锁定暑期“大热门”！黄山支付宝小程序搜索三天暴涨12倍

站长之家（ChinaZ.com）7月16日 消息:7月16日，支付宝发布搜索周报显示，黄山旅游官方支付宝小程序上线三天时间，搜索量暴涨12倍，小程序收藏人数也增长了7倍。
据了解，为了更好地服务游客，此前黄山旅游宣布与支付宝合作，上线小程序集合上百种本地服务。游客在支付宝上搜索“黄山”，就能享受到“吃喝玩乐住用行”一条龙服务，收藏该小程序，找攻略找服务更方便。
站长之家（ChinaZ.com）7月16日 消息:7月16日，支付宝发布搜索周报显示，黄山旅游官方支付宝小程序上线三天时间，搜索量暴涨12倍，小程序收藏人数也增长了7倍。
据了解，为了更好地服务游客，此前黄山旅游宣布与支付宝合作，上线小程序集合上百种本地服务。游客在支付宝上搜索“黄山”，就能享受到“吃喝玩乐住用行”一条龙服务，收藏该小程序，找攻略找服务更方便。
今日，支付宝表示，为落实人民银行、银保监会、发展改革委、市场监管总局关于进一步降低支付手续费的工作部署，积极响应中国支付清算协会、中国银行业协会的倡议，支付宝决定面向小微企业和个体工商户、有经营行为的个人用户持续加大降费力度。
作为一款国民级APP，支付宝给我们的日常生活带来了极大便利，但使用中也会有一些累”。当你使用某个服务时，经常会有弹窗广告，离开时，也经常会收到是否残忍离开”的弹窗提醒，用起来很不舒服。此番操作引发网友集体吐槽，甚至有超过九成网友认为，应当取消APP广告弹窗。对此，蚂蚁集团回应，过去2个月已大力整治支付宝的营销弹窗，特别是杜绝无意义的挽留弹窗，这也是消费者权益保护专项行动蚂蚁315”的又一举措。截至目前治理初
小程序电商风头正劲的背后，是获客成本的不断攀升和流量的普遍流失，因此寻找最合适的平台，匹配更可行的增长模式，正成为各行业商家们的最关注的问题。近两年来，不少品牌选择了在支付宝上进行可持续自运营，即通过支付宝平台提供的特色能力、专属服务、优质流量助力商家，实现正向增长，从支付宝近两个月发布的《搜索月刊》「品牌热搜榜」上便能发现端倪。
支付宝严禁虚拟货币转账交易。6月21日，支付宝发布禁止使用该公司服务用于比特币等虚拟货币交易的声明，并将持续开展对虚拟货币交易的全面排查和打击治理。过去一段时间以来，支付宝已多次对外重申禁止将支付宝用于虚拟货币交易，一旦发现会立即停止相关支付服务。
支付宝今天上线了宠物“防走丢”功能，这一功能使用了蚂蚁集团旗下蚂蚁保险平台研发的宠物鼻纹识别技术，录入宠物鼻纹信息，即可为自己的宠物设置一张独有的“电子身份证”。
6月23日，支付宝在“蚂蚁链粉丝粒”小程序上限量发售了“敦煌飞天、九色鹿”两款付款码NFT皮肤。据介绍，上述两款皮肤各限量8000份，用户可以以10支付宝积分+9.9元进行兑换，购买后NFT皮肤会显示在付款码上方。
夏天是吃西瓜的季节，在路边大卡车挑西瓜已经成了回忆，现在的水果店都在支付宝小程序里卖瓜了。杭州西湖区一家勾庄蔬果直销店老板就把水果店开到了支付宝里，一年来靠着数字化经营已经收获了 300 个储值会员、每日流水 3 万元，成了社区老板最羡慕的店铺。老板贾鹏也曾经踩过坑，他的上一家店铺就赔了 30 万，这回新开店他瞄准了两点：选址和“上网”。说起选址的重要性，也好理解：挨着办公楼和商业楼、居民区这三个人流多的地方
2020欧洲杯激战正酣，因疫情延期一载后，足球的夏天回来了。支付宝开放平台数据显示，开打一周，“欧洲杯”搜索量上涨28倍，啤酒、小龙虾、烧烤组成的“看球三件套”成大家最爱搜夜宵前三甲，其中“啤酒”搜索量大涨9倍。
今日，诺基亚手机正式发布经典手机Nokia1054G。这款产品搭载紫光展锐T107 平台，为更多消费者带来轻松、便捷、安全的使用体验。展锐T107 是支持智能化拓展的轻量级RTOS功能机平台，采用22nm工艺，具有高集成、小尺寸、低功耗的优点，支持支付宝、在线FM、在线音乐、语音助手、双卡双待双4G 全网通、VoLTE高清语音通话等功能，拓宽了功能机的使用场景，优化了终端生态。随着5G的到来，全球市场加速了向智能时代的推进。以中国市场为
