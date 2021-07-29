华为P50系列手机发布 搭载麒麟9000/骁龙888 4G芯片

站长之家（ChinaZ.com）7月29日 消息:在今日晚间的发布会上，华为正式发布了智慧屏V75Super、新一代Sound X、P50系列、MatePad Pro12.6英寸等新品。
在发布会开始，华为消费者BG CEO余承东公布数据称，截止到7月29日，HarmonyOS升级用户已突破4000万。
同时，余承东表示，华为P50系列将搭载HarmonyOS2，极大提升了系统流畅度，响应时延都要低于iPhone12Pro Max。
此外，针对手机芯片问题，余承东还表示，在美国的四轮制裁下，导致华为5G芯片只能当4G用。但通过4G+Wi-Fi6，在绝大多数用户场景上，也可以带来很好的通信体验。
据悉，华为P50 Pro将有两种版本可选，分别为麒麟90004G全网通版，以及骁龙8884G 全网通版。而P50仅有骁龙8884G版本。
其他数据方面，P50系列全系支持IP68防尘防水。
屏幕方面，华为P50采用6.5寸2.5D平面OLED屏，分辨率2700x1224，90Hz刷新率，1440Hz刷新率，300Hz触控采样。P50Pro采用6.6寸3D曲面柔性OLED，分辨率2700x1228，120Hz刷新率。
续航方面，P50配备4200mAh电池，P50Pro则为4360mAh。全系支持66W有线超级快充，P50Pro还支持50W无线超级快充。
影像方面，P50采用5000万原色+1300万超广角+1200万长焦组合，支持80倍变焦，P50Pro采用5000万原色+4000万原色+1300万超广角+6400万长焦组合，支持200倍变焦。
售价方面，华为 P508GB+128GB 版本售价4488元、8GB+256GB 版本售价4988元;
华为 P50Pro8GB+128GB 售价5988元、8GB+256GB 售价6488元、8GB+512GB 售价7488元、12+512GB 售价7988元、12+512GB 典藏版售价8488元