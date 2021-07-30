视频号助手新增回复用户评论功能 方便运营者互动

站长之家（ChinaZ.com）7月30日 消息:视频号助手的上线无疑提高了运营者的工作效率。除了可以发布视频、查看数据，现在大家还可以通过视频号助手直接回复用户评论了。
日前，微信视频号助手（https://channels.weixin.qq.com/index）新增回复用户评论功能，运营者登录后台，点击评论模块，然后点击“回复”按钮，就可以回复用户评论。
这一功能更方便视频号运营者操作，不需要拿着手机也能跟网友互动。你觉得这一功能如何呢?
站长之家（ChinaZ.com）7月30日 消息:视频号助手的上线无疑提高了运营者的工作效率。除了可以发布视频、查看数据，现在大家还可以通过视频号助手直接回复用户评论了。
日前，微信视频号助手（https://channels.weixin.qq.com/index）新增回复用户评论功能，运营者登录后台，点击评论模块，然后点击“回复”按钮，就可以回复用户评论。
这一功能更方便视频号运营者操作，不需要拿着手机也能跟网友互动。你觉得这一功能如何呢?
无论是做公众号的“老人”，还是做视频号的“新人”， 公众号似乎成了视频号的标配。为什么视频号必须要配个公众号?有何好处?且听我们娓娓道来。
今日下午，不少网友反馈微信视频号出现BUG，包括无法查看评论区评论内容、评论发布失败、发布的历史视频变少了，以及视频发布不成功等多个问题。
奥运开始了，除了官方渠道之外，我们还可以在视频号直播间观看普通人视角下的日本奥运会。此前，在视频号直播间，就有创作者亲手接过奥运火炬。
曾以为经历2020年暴雷事情后，瑞幸咖啡会就此一蹶不振。没想到如今部门店实现盈利，还在今年4月份获得了大钲资本领投、愉悦资本跟投的2.5亿美元融资。
本周，视频号直播在订阅号重要位置又新增入口;新版本企业微信的个人信息页可以展示已绑定的企业视频号;明星刘德华联手公安部刑侦局，拍摄发布的对《失孤》原型父子团圆的祝福，冲上视频号热门，引发公众对儿童防拐的热议。
近期视频号圈兴起一股直播间广告位玩法， 7 月 8 日，海浪新电商和火星土豆共同缔造了视频号直播间品牌广告“标王”记录。 事情的起因是这样的， 7 月 5 日晚，作为海浪新电商创始人海浪(视频号:海浪新电商 )在他的视频号里，对外发起了第一次直播间品牌广告招商视频，用海浪视频的原话:群众只记得第一。决心要在微信视频号直播间品牌广告最大的一次里程碑事件。不得不佩服海浪的人气和影响力，仅仅第二天(7 月6 日)晚上就诞生了海
视频号直播又添新入口，在订阅号顶部，常读订阅号的下方，显示用户已关注的并正在直播的订阅号。
互联网的下一个惊奇时刻，会是什么?新老两代互联网巨头，几乎占据了从线上到线下，从社区娱乐到本地生活的所有流量入口;互联网增量红利结束，更血腥、更内卷的存量时代到来，获客成本与存留能力之间的冲突，愈发严峻。
今天上班的路上，我突然刷到了微信广告助手的推送:微信推出了视频号互选平台。好家伙，视频号又出大动作了?
这次大会的重点无疑是广告互选平台，那么，视频号广告主与流量主，以及正在入场的服务商与MCN机构，该如何使用视频号的广告互选平台?百准替你们划好了重点，太长不看版:
视频号最近涌入了一批品牌玩家。“很多人说视频号现在是红利期，但我们这几个月实操的感觉，视频号现在甚至还没到红利期，应该说还属于窗口期。”倡导真丝品质生活方式的锦月丝府创始人冯雯说出这句话是有深刻个人体会的。
今年，微信视频号内容生态逐渐繁荣，部分创作者、品牌和企业，已经通过商品挂链、直播打通小程序、广告等方式尝试变现。视频号撬动了公域流量带货和撬动私域用户价值，存在的巨大商业可能性。
近日，百准在上海举办微信视频号大会·上海城市论坛，时尚博主「卡大人」受邀参加并做主题分享。她认为，中长视频才是视频号的潜力股，能跟观众形成交流，更能培养感情。
自媒体如何培养SEO思维?这里有三个关键词:自媒体、SEO、SEO思维。自媒体这个应该不用太多解释了，因为现在信息的发展与展现多样性，你有一个公众号或者一个抖音你都可以说自己是自媒体。
自今年以来，微信在视频号商业化上发力频频。4月，微信上线视频号机构管理平台，支持创业者建立MCN机构。5月时，腾讯广告升级私域运营十大链路，视频号被增加、补充到多个关键链路中去。现在又再度推出了广告互选平台。
现在，微信支付“品牌红包”升级，在“一物一码+红包”原有的功能上新增视频号入口。早在2019年，微信就推出“一物一码+红包”的方案。在常规的扫码领红包活动内接入“一物一码”的技术，让每个商品都变成一个小程序“入口”。
近日，微信视频号发布了“北极星计划”，并邀请部分网红大咖入驻。进入该活动页面后，邀请身边的朋友来创作，就有机会获得官方流量扶持和奖金激励。
近日，在有赞“百万视频号”北京峰会上，有赞直播电商负责人即心对外透露，有赞目前正在酝酿针对视频号创作者的大型扶持计划，计划帮助“100位视频号创作者实现年入百万的小目标”。
日前，微信小程序的开放功能中新增了一个接口，支持小程序跳转同一主体且已完成认证的视频号直播间。据了解，微信小程序此前就可以通过添加相关功能跳转视频号直播，但需要中间的一步跳转路径。
上线以来，我们跑了北京、上海、杭州、青岛、广州、深圳等城市，建联了全国10000多个创作者，跟200多家品牌客户进行深度的交流，也跟供应链企业像有赞等SaaS平台和服务商做了深度走访。
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