阿里巴巴公益采取多项措施援助河南 更多公益项目正在紧急上线

7月15日，高德地图宣布向出门好生活开放服务平台”升级，并推出全新品牌主张高德地图，哪儿都熟”。为此，高德地图还联合相声皇后”于谦成立哪儿都熟协会”，由爱吃爱玩的于谦担任首任会长。同时，于谦哪儿都熟”相声导航也正式上线高德地图。今天下午，高德放出了于谦语音包的录音现场，比导航段子还好笑！视频中，于谦在最后持续输出郭德纲，其中就包括：于谦为你导航，关闭郭德纲模式”小心鸡鸭牛羊，还有郭德纲”比小黑胖子心?