今天，支付宝上线了宠物“防走丢”功能，利用蚂蚁集团旗下蚂蚁保险平台研发的宠物鼻纹识别技术，帮助铲屎官为自己的宠物建档。
近日，支付宝正在内测新功能，在其应用底部“地下室”增加隐蔽小程序入口。在这里，用户可以进入类似声音电台的活动页面，个别页面还出现了屈臣氏、名创优品优惠券领取图标，点击后可跳转到这些商家的小程序中。
前不久，诺基亚手机正式发布全新一代4G手机诺基亚C20 Plus，售价799元，运行Android 11轻量版系统。今日下午，诺基亚手机官方宣布，将在明天发布一款支持支付宝的新机。从诺基亚手机官方晒出的海报来看，新机将支持使用支付宝，同时，根据新机轮廓来看，该机将配备实体键盘，外观类似诺基亚的经典直板机型。值得注意的是，从支持支付宝”以及实体键盘”两点来看，该机不出意外的话将是一款功能机。
近段时间，我国各部门都开展了对于比特币等虚拟货币的打压，不仅对多地的虚拟货币矿场进行了清理，还将限制进行虚拟货币的交易。6月21日下午央行官网刊登最新动态称，近日人民银行有关部门就银行和支付机构为虚拟货币交易炒作提供服务问题，约谈了工商银行、农业银行、建设银行、邮储银行、兴业银行和支付宝（中国）网络技术有限公司等部分银行和支付机构。随后，支付宝官方迅速发布了《关于禁止使用我公司服务开展比特币等虚拟货?
不会操作APP打不了车，无法出示健康码访不了友……当年轻人在信息化时代享受数字化带来的各种便利的同时，“数字鸿沟”也悄然出现。如何满足老年人对智慧社会生活的迫切需求，帮助他们跨越“数字鸿沟”已然成为整个社会都要面临的挑战。作为首批适老化改造的城市，上海的适老化做的怎么样了?
7月4日，国家网信办通知应用商店下架滴滴出行App，要求滴滴出行科技有限公司严格按照法律要求，参照国家有关标准，认真整改存在的问题，切实保障广大用户个人信息安全。滴滴出行官方回应称，滴滴坚决落实国家有关部门的相关要求，已于7月3日暂停新用户注册，滴滴出行App将严格按照有关部门的要求下架整改。已下载滴滴App的用户可正常使用，乘客的出行和司机师傅的接单不受影响。7月7日，滴滴出行在支付宝小程序、微信小程序内同时?
欧洲杯马上进入半决赛，7月5日支付宝数据显示，欧洲杯期间在上支付宝搜 “失眠”的用户量增加了2倍，小睡眠、蜗牛睡眠、天天冥想等助眠类支付宝小程序收藏量增长80%。调研表明，熬夜看完球，有时可能更难入睡。
【TechWeb】6月21日消息，近日人民银行有关部门就银行和支付机构为虚拟货币交易炒作提供服务问题，约谈了工商银行、农业银行、建设银行、邮储银行、兴业银行和支付宝（中国）网络技术有限公司等部分银行和支付机构。对此，支付宝在官微发布《关于禁止使用我公司服务开展比特币等虚拟货币交易的声明》，称将持续开展对虚拟货币交易的全面排查和打击治理。在公告中，支付宝方面表示，后续将从四个方面进一步加大对相关交易的打击力度
今天下午，支付宝方面发布《关于禁止使用我公司服务开展比特币等虚拟货币交易的声明》，支付宝表示，坚决不开展、已参与任何与虚拟货币相关的业务活动，不提供任何辅助性技术服务和能力。
2021年7月3日，支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题是关于成语的，问题是“下列哪个成语是形容夫妻情深的?”这个还是比较好选择的，下面就来为大家分享一下蚂蚁庄园今日答案。
2020欧洲杯已于6月12日全面打响，经过为期多日的比赛后，北京时间6月30日凌晨，欧洲杯1/8淘汰赛将进行最后两场比赛，分别为英格兰VS德国（今晚12点），瑞典VS乌克兰（明天凌晨3点），究竟哪两支球队会进入欧洲杯8强？明天凌晨答案揭晓。在预告了明日的比赛后，再来看看最近网上出现的有关欧洲杯中文广告是专为中国球迷定制”的说法。据了解，自欧洲杯开赛以来，不少通过电视机或手机观赛的球迷发现，在球场边的广告牌上，增加了许?
