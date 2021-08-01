抖音818新潮好物节正式上线 提供DOU分期、未发货极速退等服务

站长之家（ChinaZ.com）8月1日 消息:今日，抖音宣布818新潮好物节正式上线，本次活动横跨立秋、奥运、七夕等重要营销节点，是商家、达人、机构、服务商等合作伙伴不可错过的生意增长机会。

据悉，818期间的直播间类型主要包括行业重点直播间、行业主题日直播间等，自今日起至8月18日，各类直播间将陆续开播，抖音APP搜索【818】即可进入活动页面。

抖音818新潮好物节的玩法主要分为两大类型:特色玩法和排位赛玩法。

特色玩法包括行业重点直播间、行业主题日直播间、抖in爆款榜、短视频话题挑战赛等。行业重点直播间为抖音818新潮好物节重点扶持玩法，不限品类，全行业符合条件的商家、达人都可参与，并有机会获得流量补贴、主会场feeds流露出等权益;行业主题日直播间面向各个行业的商家展开，商家可依据商品的品类属性参与相应的主题日活动，享受主题日当天直播不限场次的权益支持，快速冲刺销售目标。

排位赛玩法分为巅峰任务排位赛、全民任务赛、机构排位赛、服务商排位赛四种类型，并分别提供不同的玩法激励，以满足商家、达人、机构、服务商的个性化需求。

其中，全民任务赛面向商家和达人展开，参与者在完成各个等级的GMV、开播时长、购买人数等指标后，即可获得相应千川流量奖励。

巅峰任务排位赛针对达人开展，完成指定任务可以获取相应的千川券奖励。机构排位赛面向参与活动的MCN机构展开，将通过整合榜单奖励、运营扶持等权益，激励机构快速成长。

抖音818新潮好物节还为合作伙伴提供了抖音支付、DOU分期、未发货极速退款等平台服务，助力交易高质量进行。

DOU分期服务提供立减官方补贴、免息官方补贴两种优惠;而未发货极速退款及运费险等服务，将有助于消除消费者购买顾虑，促进销售转化。