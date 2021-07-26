支付宝九宫格开放编辑 饿了么、口碑等展示位可调整

站长之家（ChinaZ.com）7月26日 消息:近日，有网友发现，支付宝首页悄悄做了个调整。支付宝九宫格内应用均可进行删除。九宫格里所有的应用都可以进行编辑，原来固定的饿了么，口碑等应用可以通过长按图表进行删除或移动。
不过“我的小程序”和“更多”这两个频道入口目前还是固定不可删除的。
本月早些时候，支付宝在其底部“地下室”增加隐蔽小程序入口。将APP首页下拉到底，用户可以进入类似声音电台的活动页面，个别页面还出现了屈臣氏、名创优品优惠券领取图标，点击后可跳转到这些商家的小程序中。
站长之家（ChinaZ.com）7月26日 消息:近日，有网友发现，支付宝首页悄悄做了个调整。支付宝九宫格内应用均可进行删除。九宫格里所有的应用都可以进行编辑，原来固定的饿了么，口碑等应用可以通过长按图表进行删除或移动。
不过“我的小程序”和“更多”这两个频道入口目前还是固定不可删除的。
本月早些时候，支付宝在其底部“地下室”增加隐蔽小程序入口。将APP首页下拉到底，用户可以进入类似声音电台的活动页面，个别页面还出现了屈臣氏、名创优品优惠券领取图标，点击后可跳转到这些商家的小程序中。
因消费者选择使用“支付宝”操作付款，手机界面却跳转到“家政加”弹窗，支付宝（中国）网络技术有限公司(下称支付宝公司)以不正当竞争为由，将江苏斑马软件技术有限公司(下称斑马软件公司)起诉至法院。
小程序电商风头正劲的背后，是获客成本的不断攀升和流量的普遍流失，因此寻找最合适的平台，匹配更可行的增长模式，正成为各行业商家们的最关注的问题。近两年来，不少品牌选择了在支付宝上进行可持续自运营，即通过支付宝平台提供的特色能力、专属服务、优质流量助力商家，实现正向增长，从支付宝近两个月发布的《搜索月刊》「品牌热搜榜」上便能发现端倪。
支付宝今天上线了宠物“防走丢”功能，这一功能使用了蚂蚁集团旗下蚂蚁保险平台研发的宠物鼻纹识别技术，录入宠物鼻纹信息，即可为自己的宠物设置一张独有的“电子身份证”。
夏天是吃西瓜的季节，在路边大卡车挑西瓜已经成了回忆，现在的水果店都在支付宝小程序里卖瓜了。杭州西湖区一家勾庄蔬果直销店老板就把水果店开到了支付宝里，一年来靠着数字化经营已经收获了 300 个储值会员、每日流水 3 万元，成了社区老板最羡慕的店铺。老板贾鹏也曾经踩过坑，他的上一家店铺就赔了 30 万，这回新开店他瞄准了两点：选址和“上网”。说起选址的重要性，也好理解：挨着办公楼和商业楼、居民区这三个人流多的地方
今日，诺基亚手机正式发布经典手机Nokia1054G。这款产品搭载紫光展锐T107 平台，为更多消费者带来轻松、便捷、安全的使用体验。展锐T107 是支持智能化拓展的轻量级RTOS功能机平台，采用22nm工艺，具有高集成、小尺寸、低功耗的优点，支持支付宝、在线FM、在线音乐、语音助手、双卡双待双4G 全网通、VoLTE高清语音通话等功能，拓宽了功能机的使用场景，优化了终端生态。随着5G的到来，全球市场加速了向智能时代的推进。以中国市场为
在北京医保局、北京金融局共同指导下，北京市民专属的保障产品——「北京普惠健康保」将在7月26日正式开放投保。支付宝上保险代理平台蚂蚁保作为官方指定投保入口之一，今日已经开通预约通道。即日起，北京市医保参保市民可在支付宝APP上搜「北京健康保」，即可进入蚂蚁保保险代理平台一键为自己和家人预约投保。
今天，支付宝上线了宠物“防走丢”功能，利用蚂蚁集团旗下蚂蚁保险平台研发的宠物鼻纹识别技术，帮助铲屎官为自己的宠物建档。
近日，支付宝正在内测新功能，在其应用底部“地下室”增加隐蔽小程序入口。在这里，用户可以进入类似声音电台的活动页面，个别页面还出现了屈臣氏、名创优品优惠券领取图标，点击后可跳转到这些商家的小程序中。
前不久，诺基亚手机正式发布全新一代4G手机诺基亚C20 Plus，售价799元，运行Android 11轻量版系统。今日下午，诺基亚手机官方宣布，将在明天发布一款支持支付宝的新机。从诺基亚手机官方晒出的海报来看，新机将支持使用支付宝，同时，根据新机轮廓来看，该机将配备实体键盘，外观类似诺基亚的经典直板机型。值得注意的是，从支持支付宝”以及实体键盘”两点来看，该机不出意外的话将是一款功能机。
今日早些时候，蚂蚁集团宣布驰援河南，捐赠1亿元支援防汛救灾。其中，首笔1000万元由支付宝公益基金会联合中国妇女发展基金会、河南省妇联，为郑州等地的受灾社区、一线救援队、武警官兵紧急支援3万包物资
不会操作APP打不了车，无法出示健康码访不了友……当年轻人在信息化时代享受数字化带来的各种便利的同时，“数字鸿沟”也悄然出现。如何满足老年人对智慧社会生活的迫切需求，帮助他们跨越“数字鸿沟”已然成为整个社会都要面临的挑战。作为首批适老化改造的城市，上海的适老化做的怎么样了?
