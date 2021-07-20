马云登顶福布斯2021中国慈善榜 捐赠金额是张一鸣的2倍

今天下午，福布斯发布2021中国慈善榜，100位企业家捐赠总额达245.1亿元。
阿里巴巴马云摘得中国“首善”，捐赠总额达32.3亿元，是张一鸣的2倍。
恒大集团董事局主席许家印排名第二，捐赠总额为30.4亿元。
腾讯董事会主席马化腾排名第三，捐赠总额达26亿元。
这些中国企业家用行动证明，社会责任的履行是一个企业的重要品质。
今天下午，福布斯发布2021中国慈善榜，100位企业家捐赠总额达245.1亿元。
阿里巴巴马云摘得中国“首善”，捐赠总额达32.3亿元，是张一鸣的2倍。
恒大集团董事局主席许家印排名第二，捐赠总额为30.4亿元。
腾讯董事会主席马化腾排名第三，捐赠总额达26亿元。
这些中国企业家用行动证明，社会责任的履行是一个企业的重要品质。
今天下午，福布斯发布了2021中国慈善榜。马云带领着阿里巴巴集团以32.3亿元的现金捐赠总额，位列今年中国慈善榜榜首，许家印以30.4亿元排第二，马化腾排第三。
今日，福布斯中国发布最佳CEO榜，共有50位CEO登上榜单。据介绍，本榜单制作参考上市公司市值、区间股价涨跌幅、净利润及增长率、ROA、ROE 等基础财务指标，并要求上市公司拥有2018-2020年三年财务数据，且CEO任期跨三个财务年度。
7月15日消息，今日，福布斯中国发布2021福布斯中国最佳CEO榜”，共计50位CEO登上榜单。具体来看，小米CEO雷军位居榜单第一，海康威视CEO胡扬忠排名第二，而比亚迪CEO王传福占据榜单第三。另外，登上此次榜单的还有，格力电器CEO董明珠、美的集团CEO方洪波、宁德时代CEO周佳以及中芯国际CEO梁孟松。据悉，50位上榜的CEO的平均年龄近54岁，其中女性CEO有5位。与去年相比，互联网行业CEO入选人数下降。福布斯中国官方表示，本榜单制作
近日，福布斯中国发布2021年中国科技女性榜，有50 名中国科技硬核优秀女性上榜，其中有微软亚洲研究院陈薇等多位互联网行业的女性上榜。
6月28日，福布斯中国联合全球领导力与高管人才咨询公司罗盛咨询公司正式发布2021福布斯中国最佳雇主”年度评选主榜单及子榜单。这是福布斯中国第一年推出中国最佳雇主”系列评选，旨在挖掘并聚焦2021年度在中国内地地区可持续发展力及人力资源管理创新力的标杆企业。具体来看，2021年福布斯中国年度最佳雇主，被百济神州、哔哩哔哩、东方雨虹、合景泰富、恒瑞医药、华熙生物、京东集团、隆基股份、信义玻璃、中金公司”等包揽。而?
7月15日，福布斯中国发布2021年最佳CEO榜，小米集团雷军登顶榜首。福布斯中国介绍，今年共计50位CEO登上榜单，平均年龄近54岁。
今日，福布斯中国发布了《2021最佳雇主》年度评选。数据显示，本次有超过100家企业参与了2021福布斯中国•最佳雇主系列评选活动;其中，24%的报名企业属于工业制造行业;
7月15日，福布斯中国公布2021中国最佳CEO榜单。小米集团雷军拿下头名，TOP50中依次还有比亚迪王传福、美的方洪波、立讯精密王来春、格力电器董明珠、中芯国际赵海军/梁孟松等科技领域的大佬。福布斯提到，今年的榜单，互联网行业、食品行业上榜人数下滑，半导体领域上榜人数与去年持平，其中赵海军/梁孟松同时入选，解决芯片卡脖子问题成为中国芯片公司的结构性机会。尽管雷军本人并未表态，但小米公司官微则回应称不忘初心，生生?
