陕西省通报26款App未完成整改

站长之家(ChinaZ.com) 8月6日 消息:昨日，陕西省通信管理局发布了关于侵害用户权益APP的通报。
通报称，根据工业和信息化部工作部署安排，依据相关法律法规，我局委托第三方检测机构对与群众生活密切相关、下载使用量较大的陕西省属地APP进行抽测。
截至目前，尚有26款APP未完成整改，存在“违规收集个人信息”“超范围收集个人信息”“强制用户使用定向推送功能”等相关问题。
上述APP应于8月11日前完成整改，逾期不整改的，我局将依法依规组织开展相关处置工作。
|序号
|应用名称
|应用开发者
|应用来源
|版本号
|问题
|1
|嘿嘿漫画
|西安国际港务区好点子网络工作室
|360手机助手
|1.2.6
|超范围收集个人信息;强制用户使用定向推送功能
|2
|转给你
|西安欧亿信息技术有限公司
|360手机助手
|3.12.65
|违规收集个人信息;超范围收集个人信息;违规使用个人信息
|3
|鲁比帮
|西安创龙数字文化传播有限公司
|西西软件园
|4.3.7
|超范围收集个人信息;违规使用个人信息
|4
|红鞋子
|西安红鞋子信息技术服务有限公司
|西西软件园
|2.2.1
|违规使用个人信息;强制用户使用定向推送功能
|5
|互动答案
|西安萤石网络科技有限公司
|豌豆荚
|4.1.4
|违规收集个人信息;违规使用个人信息
|6
|人人福利
|西安美恒智皓生物科技有限公司
|西西软件园
|2.0.0
|超范围收集个人信息;违规使用个人信息;强制用户使用定向推送功能
|7
|节点企服
|星点信息科技有限公司
|西西软件园
|1.2.0
|违规收集个人信息;超范围收集个人信息;违规使用个人信息
|8
|八元微交易
|西安宁致远网络科技有限公司
|西西软件园
|1.1.3
|超范围收集个人信息;违规使用个人信息
|9
|花房精灵
|西安花房精灵网络科技有限公司
|西西软件园
|7.1.7
|违规收集个人信息;超范围收集个人信息;违规使用个人信息
|10
|跑步控
|西安活跃网络有限公司
|安卓网
|3.2
|私自收集个人信息、私自共享给第三方、频繁申请权限、账号注销难
|11
|恋爱游戏
|渭南欣飞悦网络科技有限公司
|豌豆荚
|2.0.9
|私自收集个人信息、私自共享给第三方、账号注销难
|12
|微探觅恋交友
|西安陌聊网络科技有限公司
|OPPO软件商店
|1.2.5
|私自收集个人信息、私自共享给第三方、频繁申请权限
|13
|喵校园
|西安喵喵网络科技有限公司
|西西软件园
|1.4.1
|私自收集个人信息、私自共享给第三方、强制用户使用定向推送功能
|14
|全局复制
|西安纳沃信息科技
|西西软件园
|3.2
|私自收集个人信息
|15
|POS申领
|西安市新城区欣创网络工作室
|西西软件园
|1.4.0
|私自收集个人信息、超范围收集个人信息、私自共享给第三方、强制用户使用定向推送功能、不给权限不让用
|16
|酷云
|西安酷派软件科技有限公司
|360手机助手
|8.01.001.20150825
|私自收集个人信息、超范围收集个人信息、私自共享给第三方、强制用户使用定向推送功能、不给权限不让用、账号注销难
|17
|248游戏盒
|西安指舞飞游网络科技有限公司
|西西软件园
|2.3.29
|未公开收集使用规则;未明示收集使用个人信息的目的、方式和范围;未经用户同意收集使用个人信息;违反必要原则，收集与其提供服务无关的个人信息
|18
|WiFi万能连网钥匙
|陕西尼克机械设备有限公司
|安卓网
|210000
|未公开收集使用规则;未明示收集使用个人信息的目的、方式和范围;未经用户同意收集使用个人信息;违反必要原则，收集与其提供服务无关的个人信息
|19
|乐色管家
|陕西智享亿家环保科技有限公司
|360手机助手
|2.5
|未公开收集使用规则;未明示收集使用个人信息的目的、方式和范围;未经用户同意收集使用个人信息;违反必要原则，收集与其提供服务无关的个人信息
|20
|手机视频编辑工具
|陕西亿昊科技发展有限公司
|绿软下载站
|17
|未公开收集使用规则;未明示收集使用个人信息的目的、方式和范围;未经用户同意收集使用个人信息;违反必要原则，收集与其提供服务无关的个人信息
|21
|丝瓜小视频
|西安博中软件科技有限公司
|安下载
|3.5.0
|未公开收集使用规则;未明示收集使用个人信息的目的、方式和范围;未经用户同意收集使用个人信息;违反必要原则，收集与其提供服务无关的个人信息
|22
|优驾行easy
|陕西万盛达信息科技有限公司
|360手机助手
|3.2.5
|未公开收集使用规则;未明示收集使用个人信息的目的、方式和范围;未经用户同意收集使用个人信息
|23
|美返返
|西安风云千寻信息科技有限公司
|西西软件园
|2.0.1
|未公开收集使用规则;未明示收集使用个人信息的目的、方式和范围;未经用户同意收集使用个人信息;违反必要原则，收集与其提供服务无关的个人信息
|24
|单身交友
|西安利尔品牌营销策划有限公司
|安卓市场
|5.6.6
|未明示收集使用个人信息的目的、方式和范围;未经用户同意收集使用个人信息;违反必要原则，收集与其提供服务无关的个人信息;
|25
|神灯小贷
|西安享乐网络科技有限公司
|安卓网
|2.0.6
|未公开收集使用规则;未明示收集使用个人信息的目的、方式和范围;未经用户同意收集使用个人信息;未经同意向他人提供个人信息
|26
|宝宝在线
|西安和华电子科技有限公司
|西西软件园
|2.0.66
|未明示收集使用个人信息的目的、方式和范围;未经用户同意收集使用个人信息;违反必要原则，收集与其提供服务无关的个人信息