realme成为全球最快1亿台销量手机品牌 上半年增速第一

站长之家（ChinaZ.com）8月7日 消息:近日，市场调研机构SA发布报告称，realme成为全球最快实现一亿台销量的手机品牌，是国内上半年成长最快的品牌。
今日，realme副总裁徐起发文称realme已率先在孟加拉和菲律宾市场，成为手机份额第一的手机品牌!
realme还设定了下一个“双一亿”的增长目标:希望到2022年底，手机再增加一亿台销量，2023年一年内再实现一亿台销量。
站长之家（ChinaZ.com）8月7日 消息:近日，市场调研机构SA发布报告称，realme成为全球最快实现一亿台销量的手机品牌，是国内上半年成长最快的品牌。
今日，realme副总裁徐起发文称realme已率先在孟加拉和菲律宾市场，成为手机份额第一的手机品牌!
realme还设定了下一个“双一亿”的增长目标:希望到2022年底，手机再增加一亿台销量，2023年一年内再实现一亿台销量。
据 Strategy Analytics 最新发布的报告显示，realme 成为全球智能手机市场历史上最快达到1 亿部出货量的品牌，用了37 个月。截至2021 年6 月，realme 全球智能手机出货量累计达到1 亿部。此外，据 realme 介绍，在2021 上半年国内市场，realme 销量增速排名第一。
据介绍，Snapdragon Insiders 是一个发烧友社区，拥有160多万名粉丝。而这款名为Smartphone for Snapdragon Insiders的智能手机便是专门针对这个社区推出的。
一场席卷全球的新冠疫情正在影响着人们的工作、生活习惯，远程办公、远程教育等需求大大增加。来自中国互联网络信息中心发布的《第47 次中国互联网络发展状况统计报告》显示，中国远程办公用户规模达3.46 亿，占网民整体的34.9%。在这样的背景下，人们对于PC移动性的要求将越来越高，传统PC将越来越难以满足现代人的需求。同时，5G技术的快速发展加速了数字化时代的到来，并蕴藏着巨大的机遇。5G将比前几代蜂窝技术产生更大影响，?
据国外媒体报道，当地时间周一，谷歌宣布，该公司的Pixel 6系列手机（Pixel 6和Pixel 6 Pro）将搭载一款名为 Tensor的自研芯片。
对于外界关心的4nm工艺，台积电方面给出了回应。台积电总裁魏哲家表示，4nm试产将按进度本季开始，终端应用包含智能手机与高速运算（HPC）。其实在这之前，已经有消息称，高通和苹果都已经瞄准了台积电的4nm工艺，将让其生产下一代旗舰处理器。据悉，高通有可能在2022年底推出骁龙895 Plus，它将作为骁龙895的超频版。虽然现阶段规格细节尚不清楚，但最大的区别在于高通转而采用台积电的4nm架构来大规模生产该芯片组。台积电的4nm?
有时候你需要一部小巧、便宜的手机，但功能手机并不总是能满足你的需求——现在，当如此多的通信和导航都通过应用程序实现时，情况就不一样了。上个月，我们对Mony Mint进行了一次实际操作评估。Mony Mint是一款安卓9设备，自推出以来是最小的4G智能手机，它可能正是完成这项工作的合适工具Mint可以成为您的旅行伴侣，它支持来自世界各地的4G网络。如果在国外找不到便宜的SIM卡，您仍然可以选择Skype/WhatsApp/Viber等通过Wi-Fi进?
Strategy Analytics发布了欧洲智能手机市场季度报告，我们在销售方面有了新的领导者。小米成功超越三星，以25.3%的市场份额成为最畅销的供应商。这家韩国巨头紧随其后，分析师预测，我们还没有看到争夺高层职位的战斗结束公司出货量（百万）2021年第二季度市场份额年度变化小米12.725.3%+67.1%三星十二,24%-7%苹果9.619.2%+15.7%奥波2.85.6%+180%实相1.93.8%+1800%其他11.122.2%-20.1%总数50.1100%+14.4%Strategy Analytics副总监?
据外媒报道，一项新研究发现，全球青少年的孤独感自十年前以来急剧上升，这可能跟智能手机的使用有关。Journal of Adolescence周二发布的一份报告显示，在37个国家中，有36个国家的青少年孤独感在2012年至2018年期间急剧上升，并且女孩的孤独感增长幅度更高。研究人员使用了国际学生评估项目（Programme for International Student Assessment）的数据，该项目对100多万名15至16岁的学生进行了调查。这项调查包括了对2000年、2003?
