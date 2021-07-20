马云登顶福布斯2021中国慈善榜 捐赠金额是张一鸣的2倍

如果用拟人化的视角来看待缦云，那么缦云绝对是一个“故事感”十足的人：国际化的审美眼光、拥抱未来的生活主张，沉静中流露出值得信赖的力量感，平和而优雅的生活热爱者……正是这样的融合型“人格”，促使缦云结交的“好友”，也都怀有相似的属性。每一位受邀成为缦云品牌体验官的“生活美学家”，都带着阅历世界的审美品位、带着国际视野下的生活主张、带着对理想生活的追求和向往，与我们展开深度的精神交流和思想碰撞。同时，