今天，江苏省消保委微信公众号发文，7月18日上午，江苏省消保委召开新闻发布会，通报了PC端应用软件网络弹窗调查情况。..
以用户为中心，创造安心、高效和愉悦的出行体验”。7月18日19点18分，腾讯公司副总裁钟翔平将做客上汽奥迪新零售实验室，以用户视角看产品。官方称..
【TechWeb】7月18日消息，比亚迪股价在今年1月冲上278港元新高后，已陆续被多名重要股东减持。截至7月16日周五收盘，比亚迪股价报212.4港元。7月1..
手机的内存容量现在已经到了18GB了，此前有预告暗示20GB内存手机即将发布，不过在此之前还有个19GB内存的手机，realme GT大师版这次要首发了。根据..
【TechWeb】7月18日消息，外媒报道，特斯拉官方推出了完全自动驾驶（FSD）随用随付订阅服务，新用户为每月199美元，而此前曾购买过EnhancedAutopi..
【TechWeb】7月18日消息，哪吒汽车官方微博发布声明称，针对相关网络自媒体的恶意诋毁及造谣行为，360公司和哪吒汽车将保留追究法律责任的权利。此..
腾讯今天发布了QQ安卓端的最新正式版本8.8.11，带来了全新简洁模式以及视频通话新特效，新增了多款好玩挂件，为视频聊天添加乐趣。据了解，在开启..
《足球教练》（Ted Lasso）是去年第 3 季度美国地区收视率最高的 Apple TV+ 喜剧，因此苹果花重金大力推广第二季，甚至于苹果首席执行官库克都亲自..
罗永浩微博转发交个朋友战报：7月17日交个朋友直播间支付金额突破1亿元!!!成交订单数28.39万，累计观看人数545.79万！2019年手机业务败退之后，罗..
近日，工信部发布《互联网网站适老化通用设计规范》和《移动互联网应用（APP）适老化通用设计规范》。规范指出，明确适老版界面、单独的适老版App..
AMD FreeSync曾经成功挑战NVIDIA G-Sync，而现在AMD FSR又开始向NVIDIA DLSS发起冲击，作为后来者还有着部署简单、完全开源的优势。两种技术的性能..
安卓被吐槽的碎片化问题一直没有彻底解决，不过厂商们为了留住用户，通常都会对大版本的迭代维护做承诺，短的可以连升两代，长的甚至可以做到四代..
美国消费品安全委员会（CPSC）表示，自 2019 年以来亚马逊售出了超过 40 万台问题吹风机，如果掉进水里会存在电击风险；2.4 万个一氧化碳探测器不..
由于时间紧迫，与外卖小哥有关的交通事故近年来很多，现在这一次代价巨大因为外卖小哥撞上了劳斯莱斯，车损修复要三四十万，而且小哥是全责。视频..
Twitter 正努力在时间轴界面中为照片开发无边框（edge to edge）布局。这样图片就会占据屏幕上的水平空间，不再会有圆角，你可以看到完整的图片。..
今年4月，北京知识产权法院受理了原告腾讯科技公司、腾讯计算机公司诉微信自动抢红包”软件运营者不正当竞争纠纷一案。据北京知产法院7月15日通告..
最近一段时间来，AMD的FSR超级分辨率锐画技术很热，性能最高可以提升200%，风头完全超过了NVIDIA的DLSS技术。不过NVIDIA这边也没闲着，《F1 2021》..
2020年11月，辛巴团队直播间出现售卖假燕窝事件，主播辛巴先是态度强硬，后赔偿了近6200万元，还一度被快手平台封号。近日，广州仲裁委员会就辛选..
在最初发布几个月后，索尼Xperia 1 III终于可以预定了。它应该于8月19日在美国和英国开始发货，8月底在欧洲大陆开始发货（例如，德国亚马逊将上市..
日前有消息称 Netflix 要开发自主游戏平台，并已经招募了 Facebook 内容副总裁麦克·沃都 （Mike Verdu）出任游戏开发副总裁。而最新消息称，Netf..