阿里巴巴公益采取多项措施援助河南 更多公益项目正在紧急上线

站长之家（ChinaZ.com）7月21日 消息:阿里巴巴公益今天凌晨发布消息，已采取多项活动援助河南，包括阿里旗下的高德、阿里云、菜鸟等已采取各种方式援助河南。
阿里巴巴公益公布的救助措施包括:
1、阿里公益平台已联动中国扶贫基金会、壹基金紧急展开募捐行动，支援抗灾，更多公益项目也正在紧急上线。
2、高德发布“河南暴雨积水地图”，河南当地的用户直接点击地图上的【积水点】图标，就能进入相关聊天室，发布求救信息，并获得救援队电话、避难场所位置等即时资讯。
3、阿里云“‘郑州大脑’医疗120急救系统”正全力支持救护车调度保障;“郑州政务钉钉”系统紧急扩容已完成，钉钉技术团队将24小时保障郑州市救援相关政务联络需求。
4、我们正紧急筹措救灾、消杀防疫相关物资，菜鸟正调度一切可调度的物流力量支持救灾物资运输。
5、MMC河南分公司向郑州市7000个社区，2.1万个团点，免费提供首批45万件蔬菜、粮油等生活日用品。
6、阿里健康在紧急行动，联系相关医疗机构，登记需求，提供必要的药品、医疗器械等协助。同时请大家尽可能加强消毒防护。
阿里巴巴公益还表示，“不及细述，更多救援举措正在紧密推进。我们将尽一切努力，配合政府的指挥，提供我们力所能及的支援。”