网友总结“基金讨论区十大黑话”，蚂蚁财富呼吁基民保持平常心，理性投资

站长之家（ChinaZ.com）8月5日 消息:近日，有网友在支付宝基金讨论区总结了“基金十大黑话”，包括“喝酒吃药”、“山顶冻人”、“糖葫芦式交易”、“重仓10块”、“煤飞色舞”等等，引起不少转发，这些“黑话”在讨论区流行，一定程度上反映了当代年轻基民的心态与态度。

比如，“糖葫芦式交易”是指过于频繁交易，导致收益图上买入卖出的点串起来像“糖葫芦”，一旦有人晒出这类收益图，就会被说“又串糖葫芦了”，背后是对不理性投资行为的调侃。“重仓10块”则指的是谨慎小心的基民，先小额买入看看风向，打趣自己“重仓10块，感受投资的潮起潮落”。“喝酒吃药”则是基民调侃自己重仓了白酒和医疗。

近年来，随着公募基金快速发展，投资者们热衷于在基金讨论区交流互动。无论追涨杀跌、频繁交易这样的不理性投资，还是小额买入、分散风险的理性行为，年轻基民都能通过“黑话”来调侃和自嘲。对此，蚂蚁财富方面也发出提醒:“‘黑话’反映了投资者们面对涨跌时的情绪与态度，我们也希望再次提醒大家，投资时要注重理性投资、切勿盲目跟风。”

今年春节年初休市期间，蚂蚁财富的基金讨论区秒变“相亲角”，不少人在讨论区晒征友信息，甚至出现了“白酒型对象”的说法。“白酒一哥”基金经理侯昊还在讨论区发出提示:“白酒虽好，不要贪杯”。2021年后，市场开始大幅度震荡，基民们在讨论区写“段子”自我调侃，还创作改编了不少“劝退向”诗歌。

公开数据显示，2020年新增基民中，35岁以下群体占比达6成。基金讨论区成为基民交流新阵地的背后，是投资者不断年轻化的趋势，也是投资者科普形式越来越多样化的体现。