7月4日，国家网信办通知应用商店下架滴滴出行App，要求滴滴出行科技有限公司严格按照法律要求，参照国家有关标准，认真整改存在的问题，切实保障广大用户个人信息安全。滴滴出行官方回应称，滴滴坚决落实国家有关部门的相关要求，已于7月3日暂停新用户注册，滴滴出行App将严格按照有关部门的要求下架整改。已下载滴滴App的用户可正常使用，乘客的出行和司机师傅的接单不受影响。7月7日，滴滴出行在支付宝小程序、微信小程序内同时?
欧洲杯马上进入半决赛，7月5日支付宝数据显示，欧洲杯期间在上支付宝搜 “失眠”的用户量增加了2倍，小睡眠、蜗牛睡眠、天天冥想等助眠类支付宝小程序收藏量增长80%。调研表明，熬夜看完球，有时可能更难入睡。
2021年7月3日，支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题是关于成语的，问题是“下列哪个成语是形容夫妻情深的?”这个还是比较好选择的，下面就来为大家分享一下蚂蚁庄园今日答案。
2020欧洲杯已于6月12日全面打响，经过为期多日的比赛后，北京时间6月30日凌晨，欧洲杯1/8淘汰赛将进行最后两场比赛，分别为英格兰VS德国（今晚12点），瑞典VS乌克兰（明天凌晨3点），究竟哪两支球队会进入欧洲杯8强？明天凌晨答案揭晓。在预告了明日的比赛后，再来看看最近网上出现的有关欧洲杯中文广告是专为中国球迷定制”的说法。据了解，自欧洲杯开赛以来，不少通过电视机或手机观赛的球迷发现，在球场边的广告牌上，增加了许?
对于近日网上出现“欧洲杯中文广告是专为中国人定制的”的说法，支付宝今天辟谣解释称，虚拟广告确实存在，但欧洲杯没有区域赞助商，全球直播画面都是一样。
驰援河南的救援行动正在进行中，许多网友通过线上平台对河南洪灾进行援助。支付宝爱心捐赠”平台数据显示，截至7月22日13点半，已经有超336万人次进行捐赠，36小时筹得善款超1亿元。蚂蚁集团表示：36小时，320万人次，为河南捐款1亿元，谢谢网友们。面对困难，14亿分之一，都是万众一心。再微小的善意汇聚，也能温暖更多人的心。 ”7月21日凌晨1点，支付宝爱心捐赠”平台，上线驰援河南”捐赠专区。当日11点10分，捐款破1千万; 19?
好消息!烦人的开屏广告终于消失了。根据许多网友反馈，从昨晚开始，淘宝、支付宝、闲鱼、饿了么等一众阿里系APP已经取消了开屏广告，应用点击即可秒开，带来了史无前例的清爽体验，受到广大用户的一致好评。据悉，此次开屏广告消失的主要功劳是前几天工信部发布的治理公告，工信部郑重宣布将大力推进APP开屏弹窗信息骚扰用户的问题整治。工信部表示，APP用户权益保护关乎人民群众获得感、幸福感和安全感，工业和信息化部一直以来高
暑期旅游高峰将至，今年游客去黄山将比以往更便捷。7月10日，黄山旅游宣布与蚂蚁集团战略合作，集合近百种本地服务的黄山旅游官方支付宝小程序也正式上线。今起，游客上支付宝搜索“黄山”，就能在小程序里享受到吃喝玩乐住用行“一条龙”旅行服务。
7月8日凌晨，欧洲杯结束半决赛，获胜的英格兰将和意大利争夺冠军。数据显示，半决赛前在支付宝“好球”小程序竞猜两场比赛首球球迷涨了32倍。其中，女性球迷正确率比男性球迷高10%，90后猜球球迷超过80%，80后仅占10%。
Intel早已明确，会在今年下半年发布Alder Lake 12代酷睿处理器，但具体什么时间一直没说。最新说法称，Intel会在早则10月25日、迟则11月19日，正式..
