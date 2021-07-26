支付宝九宫格开放编辑 饿了么、口碑等展示位可调整

站长之家（ChinaZ.com）7月26日 消息:近日，有网友发现，支付宝首页悄悄做了个调整。支付宝九宫格内应用均可进行删除。九宫格里所有的应用都可以进行编辑，原来固定的饿了么，口碑等应用可以通过长按图表进行删除或移动。

不过“我的小程序”和“更多”这两个频道入口目前还是固定不可删除的。

本月早些时候，支付宝在其底部“地下室”增加隐蔽小程序入口。将APP首页下拉到底，用户可以进入类似声音电台的活动页面，个别页面还出现了屈臣氏、名创优品优惠券领取图标，点击后可跳转到这些商家的小程序中。