凤凰网科技讯 7月3日消息，近日据外媒报道，2014 年阿里巴巴在美上市后，阿里巴巴前董事局主席马云和现任董事局副主席蔡崇信曾运用他们所持有的阿里巴巴集团股份向银行进行部分质押，以换取相应贷款。对此，阿里巴巴发言人表示，关于马云和蔡崇信向金融机构质押阿里巴巴股票进行贷款一事，早已经被广泛报道过。对于那些对公司未来增长潜力抱有巨大信心的公司创始人和高管来说，股份融资是非常普遍的做法，如美国科技同业高管亦曾做
今天上午，宁德时代市值创新高，突破1.3万亿元。截至7月8日午间收盘，宁德时代报563. 91元，涨3.95%，宁德时代市值也超越招商银行位居A股总市值第三位。随着股价创新高，宁德时代董事长曾毓群在全球富豪榜的排名已超越马云。
阿里巴巴发言人表示，关于马云和蔡崇信向金融机构质押阿里巴巴股票进行贷款一事，早已经被广泛报道过。对于那些对公司未来增长潜力抱有巨大信心的公司创始人和高管来说，股份融资是非常普遍的做法，如美国科技同业高管亦曾做过股票质押，可在不用出售股票的情况下提供流动性。
7月16日消息，今日，小米集团在港交所发布公告称，小米集团董事长雷军将总计约6.16亿B类股份，捐赠给小米基金会和雷军基金会。两家基金会各自获得3.08亿股份，这笔款项将用于公益项目。目前，这笔捐赠已经全部完成。据了解，2020年7月，小米宣布在北京大学设立奖助学金”，支持北京大学创建世界一流大学，这笔资金将用于支持品学兼优和家境困难的学生。这也是小米公益基金会首次在高校设立奖助学金。随后，小米又宣布在清华大学、?
今天，雷军在微博公布了一个好消息，小米销量超过苹果跻身全球第二!数据显示，小米全球智能手机市占率达17%，离第一名的三星只差2%。
6 月 24 日，万博智云旗下的国内首款全自动、异构云平台，云原生迁移工具HyperMotionTM3. 0 重磅发布，发布会在上海召开。云行业大咖及诸多合作伙伴一同见证了HyperMotionTM3.0，并齐聚一堂，共话“云时代”。云，该做谁的生意随着“大数据中心”被列为国家新基建核心项目之一，大部分企业的业务逐渐向以云为中心的基础架构转移，并迅速向多云、混合云发展，由此也发展出丰富的生态:聚焦IDC的万国数据、数据港等;主打云计算服务的?
为了进一步加强文物信息的数字化采集和保护，倾力打造 365 天永不落幕的线上博物馆， 2021 年 6 月 23 日，北京房山云居寺文物管理处精心推出线上展览平台——“云居·云游”小程序，观众可通过小程序进入线上平台，利用数字化服务，增强在线畅游千年古寺的多维立体环境，推动云居寺文旅融合工作高质量发展。位于北京房山的云居寺是国务院公布的第一批全国重点文物保护单位，国家AAAA级旅游景区。为持续打造云居金名片，依托文物资
在漫长的发展过程中，餐饮文化已逐渐成为社会发展中一个重要的文化类型。现代餐饮空间设计除了满足人们的功能需求外，更需要传达某种主题信息来满足人们精神文化生活的需要，通过传达深层的主题信息，反映出特定的文化观念和生活方式，塑造出引人入胜的空间环境。为此涌现了来自深圳、香港、广州等一大批餐饮设计师，使得中国室内设计得到快速发展。下面小编给您介绍国内十大餐饮设计公司。1. 陈林设计事务所——餐厅设计公司十强?
如今，手机、音箱、蓝牙耳机这三种智能产品在生活中是很常见的。蓝牙耳机这一类产品虽然不是最重要的，但却是最缺少不了的，无论是听音乐、看剧、打游戏，一款音质好、延迟低、性能优良的耳机总能带来非一般的体验，今天给大家推荐几款口碑巨好超低延迟，声音效果好的蓝牙耳机。Xisem西圣Olaf游戏蓝牙耳机售价:199元Xisem西圣蓝牙耳机在数码极客圈内拥有非常高的人气，它的产品无论是音质表现，还是配置方面都是发烧友们一直推荐的
虚无缥缈的一朵“云”到底是什么？云服务是什么？企业上云，简单来说，就是指企业以互联网为基础进行信息化基础设施、管理、业务等方面应用，并通过互联网与云计算手段连接社会化资源、共享服务及能力的过程。上云的四大原因：降低成本。高效弹性，灵活扩展。使云端数据更有价值。IT部门从成本中心转向利润中心。上云三步骤：轻度上云、重度上云、“云优先”。国内知名云服务提供商有哪些？据相关数据披露，阿里云以44.5%的份额排?
