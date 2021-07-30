苹果 iPhone 13 已开始生产 预计将于 8 月开始量产

站长之家（ChinaZ.com）7月30日 消息:此前据知名爆料者 Mark Gurman 的说法，如果苹果公司能够提前在9月顺利推行混合办公计划，那么 iPhone13发布会是有可能在线下举行的，但随着计划被推迟，最新款 iPhone 发布会或将再次以线上形式到来。

这也将是苹果连续第二年举办 iPhone 的线上发布会。据供应链最新消息，苹果已经计划将新机命名为 「iPhone13」。近期，iPhone 在国内最重要的代工厂之二都受到恶劣天气影响，郑州富士康遭遇暴雨洪灾，台风烟花登陆也影响了上海昌硕工厂，外界都担心会对 iPhone13的生产，甚至如期发布造成影响。

据《IT 时报》报道，通过专门走访了上海昌硕与周边劳务公司，目前来看 iPhone13已在生产，预计会在8月开始量产，且为了应对 iPhone 加工的旺季，上海昌硕和郑州富士康都开出了诱人的福利，其中郑州富士康新员工满三个月就能领取过万奖金。

综合此前的消息，苹果 iPhone13系列将依然存在四款机型，分别为 iPhone13mini、iPhone13. iPhone13Pro、iPhone13Pro Max，全系都将升级为最新的自研 A15仿生芯片并提升了电池容量。