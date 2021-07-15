vivo S10系列新品发布会直播地址 7月15日vivo发布会几点开始

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vivo S10系列新品发布会直播地址 7月15日vivo发布会几点开始

2021-07-15 16:33 · 稿源：站长之家

vivo S10新品发布会将在今晚19:30举行。这次发布会的主角自然是vivo S系列的旗舰产品S10，该系列一直都是主打自拍效果，前置摄像头参数将会比大多数的手机更好。同时这次还会发布一款配置更高的vivo S10 Pro，下面我们提前来看下这款vivo S10系列的主要配置参数。

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vivo S10的屏幕尺寸是6.44英寸，采用的是90Hz刷新率OLED屏幕，前置双摄小刘海屏，屏幕下巴设计的很窄，机身三围是158.20*73.67*7.29mm，背面是矩阵摄像头方案。S10处理器将会采用6nm天玑110 0 集成5G芯片，支持5G+5G双卡双待，电池容量为3970mAh，支持44W快充；搭载 6400 万像素后置三摄，前置将搭载双4400万像素的摄像头。

vivo S10 Pro搭载联发科天玑1100，采用6.44 英寸 AMOLED刘海屏，支持90Hz刷新率以及2400×1080分辨率；后置三摄，主摄为一亿像素 + 800 万超广角 + 200 万微距；前置为 4400 万主摄+ 800 万超广角搭配双柔光灯；机身厚度为7.29mm，机重173g，电池额定容量为3970mAh 容量，支持44W 快充。

vivo S10系列主打的拍照能力和高颜值外观，其价格定位中端市场，具体的配置参数以及售价将在今晚正式揭晓。

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