视频号助手新增回复用户评论功能 方便运营者互动

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视频号助手新增回复用户评论功能 方便运营者互动

2021-07-30 17:18 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）7月30日 消息:视频号助手的上线无疑提高了运营者的工作效率。除了可以发布视频、查看数据，现在大家还可以通过视频号助手直接回复用户评论了。

日前，微信视频号助手（https://channels.weixin.qq.com/index）新增回复用户评论功能，运营者登录后台，点击评论模块，然后点击“回复”按钮，就可以回复用户评论。

QQ截图20210730170654.jpg

这一功能更方便视频号运营者操作，不需要拿着手机也能跟网友互动。你觉得这一功能如何呢?

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