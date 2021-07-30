魔兽世界7月30日在线更新修正公告 爬塔新增修理装备功能

魔兽世界在7月30日的这天开启了在线的更新修正，此次的更新内容主要是爬塔可以修理装备了，一些玩家还不清楚具体的更新内容，下面就来为大家详细的介绍一下。

职业

德鲁伊

·修正了自省之灵（格里恩技能）没有提供志趣亲和(符文铭刻之力)的问题。

猎人

·敌人被莱莎雷尔，死亡低语沉默时现在会在他们的姓名板界面上显示负面效果。

·对敌人使用焦油陷阱不再打破伪装效果。

萨满祭司

·修正了炉石和若干PvP天赋能够在被妖术时使用的问题。

盟约

灵魂羁绊

通灵领主

·修正了起伏机动（魔药设计师马里莱斯）会打破控制效果的问题。

法夜

·修正了梦境探索者（织梦者）没有提高玩家宠物的伤害的问题。

·修正了法师的繁华原野（织梦者）的持续时间错误的问题。

团队副本和地下城

统御圣所

希尔瓦娜斯·风行者

·修正了玩家在她被击败后释放尸体会卡在第一阶段的竞技场内的问题。

史诗钥石地下城

折磨词缀

·调整了通灵战潮第二个折磨词缀副官的出现位置。

·折磨副官掉落的心能宝珠靠近其他玩家或NPC时现在更加容易交互。

·修正了副官施放的若干法术会选择宠物并对其造成伤害的问题。

·刺骨之寒现在能够被法术发射抵挡。

·屠戮现在能够被躲闪和招架。

·修正了灼热爆破的预施法效果在特定图像设置下不会出现的问题。

通灵战潮

·修正了玩家的免疫类效果会取消释放的心能的效果的问题。

托加斯特，罪魂之塔

·每场战斗开始时和首领楼层现在有了铁砧供玩家修理装备。

心能之力

猎人

·修正了死亡执行者的瞄准镜心能之力没有正确地在劫掠射击（温西尔技能）作用于目标和从目标身上移除时允许使用夺命射击。