网友总结“基金讨论区十大黑话”，蚂蚁财富呼吁基民保持平常心，理性投资

分享文章
撤稿纠错
首页 > 业界 > 关键词 > 基金最新资讯 > 正文

网友总结“基金讨论区十大黑话”，蚂蚁财富呼吁基民保持平常心，理性投资

2021-08-05 17:53 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）8月5日 消息:近日，有网友在支付宝基金讨论区总结了“基金十大黑话”，包括“喝酒吃药”、“山顶冻人”、“糖葫芦式交易”、“重仓10块”、“煤飞色舞”等等，引起不少转发，这些“黑话”在讨论区流行，一定程度上反映了当代年轻基民的心态与态度。

QQ截图20210805175932.png

比如，“糖葫芦式交易”是指过于频繁交易，导致收益图上买入卖出的点串起来像“糖葫芦”，一旦有人晒出这类收益图，就会被说“又串糖葫芦了”，背后是对不理性投资行为的调侃。“重仓10块”则指的是谨慎小心的基民，先小额买入看看风向，打趣自己“重仓10块，感受投资的潮起潮落”。“喝酒吃药”则是基民调侃自己重仓了白酒和医疗。

QQ截图20210805175939.png

近年来，随着公募基金快速发展，投资者们热衷于在基金讨论区交流互动。无论追涨杀跌、频繁交易这样的不理性投资，还是小额买入、分散风险的理性行为，年轻基民都能通过“黑话”来调侃和自嘲。对此，蚂蚁财富方面也发出提醒:“‘黑话’反映了投资者们面对涨跌时的情绪与态度，我们也希望再次提醒大家，投资时要注重理性投资、切勿盲目跟风。”

今年春节年初休市期间，蚂蚁财富的基金讨论区秒变“相亲角”，不少人在讨论区晒征友信息，甚至出现了“白酒型对象”的说法。“白酒一哥”基金经理侯昊还在讨论区发出提示:“白酒虽好，不要贪杯”。2021年后，市场开始大幅度震荡，基民们在讨论区写“段子”自我调侃，还创作改编了不少“劝退向”诗歌。

公开数据显示，2020年新增基民中，35岁以下群体占比达6成。基金讨论区成为基民交流新阵地的背后，是投资者不断年轻化的趋势，也是投资者科普形式越来越多样化的体现。

这篇文章对你有价值吗？

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • 雷军向小米基金会、雷军基金会捐赠价值145亿人民币股份

    凤凰网科技讯 7月16日消息，今日，小米集团在港交所发布公告称，小米集团董事长雷军将总计约6.16亿B类股份，捐赠给小米基金会和雷军基金会。根据7月16日小米港股收盘价28.25港币/股计算，6.16亿股小米股票价值约145亿元人民币。港交所公告公告显示：两家基金会各自获得3.08亿股份，这笔款项将用于公益项目。目前，这笔捐赠已经全部完成。

    小米 基金 雷军

  • 小米集团：雷军向小米基金会、雷军基金会合计捐赠约6.16亿股公司B类股份

    【TechWeb】7月16日消息，小米集团在港交所发布公告称，公司董事长雷军近期已向小米基金会、雷军基金会合计捐赠约6.16亿股公司B类股份。其中向根据香港税务条例第88条属公益慈善机构的小米基金会有限公司捐赠约3.08亿股本公司B类股份，及向根据香港税务条例第88条属公益慈善机构的雷军基金会有限公司捐赠约3.08亿股本公司B类股份。上述两家机构均将所得款项作公益用途。

    基金 小米 雷军

  • 小哈换电宣布完成新一轮融资 大湾区基金等投资

    哈啰出行旗下两轮车换电品牌小哈换电宣布已于近日完成新一轮融资，投资方包括大湾区基金、磐谷资本、博儒资本、慕华资本等。知情人士称，该轮融资规模为数亿元。

    哈啰 资本 融资

  • 苏宁易购：子公司拟参投领岸基金

    苏宁易购对外发布公告称，全资子公司江苏苏宁易达于7月11日与深创投不动产基金管理（深圳）有限公司签署《深创投-盐田港领岸港口基础设施一期私募股权投资基金基金合同》，深创投-盐田港领岸港口基础设施一期私募股权投资基金总份额不超过30亿元，江苏苏宁易达计划认缴不超过20%的基金份额。

    基金 投资 苏宁

  • EBC金融探秘全球对冲基金圈｜起底大奖章基金「The Medallion Fund」的赚钱秘籍

    EBC金融给大家揭秘了全球顶级对冲基金圈之神秘大佬「文艺复兴科技公司」的背后创始团队的故事，以及其最知名的「大奖章基金The Medallion Fund」逆天的业绩和夏普比率，据说，这家低调的基金公司之前主要做的是期货和外汇交易。30 年内维持66% 的年收益，且交易利润超过 1000 亿美元。身边做投资交易的小伙伴们按耐不住了，想更深入地了解这个基金是如何做到那么惊人的收益。今天，EBC金融集团再来起底西蒙斯的大奖章基金的赚钱秘?

