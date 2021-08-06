陕西省通报26款App未完成整改

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陕西省通报26款App未完成整改

2021-08-06 16:21 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 8月6日 消息:昨日，陕西省通信管理局发布了关于侵害用户权益APP的通报。

通报称，根据工业和信息化部工作部署安排，依据相关法律法规，我局委托第三方检测机构对与群众生活密切相关、下载使用量较大的陕西省属地APP进行抽测。

截至目前，尚有26款APP未完成整改，存在“违规收集个人信息”“超范围收集个人信息”“强制用户使用定向推送功能”等相关问题。

上述APP应于8月11日前完成整改，逾期不整改的，我局将依法依规组织开展相关处置工作。

序号应用名称应用开发者应用来源版本号问题
1嘿嘿漫画西安国际港务区好点子网络工作室360手机助手1.2.6超范围收集个人信息;强制用户使用定向推送功能
2转给你西安欧亿信息技术有限公司360手机助手3.12.65违规收集个人信息;超范围收集个人信息;违规使用个人信息
3鲁比帮西安创龙数字文化传播有限公司西西软件园4.3.7超范围收集个人信息;违规使用个人信息
4红鞋子西安红鞋子信息技术服务有限公司西西软件园2.2.1违规使用个人信息;强制用户使用定向推送功能
5互动答案西安萤石网络科技有限公司豌豆荚4.1.4违规收集个人信息;违规使用个人信息
6人人福利西安美恒智皓生物科技有限公司西西软件园2.0.0超范围收集个人信息;违规使用个人信息;强制用户使用定向推送功能
7节点企服星点信息科技有限公司西西软件园1.2.0违规收集个人信息;超范围收集个人信息;违规使用个人信息
8八元微交易西安宁致远网络科技有限公司西西软件园1.1.3超范围收集个人信息;违规使用个人信息
9花房精灵西安花房精灵网络科技有限公司西西软件园7.1.7违规收集个人信息;超范围收集个人信息;违规使用个人信息
10跑步控西安活跃网络有限公司安卓网3.2私自收集个人信息、私自共享给第三方、频繁申请权限、账号注销难
11恋爱游戏渭南欣飞悦网络科技有限公司豌豆荚2.0.9私自收集个人信息、私自共享给第三方、账号注销难
12微探觅恋交友西安陌聊网络科技有限公司OPPO软件商店1.2.5私自收集个人信息、私自共享给第三方、频繁申请权限
13喵校园西安喵喵网络科技有限公司西西软件园1.4.1私自收集个人信息、私自共享给第三方、强制用户使用定向推送功能
14全局复制西安纳沃信息科技西西软件园3.2私自收集个人信息
15POS申领西安市新城区欣创网络工作室西西软件园1.4.0私自收集个人信息、超范围收集个人信息、私自共享给第三方、强制用户使用定向推送功能、不给权限不让用
16酷云西安酷派软件科技有限公司360手机助手8.01.001.20150825私自收集个人信息、超范围收集个人信息、私自共享给第三方、强制用户使用定向推送功能、不给权限不让用、账号注销难
17248游戏盒西安指舞飞游网络科技有限公司西西软件园2.3.29未公开收集使用规则;未明示收集使用个人信息的目的、方式和范围;未经用户同意收集使用个人信息;违反必要原则，收集与其提供服务无关的个人信息
18WiFi万能连网钥匙陕西尼克机械设备有限公司安卓网210000未公开收集使用规则;未明示收集使用个人信息的目的、方式和范围;未经用户同意收集使用个人信息;违反必要原则，收集与其提供服务无关的个人信息
19乐色管家陕西智享亿家环保科技有限公司360手机助手2.5未公开收集使用规则;未明示收集使用个人信息的目的、方式和范围;未经用户同意收集使用个人信息;违反必要原则，收集与其提供服务无关的个人信息
20手机视频编辑工具陕西亿昊科技发展有限公司绿软下载站17未公开收集使用规则;未明示收集使用个人信息的目的、方式和范围;未经用户同意收集使用个人信息;违反必要原则，收集与其提供服务无关的个人信息
21丝瓜小视频西安博中软件科技有限公司安下载3.5.0未公开收集使用规则;未明示收集使用个人信息的目的、方式和范围;未经用户同意收集使用个人信息;违反必要原则，收集与其提供服务无关的个人信息
22优驾行easy陕西万盛达信息科技有限公司360手机助手3.2.5未公开收集使用规则;未明示收集使用个人信息的目的、方式和范围;未经用户同意收集使用个人信息
23美返返西安风云千寻信息科技有限公司西西软件园2.0.1未公开收集使用规则;未明示收集使用个人信息的目的、方式和范围;未经用户同意收集使用个人信息;违反必要原则，收集与其提供服务无关的个人信息
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26宝宝在线西安和华电子科技有限公司西西软件园2.0.66未明示收集使用个人信息的目的、方式和范围;未经用户同意收集使用个人信息;违反必要原则，收集与其提供服务无关的个人信息


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