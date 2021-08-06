陕西省通报26款App未完成整改

如果说有东西是大家都讨厌的，那很可能就是无缝不钻的APP开屏广告推送了。手机APP上的弹窗广告问题由来已久，很多广告不仅仅是弹窗，还霸屏”想看的网页被遮挡、想买的商品被隐藏，甚至很多广告页面都是低俗色情的内容，让人不堪其扰。最近，工信部发布了工信部大力推进APP开屏弹窗信息骚扰用户问题整治”公告，针对APP开屏广告问题进行重点整治。对此，人民日报指出：手机APP广告该治。人民日报表示，虚假信息诱导点击、滥采滥用?