    EBC金融

  • 微软已成为Eclipse基金会战略成员

    早在 2016 年，微软就以“解决方案成员”的身份，加入了 Eclipse 基金会。此举旨在与 Eclipse 社区开展更紧密的合作，并为所有开发团队提供一套出色的工具与服务。今天，微软再次拓展了其参与力度，宣布已成为 Eclipse 基金会的最新“战略成员”，以推进对 AISBL 的支持。公告（来自：Eclipse | Microsoft）与此同时，微软 Azure Office 首席技术官、兼首席项目经理的 Stephen Walli，也将成为 Eclipse 基金会董事成员。微软表示，

    基金 微软

  • 摩根大通将允许所有客户买卖加密货币基金

    本周早些时候，摩根大通在一份备忘录中告诉其财务顾问，从7月19日起接受其财富管理客户对五种加密货币产品的买卖订单。 该报告称，在此类产品中，有四款来自Grayscale Investments，一款来自Osprey Funds。 摩根大通拒绝就该报道置评。

    加密货币 比特币 摩根大通

  • Adobe宣布以企业金牌会员加入Blender发展基金

    今天，Adobe 宣布以企业金牌会员的身份加入 Blender 基金会的发展基金（Development Fund）。来自企业成员的贡献将直接支持核心 Blender 的发展，并推动 blender.org 上被正式批准的项目。Adobe 3D 和沉浸副总裁 Sébastien Deguy 表示：“我们很高兴 Adobe 加入 Blender 开发基金，以帮助确保这个充满活力的开源社区的长寿和成功。我们很高兴能帮助加强和改进这套可访问的工具”。Blender 创始人兼董事长 Ton Roosendaal 表示：“

    adobe 基金 苹果

  • 基金收益大幅下挫 参与外贸代购成理财用户稳定投资首选

    去年很多人在基金中都大赚了一笔，国人开始认为今年依然属于基金的红利期。在这种状况影响下，今年不少人就开始跟风，都进入了基金大本营，组团购买基金。今年一月份，新建基金规模已达到了 4400 亿!但是在刚开年期间，我国股市就经历了悬崖式的下跌，总市值蒸发掉了8. 89 万，亏损的股民、基民多达1. 8 亿人，平均人均蒸发 2 万。在牛市高峰期，市盈率高达 100 倍，而在现在却只有 8 倍。同时纵观近期的市场，上证指数三天内净跌?

    基金

  • 快手携世界自然基金会发起野生虎保护活动

    提起东北虎，我们就会联想到它们在东北苍莽山林中威风凛凛，脚下生风的场景，但很多人不知道的是，截至 2020 年，我国境内野生东北虎数量仅存 30 只左右，生存现状不容乐观。 2021 年 7 月 29 日是第十一个“全球老虎日”， 为了促进保护野生虎及其栖息地，提高公众对保护老虎的认识，快手联合世界自然基金会（瑞士）北京代表处（简称WWF）发起野生虎保护的公益行动，同全国 17 家博物馆一起，通过短视频和直播的形式，向公众展示?

    快手 世界自然基金会

  • 出资1亿元！中通设立“快递小哥关爱基金

    7月9日，中通快递集团宣布出资1亿元设立“快递小哥关爱基金”。该基金将用来资助中通全网因疾病、意外伤害等原因导致生活困难的快递员及其家庭。

    中通快递 快递关爱基金

  • 字节跳动联合中国教育发展基金会帮助河南灾区学校重建

    【TechWeb】7月27日消息，今日下午，北京字节跳动公益基金会联合中国教育发展基金会发起“益校计划”，重点帮助因灾受损的乡镇学校修缮和重建，资助不幸遇难或受伤的师生。“益校计划”是字节跳动向河南灾区捐助1亿元的重点部分。目前，河南因灾受损学校4700多所，部分学校毁坏严重，亟待修缮或重建。北京字节跳动公益基金会相关负责人表示，此次捐赠首批整体资金为6000万元，包含字节跳动公司捐助和员工捐款，款项将根据一线实际?

    基金 字节跳动 教育

  • 驰援欧洲洪灾！小米公益基金会宣布捐款100万欧元

    7月27日消息，今日，小米公益基金会官方宣布，小米公益基金会向德国、荷兰及比利时洪灾地区捐款共计100万欧元。近日，德国、比利时、荷兰部分区域遭遇百年特大洪水，其中，德国北威州、莱法州、荷兰林堡省及比利时瓦隆大区受灾最为严重。小米公益基金会表示，知晓灾情后，小米公益基金会立即紧急驰援，向德国红十字会、荷兰灾难紧急会和比利时红十字会捐款共计100万欧元，用于帮助受洪灾影响地区的民众度过难关，相关款项均已到位?

