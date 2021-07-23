康宁发布新型大猩猩玻璃DX 耐划伤性接近蓝宝石

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康宁发布新型大猩猩玻璃DX 耐划伤性接近蓝宝石

2021-07-23 08:28 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）7月23日 消息:在手机等移动设备中十分出名的玻璃制造商康宁公司，今天宣布推出专为移动设备相机设计的新型防刮玻璃复合产品Gorilla Glass DX/DX+。

拍照 相机 vlog

带有DX和DX+的康宁大猩猩玻璃将通过康宁所说的先进光学性能、卓越的抗划伤性和耐用性的结合来实现专业级的图像捕捉。康宁表示，使用Gorilla Glass DX+，相机镜头可以捕捉98%的光线，比不使用该技术的相机镜头有所改进。

在实验室测试中，大猩猩玻璃 DX+比带有标准AR涂层的玻璃更耐刮擦，并且也击败了标准大猩猩玻璃。它经受住了高达4公斤力的划痕测试，康宁表示它接近蓝宝石的耐划伤性。康宁此前曾将 DX/DX+的大猩猩玻璃将用于智能手表。

苹果使用康宁的大猩猩玻璃来保护iPhone显示屏，但iPhone相机则覆盖有蓝宝石水晶。目前尚不清楚康宁用于新发布的大猩猩玻璃DX产品是否最终会进入iPhone产品线。康宁表示，其第一个采用大猩猩玻璃 DX用于相机镜头的客户将是三星。

如果蓝宝石是更耐用的选择，苹果可能会继续使用它，但如果大猩猩玻璃DX+以更低的价格提供相同的保护，那么苹果公司可能会改用新材料。

苹果曾通过先进制造基金，已向康宁提供大量资金用于产品开发。2017年，康宁获得2亿美元，2019年，康宁又获得2.5亿美元。今年早些时候，苹果公司又授予康宁4500万美元，总资金将用于康宁对“最先进的玻璃工艺”的研发，从而创造出iPhone12系列中使用的陶瓷屏蔽显示器。

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