许多国家因大流行病而实行的限制正在放宽，但我们都记得在大流行病期间企业员工为进入办公区而需要检查体温的经历。进行体温检查是因为已知COVID-19会导致体温升高，有鉴于此，研究人员已经开发出一种新技术，能够使用智能手机摄像头检查体温，从而更方便部署且可以降低成本。由韩国科学技术院（KIST）光电子材料和设备中心的Won Jun Choi博士领导的一个研究小组开发了一种热成像传感器，克服了价格和操作温度限制的问题。该团队开
小米的另一个里程碑是在6月份销量方面领先于所有智能手机供应商，超过了竞争对手三星和苹果。根据Counterporint Research的数据，小米在6月份的智能手机销售中占据了17.1%的份额，超过了三星15.7%和苹果14.3%的份额。据报道，小米推出首款智能手机近十年来，其智能手机出货量已突破8亿台。
印度智能手机品牌Micromax将于7月30日发布其最新系列手机。该公司通过其官方网站确认了发布日期，并在Twitter上分享了一些笑话根据最新传闻，Micromax可能会宣布推出In-2b和In-2c智能手机。这两款尚未发布的设备出现在由Unisoc T610芯片组和4GB内存驱动的Geekbench列表中。该芯片组单核得分350分，多核得分1200分，与联发科的Helio G80性能相似。
据外媒报道，许多州因疫情而采取的限制措施正在放松，而在疫情期间，为了进入许多企业，我们都检查了体温。之所以进行体温检查，是因为已知COVID-19会导致体温升高，而且往往表明患者可能不知道自己感染了病毒。研究人员开发了一种新技术，它可以使用智能手机摄像头检测体温。韩国科学技术院(KIST)光电子材料设备中心Won Jun Choi博士团队克服了价格和操作温度的限制并开发出了热成像传感器。该团队开发的传感器可以在不需要冷却装
小米保持榜首位置，出货950万台，增长77%，但其份额下降29%。三星以87%的增长率位居第二，达550万台，市场份额保持在17%。vivo市场份额下滑至17%，跌至第三位，出货量为540万台，增长45%。Realme出货量增长181%，达490万台，占到15%的份额。OPPO出货量增长69%，占比12%，排在第五。
小米昌平智能工厂是小米集团重点建设的第二个智能工厂，占地面积58300 平方米，将落地包含 SMT 贴片、板测、组装、整机测试、成品包装全工艺段的第二代手机智能产线，相比北京亦庄一期工厂，产能提升10 倍，预计可年产1000 万台智能手机，产值约600 亿元。
众做周知，每年1月-3月、8月-10月都会出现一轮新机潮，国内外各厂商都会推出自家的全新机型，今天是8月份的第一天，就已经掀起了新机发布的序幕。8月1上午，realme官微正式宣布了realme Flash”机型，并透露该机将成为安卓首款磁吸无线充电手机。根据图片中显示，realme Flash的背部中央位置拥有一圈圆环状设备，应该是像iPhone 12系列一样，在机身内部放置了磁性的设备，可以用于吸附外部配件，比如磁吸式的无线充电，让无线充电?
昨天，小米在《财富》500强排行榜上的排名上升至338位。今天，首席执行官雷军证实，他将于8月10日举行年度演讲会。雷军还证实，下周的主题演讲还将带来更多关于小米下一代智能手机和平板电脑产品的细节雷军年度谈话海报此次活动将标志着三年来首次推出新型小米平板电脑。我们最近听到很多传言说有三个Mi PAD。传闻已久的Mi Mix 4可能会加入Mi Pad 5系列。MIUI 13也可能会在此次活动中详细介绍，这将是一次相当大的发布。
据外媒New Atlas报道，当我们听到智能手机被用来执行分析任务时，通常还会有一个与手机相连的设备。然而，根据一项新研究，手机本身的触摸屏很快就可以用来测试饮用水和其他液体。简单地说，电容式触摸屏可以检测到屏幕静电场的“扭曲”，这些“扭曲”被测量为其电容量的变化。当指尖等导电体接触到屏幕表面时，就会发生这种“扭曲”。在Ronan Daly博士和Lisa Hall教授的领导下，剑桥大学的科学家们最近着手确定液体中的离子是否也
据Digitimes Research最新数据显示，今年第二季度约有2.18亿智能手机应用处理器 （AP） 出货给中国手机供应商，环比增长约3%。Digitimes Research 还预计，今年第三季度出货量将再次再增长6.9%。据悉，为保证芯片供应，大部分中国手机品牌在第二季度持续增加采购、保持元器件库存水位，第三季度也将延续这一做法。
三星总裁 TM Roh在8月份的Galaxy Unpacked活动之前在网站上发布了一篇博客文章，讨论即将推出的产品以及对这些产品的未来预期。
随着时代的发展，智能手机也在不断地升级，甚至已经成为绝大多数人的生活里必不可少的存在。尤其是在移动互联网的发展与5G网络普及下，智能手机影响着我们的支付、出行、社交等方方面面。那么在选购手机的时候，究竟买哪一款才合适呢？一加手机可谓是国产手机的高端黑马，秉承着不将就的产品理念，在注重产品质量的同时更注重用户使用体验。在手机升级研究上，一加手机投入了大量的人力物力。而一加9 Pro作为一加手机最近的新品，?
