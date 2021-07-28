阿里全球年度活跃消费者达11.3亿；网易云正洽谈非独家版权合作；FF91未来主义者联盟版售罄

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阿里全球年度活跃消费者达11.3亿；网易云正洽谈非独家版权合作；FF91未来主义者联盟版售罄

2021-07-28 08:27 · 稿源：站长之家
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阿里全球年度活跃消费者达11.3亿

昨日，阿里巴巴向美国证券交易委员会（SEC）提交了2020年年报。

同时，阿里董事会主席兼首席执行官张勇发布致股东信公布数据称，截至2021年3月的财年年底，阿里巴巴生态全球年度活跃消费者突破了10亿里程碑，达到11.3亿。阿里海外消费者已达2.4亿，过去一年，国内和海外的消费者，在阿里巴巴平台上贡献了8.119万亿元，其中，中国消费者在阿里巴巴中国零售市场年均交易超过9，200元。

此外，张勇还公布其他数据称，阿里云去年销售额已经突破600亿元人民币，同比增长50%，高德进入阿里巴巴生态8年，日均活跃用户数如今稳定在1亿左右。

阿里巴巴(1)

网易云正洽谈非独家版权合作

据36氪消息，网易云音乐正与众多唱片公司洽谈非独家版权合作，包括了杰威尔、相信音乐、摩登天空、华研音乐等知名版权方，，涉及周杰伦、五月天等多位知名艺人作品。

7月24日，市场监管总局对腾讯控股有限公司作出责令解除网络音乐独家版权等处罚。

市场监管总局表示，腾讯收购中国音乐集团股权涉嫌违法实施经营者集中，可能有能力促使上游版权方与其达成更多独家版权协议，或要求给予其优于竞争对手的交易条件，也可能有能力通过支付高额预付金等版权付费模式提高市场进入壁垒，对相关市场具有或者可能具有排除、限制竞争效果。

网易云音乐

FF91未来主义者联盟版售罄

今日，法拉第未来FaradayFuture官方宣布，300台FF91“未来主义者联盟”版（FF91Futurist Alliance Edition）已经全部预订完成。

据悉，首批FF91Futurist Alliance Edition 限量版受邀车主将获得三种用户专享特权:Futurist Alliance 生态会员，塔尖俱乐部会员，以及下一代产品升级计划的专属特权。

FF官方表示，FF91Futurist Alliance Edition的邀约制预订政策，面向对FF的未来发展、价值观和使命有着共同的抱负和愿景的塔尖用户开放，只有收到邀请码才能进行限量版预订。

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