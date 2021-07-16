锁定暑期“大热门”！黄山支付宝小程序搜索三天暴涨12倍

夏天是吃西瓜的季节，在路边大卡车挑西瓜已经成了回忆，现在的水果店都在支付宝小程序里卖瓜了。杭州西湖区一家勾庄蔬果直销店老板就把水果店开到了支付宝里，一年来靠着数字化经营已经收获了 300 个储值会员、每日流水 3 万元，成了社区老板最羡慕的店铺。老板贾鹏也曾经踩过坑，他的上一家店铺就赔了 30 万，这回新开店他瞄准了两点：选址和“上网”。说起选址的重要性，也好理解：挨着办公楼和商业楼、居民区这三个人流多的地方