视频号助手新增回复用户评论功能 方便运营者互动

近期视频号圈兴起一股直播间广告位玩法， 7 月 8 日，海浪新电商和火星土豆共同缔造了视频号直播间品牌广告“标王”记录。 事情的起因是这样的， 7 月 5 日晚，作为海浪新电商创始人海浪(视频号:海浪新电商 )在他的视频号里，对外发起了第一次直播间品牌广告招商视频，用海浪视频的原话:群众只记得第一。决心要在微信视频号直播间品牌广告最大的一次里程碑事件。不得不佩服海浪的人气和影响力，仅仅第二天(7 月6 日)晚上就诞生了海