华为P50系列手机发布 搭载麒麟9000/骁龙888 4G芯片

目前华为新品发布会还在继续，而P50系列搭载的是什么处理器，这引起不少网友的关注，而目前官网已经有了详细的信息。先来说说P50，按照华为官方公布的信息看，其搭载的是高通骁龙888处理器，不过基带支持4G网络，其余处理器参数并没有什么不同。至于P50 Pro，华为官方公布的细节显示，处理器会有两个版本，一个是麒麟9000，也是仅支持4G网络（麒麟4G全网通版），而另外一个是骁龙888 4G（高通 4G 全网通版）。其实在在介绍P50系列?