【TechWeb】8月9日消息，8月8日，东京奥运会胜利闭幕，中国喜获38枚金奖，位居全球第二。此次奥运会上，中国队表现喜人，再一次激发了国人对体育的..
作为国内汽车巨头，长安汽车拥有众多品牌，除了自主品牌之外，还有长安福特和长安马自达等合资品牌。不过，与一汽、上汽等合资品牌不同，长安汽车..
【TechWeb】8月9日消息，据国外媒体报道，在多领域芯片供应紧张，多家芯片代工商满负荷运营、产能普遍紧张的情况下，芯片代工商的营收也普遍强劲，..
【TechWeb】8月9日消息，据国外媒体报道，区块链支付解决方案提供商Alchemy Pay 宣布，计划推出一种允许以加密货币支付的虚拟卡(Virtual Crypto-L..
针对 CSAM 系统引发的一系列争议，苹果已经在一份题为《扩展儿童保护》的常见问题解答（FAQ）中给出了回复。这家库比蒂诺科技巨头宣称，相关回答旨..
近两年，小米开始涉足显示器领域，已经推出的产品售价在700元到2500元不等，覆盖了入门到高端领域。此前，稍微高端一些的产品都由小米品牌推出，R..
相较于吉利的领克和长城的WEY，同处一线造车大厂的长安汽车却没有独立的高端品牌，其走的还是之前中国品牌冲高端的路子，推出高端序列（UNI系列）..
8月9日消息，今日，腾讯音乐（TME）宣布首批限量TME数字藏品”将于本月在QQ音乐陆续上线发售，QQ 音乐也将成为国内首个发行数字藏品的音乐平台。T..
最近一年多来，全球半导体行业一直在谈的是产能紧张，进而导致各种芯片涨价，顺带着上游晶圆代工企业也开始涨价。然而台积电最近的举动引发业界震..
【TechWeb】8月9日消息，据国外媒体报道，今日下午，韩国法务部假释审查委员会召开会议，认定三星掌门、三星电子副会长李在镕具备保释资格，法务部..
【TechWeb】8月9日消息，据“济南华联超市”微信公众号8月9日消息，针对济南华联超市有限公司员工张国涉嫌侵害他人一事，经华联超市领导班子研究决..
凤凰网科技讯 8月9日消息，近日，一家以色列软件监控公司被曝向一些国家售卖了一款名为“飞马”的手机间谍软件，该软件号称能够攻破各类手机操作系..
小米MIX4明晚就要发布了，在这个紧要关头，今天竟然爆出了数码KOL泄漏MIX4评测指南的严重事故，导致MIX4规格完全曝光。考虑到小米法务部这一年来动..
时隔三年，小米全新MIX系列旗舰小米MIX 4将于8月10日晚正式发布，除此以外，小米平板5系列、小米首款高端智能音箱以及第二代OLED电视也将悉数登场..
8月9日消息，京东方宣布推出新一代的柔性OLED真400PPI FDC（FDC，Full Display with Camera）屏下摄像头技术。有别于市面上一驱多”像素电路设计，..
近日，阿里女员工被侵害一事引发各界关注。阿里官方深夜回应称：决不容忍！”，今日，阿里宣布开除涉案员工，永不录用。与此同时，据济南华联超市..
我国三位航天员其实在空间站也是可以看奥运会的，而且还是很欢乐的。据央视新闻道称，航天的技术人员通过卫星，把电视信号实时地转进了空间站。航..
7月20日，河南郑州突然袭来暴雨，涨水的速度让大家猝不及防，暴雨给郑州带来严重的损失，郑州的大量汽车被水吞噬。在大街上，我们可以看到一些车辆..
【TechWeb】8月9日消息，今日有外媒报道称，网易云音乐暂缓上市。对此，网易云音乐向TechWeb确认了该消息。网易云音乐表示，基于对当前市场整体环..
本周四（8月12日）晚，荣耀将召开致非凡”新品发布会，正式推出荣耀史上最强大的机型荣耀Magic3系列。据此前消息，荣耀Magic3系列共拥有两款机型，..