如果用拟人化的视角来看待缦云，那么缦云绝对是一个“故事感”十足的人：国际化的审美眼光、拥抱未来的生活主张，沉静中流露出值得信赖的力量感，平和而优雅的生活热爱者……正是这样的融合型“人格”，促使缦云结交的“好友”，也都怀有相似的属性。每一位受邀成为缦云品牌体验官的“生活美学家”，都带着阅历世界的审美品位、带着国际视野下的生活主张、带着对理想生活的追求和向往，与我们展开深度的精神交流和思想碰撞。同时，
礼赞百年路，共谱新征程
今晚，FF创始人贾跃亭在纳斯达克敲钟，上市代码为“FFIE”。FF发行价为13.78美元/ADS，开盘报16.8美元，首日开盘大涨22%，市值54亿美元。..
因为天生缺陷”，三缸发动机在抖动方面的性能”，明显优于四缸机。因而对于国内六缸是理想，四缸是现实”的国内消费者而言，往往都是谈三缸色变”..
去年推出的OnePlus Nord标志着OnePlus重返中档市场，今天，该公司将推出其继任者OnePlus Nord2 5G。启动活动将在UTC下午2点开始，您可以通过调整到..
7月22日，《坦克世界》运营团队今日发布公告称，昵称含吴亦凡”的用户将获一次免费改名机会。《坦克世界》是一款在2010年由Wargaming公司推出的战..
日前有消息称，AMD将于8月11日(美国时间)正式推出RX 6600系列显卡，包括RX 6600、RX 6600 XT两款型号，纸面发布时间则有望在本月底的上海ChinaJoy..
在这个快节奏的时代，大家都希望能够有一个舒适健康的生活，但是每天都苦忙工作，时不时还要加班加点，总是累的身心疲惫，如果回到家就能根据个人..
随着欧洲杯决赛的落幕，许多人的思绪从紧张刺激的赛事中回归生活。回顾看欧洲杯的经历，有些人可能会遗憾于自己没有足够好的设备来观赛，导致观赛..
东风悦达起亚深耕国内市场十一年。十一年间，收获了众多消费者的信赖。智跑Ace全面进化，以崭新的面貌回馈消费者，为年轻人带来“超燃”的颜值魅力..
随着我国对新能源汽车的重视，我国本土新能源汽车生产企业也开始发力，新能源汽车行业市场集中度逐渐提升。近日，极狐汽车与国家电网联合宣布:全国..
近日，母婴互联网头部平台妈妈网发布《2021母婴人群新消费洞察》报告（以下简称报告）。随着以90后为代表的新生代妈妈成为母婴消费主力，当下母婴..
7月8日，艾艾贴X唐嫣【唐潮元气弹】特别限定礼盒正式上线，艾艾贴以自身优质产品，为粉丝送上夏日惊喜。7月8日，艾艾贴X唐嫣【唐潮元气弹】特别限..
Realme C15 Qualcomm Edition本月早些时候收到了基于Android 11的Realme UI 2.0的稳定版本，而现在，正是Helio G35驱动的变体体验到了Realme最新的..
Honor首席执行官乔治?赵（George Zhao）和高通公司首席执行官克里斯蒂亚诺?阿蒙（Cristiano Amon）在路透社（Reuters）主持的座谈会上谈到了他们..
7月22日晚间消息，欧菲光科技发布公告，称公司董事会议通过了注销子公司的议案，同意注销控股子公司南昌欧菲光科技。公示信息显示，南昌欧菲光科技..
河南遭遇空前特大暴雨，诸多企业、公众人物纷纷捐款捐物，支持灾区，但也发生了令人哭笑不得的捐款造假事件。7月21日，说唱歌手孩子王DrakSun晒出..
7月20日，河南多地出现极为罕见的特大暴雨引发全国关注，多地发生区域性严重洪涝灾害，特别是重灾区”郑州。面对被暴雨困住的城市，社会各界纷纷伸..
【TechWeb】7月22日消息，今日，中国移动通过河南省慈善总会向河南灾区紧急捐款2000万元，用于防汛救灾和灾后重建工作。近日，河南持续遭遇强降雨..
7月22日，有顺丰快递员爆料称，公司将拿出2亿元为快递员增收。随后，新京报贝壳财经记者从顺丰内部获悉，此次加薪情况属实，将从2021年8月1日起至..
Visa周四表示，它已经同意收购英国支付初创公司Currencycloud，这是它2021年的第二次重大金融科技收购。Visa表示，这笔交易对Currencycloud的估值..
长达数周的显卡价格下跌已放缓至爬行状态，玩家们以乐观态度看着来自NVIDIA和AMD的产品向其建议零售价下降的步伐不断加快，但最新的数据表明，快速..