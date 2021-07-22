淘宝和京东发布政策帮助河南商家 包括费用减免、发货规则等

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淘宝和京东发布政策帮助河南商家 包括费用减免、发货规则等

2021-07-22 13:34 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）7月22日 消息:今天淘宝京东相继发布了针对河南受灾商家的应对灾情和恢复经营措施，其中包括了发货时间延长、补贴、费用减免等措施。

电商、网购

京东平台针对河南受灾商家政策

由于部分商家及承运商订单履约时效受到了影响，京东针对商家出台延迟发货政策，即下单时间在7月19日至7月23日，且收发货地址在河南的订单，发货时间将延长，并取消对商家发货延迟的时效考核。

此外，受暴雨天气影响，河南地区的订单出现了延迟发货或延迟售后的情况，由此带来的订单纠纷，京东也进行了规则调整。7月19日至7月23日，经核实确实因为暴雨造成的延迟发货或延迟售后，商家不会因此担责，京东也将积极沟通消费者取消订单或待暴雨恢复后发货或退货，帮助商家获得消费者的理解与支持。这些规则也将随时根据灾情进行动态调整。

为了减轻商家损失，维持店铺正常运营，京东将为河南商家提供付费课程1个月免费学习服务，商家可根据自身需要在京东服务市场平台申请。

考虑到部分商家在受灾期间无暇顾及店铺运营的情况，京东认证的第三方服务商也伸出援助之手，将为河南商家提供1个月免费运营服务，服务包含“店铺代运营”、“广告代投放”、“客服外包”等，为河南商家节约运营成本。

为了帮助商家缓解资金压力，京东企业金融将为河南全省企业提供息费减免支持，与商家携手共渡难关。自7月22日起，京东企业金融面向符合条件的河南省内京东平台商家及小微企业主，提供最长30天的免息资金支持，符合条件的商家无需申请，即可自动获得息费减免。

此外，针对河南地区发货仓库受影响的河南商家，京东物流提供免周转、免仓租的优惠政策，政策实施截止到8月底。

即日起至7月30日，京东将为河南商家赠送雇主责任险，每人保额11万元，除员工在工作期间的意外身故、伤残和意外医疗外，还增设了员工上下班途中意外、员工食堂就餐意外、感染传染病意外、境内公出意外等多项保险责任，为商家及其员工带来更多保障。

京东客服也全力支持河南商家，商家可在每天9点至21点拨打电话号码4006229068，客服团队将启动电话人工直通服务，为商家提供咨询服务。

京东智能客服京小智也在近期对河南商家免费使用。针对洪水灾情期间需使用京小智的商家，京东已启动绿色服务通道，实现极速开通及7*24咨询服务。

此外，为了帮助河南商家在灾后重建时复工复产，河南商家入驻京东平台可直接联系各类目招商经理，符合入驻条件的可全程享受绿色通道。

淘宝针对河南受灾商家政策

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