最快的品牌。

今日，realme副总裁徐起发文称realme已率先在孟加拉和菲律宾市场，成为手机份额第一的手机品牌!

realme还设定了下一个“双一亿”的增长目标:希望到2022年底，手机再增加一亿台销量，2023年一年内再实现一亿台销量。

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