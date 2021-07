三星语音助手Bixby的开发者拉里赫克近期离职

三星刚刚推出了由广告支撑的 TV Plus 免费流媒体服务的网络版本,除了直播和基础的有线电视节目,还支持 Chromecast 投屏功能。此前,这项服务仅限于三星自家的电视和移动设备。不过 2 季度的时候,TV Plus 终于以网络服务(Web Service)的形式被推出。作为投身流媒体红海的一位新玩家,三星似乎觉得没必要为 TV Plus 的 Web 版本作大张旗鼓的宣传。但不管怎样,现任何对 TV Plus 感兴趣的网友,都可以通过相关渠道来使用这项服务