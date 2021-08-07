realme成为全球最快1亿台销量手机品牌 上半年增速第一

随着时代的发展，智能手机也在不断地升级，甚至已经成为绝大多数人的生活里必不可少的存在。尤其是在移动互联网的发展与5G网络普及下，智能手机影响着我们的支付、出行、社交等方方面面。那么在选购手机的时候，究竟买哪一款才合适呢？一加手机可谓是国产手机的高端黑马，秉承着不将就的产品理念，在注重产品质量的同时更注重用户使用体验。在手机升级研究上，一加手机投入了大量的人力物力。而一加9 Pro作为一加手机最近的新品，?