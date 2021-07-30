2021年7月30日，支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题是关于奥运会小知识的，问题是“下列哪种运动曾经是奥运会的正式比赛项目?”这个问题考的比较冷门，一些朋友很可能不清楚答案是什么，下面就来为大家详细的介绍一下蚂蚁庄园今日答案。

下列哪种运动曾经是奥运会的正式比赛项目 7月30日蚂蚁庄园今日答案

今天问题：下列哪种运动曾经是奥运会的正式比赛项目

A、拔河

B、花式跳绳

正确答案:拔河

拔河是一项历史悠久的团队角力运动，世界各地皆有拔河活动。在今日的各种运动会中，仍然不难看见有此项比赛活动。目前拔河运动可被区分传统拔河及新式八人制拔河运动，传统拔河为20-30人的活动，过去以祭祖等活动常出现;但新式八人制拔河则为近代较常推展的运动，体重分级、规则分明，更具公平性，竞技性更高。

目前八人制拔河运动被区分室内及室外，室外项目最初由欧洲发展，后来日本将室外带回后研发了室内拔河运动，甚至被国际拔河总会采用，成为国际赛固定时间交错举办室内及室外拔河的竞赛。亚洲国家八人制拔河推展最普及为日本等国家和地区。

拔河运动在1900年第二届法国巴黎奥林匹克运动会中列为正式竞赛项目，直至1920年停办。目前拔河是世界运动会的正式竞赛项目之一，并采用世界正式拔河比赛制度。国际拔河运动总会（Tug of War International Federation）每半年举办由各国国家队参加的世界锦标赛，分为室内及室外举行。协会还同样举办由俱乐部队参加的类似的比赛。