    小米 基金

  • APENFT基金会完成首次1万亿枚NFT的回购和销毁

    7 月 16 日，APENFT基金会官方宣布，已经完成了 252 万美元的NFT回购和销毁计划，涉及1，030，067，282，396.0035 枚NFT。销毁地址为T9yD14Nj9j7xAB4dbGeiX9h8unkKLxmGkn，交易记录为：https://tronscan.io/#/transaction/d90b4be8df77655acf788ae9909883e3f0bd941a5b0a1c1625f14f116732d97e。据此前媒体报道，这笔 252 万美元的回购资金来自于此前在BinanceNFT MarketPlace售出的安迪·沃霍尔的《三幅自画像》NFT。 6 月 27 日，?

    APENFT

  • 提速引领云视频赛道 小鱼易连与中电智慧基金达成战略联合

    7月5日，以“国资赋能·共赢生态”为主题的中电智慧基金战略投资小鱼易连签约发布会在京顺利召开。中电智慧基金战略投资并赋能小鱼易连，双方将进一步展开市场及生态的联合布局，合力聚焦自主创新的云视频蓝海领域。本次战略投资是中电智慧基金市场化挖掘优质项目的一次重要成果，不仅表明中电智慧基金对云视频赛道的青睐，同时中电智慧基金的投资进驻也意味着，小鱼易连凭借领先技术、行业地位和发展潜力，获得了国有企业的积极肯

    小鱼易连

  • 如何摆脱中年财务压力？选择基金定投、银行理财一年轻松多赚9万！

    现代人生活很难，中年人既要照顾家庭，还要兼顾事业，每天一睁眼就是房贷车贷各种贷款，如果是遇上失业，那更是不堪一击，超负荷的运转却不能停下脚步。这不仅是肩上的责任所致，更是因为受钱所困，大部分人的生活因为没钱就拼命去挣，一年到头挣到的钱也没有几万块，不仅没有时间照顾老人孩子，自己的身体也逐年更差，最后攒下的钱却被一场意外掏空，甚至负债。为了避免这样的情况发生，在意外来临之前，把钱留下来的最好方法就是

    银行理财 基金定投

  • EBC金融｜在市值 60 亿美元的硅谷对冲基金工作是怎样的感受？

    【这里有你想知道的全球知名对冲基金圈的那些事，关于运作模式、基础策略、历史表现、工作感悟…】我研究生毕业后的第一份工作，是在一家成熟的对冲基金公司，位于加州旧金山湾区的帕罗奥图市。该办公室与斯坦福大学隔街相望，公司里全是哈佛、斯坦福和沃顿商学院的 MBA毕业生。与这么多专注投资的杰出人士一起工作，是一个相当独特又奇妙的经历。工作节奏和预期远远超过我以前经历过的任何事情。在这样的环境中摸爬滚打几年，我学

    基金

  • 千亿货币涌入加密货币市场？德国新法律允许机构基金入场

    【TechWeb】7月30日消息，据Decrypt消息，德国通过了一项新法律，将允许机构基金投资加密货币资产。新立法将于下周一生效，机构基金将可以将20%的资金投资于加密资产。德国DLC公司首席执行官Sven Hildeberandt表示，目前德国大约共有4000只基金将有资格投资加密资产，他们持有大约有1.2万亿欧元资金，即大约有3500亿欧元可以进入加密市场。他认为这是“一个非常巨大的改变”。据悉，2020年，在德国金融监管机构BaFin将加密货币视为

    投资 基金 金融

  • Linux基金会推动Pyrrha开源项目：提高消防员灭火时的安全

    在成立 Open 3D 基金会之后，Linux 基金会的最新努力是希望借助开源的力量来提高消防员的安全。和今年早些时候的 Liquid Prep 项目（帮助农民监测农场的灌溉）类似，这项名为 Pyrrha 的开源项目也来自于 IBM 的编程挑战。该项目由 Linux 基金会、IBM 和一家名为 Prometeo 的公司共同推进，该项目专注于监测/管理消防员在灭火时的健康和安全。该项目已经托管在 GitHub 上，描述为“通过提供有关暴露的实时信息和计算长期平均值，保?

    基金 ibm github

  • EBC金融看世界｜Ray Dalio：他是如何运作世界上最大的对冲基金公司？

    成为巨头中的巨头本身就是一项非常罕见的成就，雷·达利奥（Ray Dalio）就是这样一位被成为神一般的人物，跟着EBC金融了解下Ray Dalio他是如何运作世界上最大的对冲基金公司?他是全球最大的对冲基金桥水基金 Bridgewater Associates 的创始人，1957年，他在纽约的公寓里创立了这家对冲基金。达利奥纽约公寓目前公司管理着1600多亿美元的资产和1700多名员工，在达利奥的领导和影响之下，桥水基金一直保持着超额业绩，甚至在金融史上

    互联网金融
  • 热门标签
显卡天梯图 SEO问答 国内云服务器哪家好 高通骁龙处理器排名 手机CPU天梯图 好物榜 音质最好的头戴式耳机 降噪耳机排行榜 全球耳机品牌排行榜

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM