三星语音助手Bixby的开发者拉里赫克近期离职

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三星语音助手Bixby的开发者拉里赫克近期离职

2021-07-26 15:36 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）7月26日 消息:曾领导开发了三星电子人工智能语音助手Bixby的开发者拉里·赫克 （Larry Heck） 最近离开了三星公司。赫克是三星电子在2017年至2019年期间招募的世界级专家之一，以扩展其新业务，包括人工智能、大数据和机器人。直到最近，赫克一直在三星电子美国子公司负责Bixby业务。

三星

拉里·赫克于4月退出了三星电子，下个月将前往他的母校佐治亚理工大学担任教授。赫克是机器学习和自然语言处理方面的权威，在获得乔治亚大学电气工程博士学位后，他于1998年至2005年担任美国软件公司 Nuance Communications 的研发副总裁。他开发了早期的人工智能技术，包括自然语言处理、语音识别和文本到语音转换解决方案。

随后，赫克领导雅虎的研发部门，并在将AI服务引入搜索功能方面发挥了主导作用。2009年加入微软，参与开发语音识别私人秘书Cortana，2014年调任谷歌领导谷歌助手开发。

赫克于2017年11月加入三星电子，担任三星美国研究中心 （SRA） 的高级副总裁。 他同时领导美国硅谷中心和加拿大多伦多中心，对下一代 Bixby 进行高级研究，包括用户交互基于语音和视觉识别的类人通信以及用于 AI 研发的开发人员工具。

2019年4月后，赫克担任 Viv Labs 的 CEO，该实验室由苹果语音助手服务Siri的开发者创立。三星于2016年10月收购了 Viv Labs，以加强其人工智能平台。今年3月，Viv Labs 并入 SRA 以高效开发 Bixby 技术，赫克自合并以来一直负责三星美国子公司的 Bixby 业务。

与此同时，在三星电子策划了人工人类项目 Neon 的印度出生的高级副总裁 Pranav Mistri 最近也离开了公司。2009年11月，米斯特里在 TED 演讲中披露了他在麻省理工学院媒体实验室攻读博士学位期间一直在研究的“第六感”的想法，并以天才科学家的身份而闻名。Mistri于2012年加入三星电子，2017年晋升为高级副总裁。从那时起，他一直担任三星电子移动部门的创新主管直到2019年10月。 Mistri 提出了 Galaxy Gear 的新模型，并领导了360度3D 成像相机的 UX 开发。

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