近日，河南遭遇特大暴雨，不少小区的地下车库成为重灾区。刚让一些车主生气的是，小区地下车库的唯一出口，被一辆奔驰车挡在前面，导致车库里的车..
今年4月，联想推出了搭载AMD标压版锐龙7 5800H处理器的笔记本Yoga 14s系列，搭载AMD R7 5800H标压处理器，无独显，辅以16G双通道内存和512G PCIe固..
华为将于明天推出P50系列产品，据说其中还包括一款Pro变型。该公司还没有透露太多关于P50系列中的智能手机，但p50pro4g（JAD-AL50）的规格今天浮出..
在LG宣布退出手机市场后，没想到最终与苹果勾搭”在一起了。据外媒报道，LG发言人在今日证实，LG电子（LG Electronics）将从下个月开始，在韩国的..
Realme MagDart是首个类似于苹果MagSafe的Android磁性无线充电技术，经该公司确认，新机将于印度时间8月3日下午5:30揭开面纱，这意味着Realme将首..
索尼现在已经售出超过1000万台PS5游戏机，这比索尼之前在4月份披露的780万台的销量增加了200多万台，这意味着PS5的同期销量继续超过PS4，成为索尼..
亚马逊日前宣布，将于今年晚些时候在埃及推出Amazon.eg。亚马逊在2017年以5.8亿美元收购Souq.com后，于2019年5月在阿联酋推出amazon.ae，并于去年..
我们已经知道8月11日三星会举办Galaxy Unpacked发布会活动，Galaxy Z Fold3和Z Flip3届时会在会上出现。在宣布之前，三星发布了一个预告视频，向公..
7月28日，小米MIUI宣布，MIUI+新功能来袭！新功能一：支持自定义镜像窗口大小，可以将窗口调整到符合你需求的大小。新功能二：支持自定义快捷键。..
微软已经在上个月宣布了Windows 11，新的操作系统已经在测试阶段提供给加入Windows Insider计划的用户。Windows 11是微软桌面操作系统的一次大规模..
凤凰网科技讯 7月28日晚间消息，在短视频应用TikTok上，奥运健儿们随手拍摄参赛的台前幕后，通过短视频弥补了体育迷们未能到场的遗憾。目前，TikT..
天文学家们开发了他们认为是迄今为止最现实的双星系统中行星形成的模型。参与该项目的研究人员来自剑桥大学和马克斯·普朗克地外物理研究所。这项..
地铁是城市出行最便捷的交通工具之一，不过乘客少的时候，地铁温度较低，很多网友在地面上穿短袖短裤，进入地铁车厢简直冻死个人”。由于车厢温度..
一名来自土耳其的父亲突然在国内火了，因为他在一年内生育了超过20个孩子，现在已经是31个孩子的父亲。据外媒报道，这位名为加利普奥兹特克Galip ..
据晚点LatePost报道，拼多多联合创始人、前法人孙沁（花名:达达）已被调任至社区团购业务一线，担任 “省长”，负责甘肃省和青海省。转岗之前，孙..
不得不说，现在社会对于职场女性要求相当的高，既要出得厅堂又要入得厨房，许多职场女性工作忙碌了一天，回到家还要进厨房为一家人准备晚餐，真是..
7月15日，“2021年第二届中国石油石化网络安全应用研讨会暨北斗导航能源安全应用技术交流会”在西安举行。领导、专家、企业汇聚一堂，以研讨交流的..
如何恢复iPhone手机通讯录联系人?虽然现在大家都习惯了使用微信、QQ等新的社交联系方式，手机通讯录逐渐淡出我们的生活，但是不可否认在一些重要..
7月28日，作为ISC互联网安全大会每年一度的重点特色活动，ISC2021创新独角兽沙盒大赛巅峰对决圆满落下帷幕。在经历了最后一轮激烈角逐后，由360集..